Qué fue lo más difícil del 2025 y qué esperan los sanjuaninos para el año próximo

"Lo más difícil fue gobernar en un contexto nacional muy complejo, con menos recursos y muchas responsabilidades que la Nación dejó de asumir, sin perder de vista lo esencial. Tuvimos que tomar decisiones difíciles desde el primer día, ordenar una provincia que venía con desorden financiero y, al mismo tiempo, sostener políticas clave como la educación, la salud y la obra pública con recursos propios.

Ese equilibrio no es sencillo: exige priorizar, administrar con responsabilidad y explicar cada decisión. Pero también fue un año de mucho aprendizaje, de diálogo permanente y de demostrar que, aun con limitaciones, se puede avanzar si hay un rumbo claro y un objetivo concreto: mejorar la vida cotidiana de los sanjuaninos.

Esperamos un año de consolidación y de crecimiento. En 2026 vamos a profundizar lo que se hizo bien: fortalecer la educación y la formación para el trabajo, seguir invirtiendo en salud y seguridad, sostener la obra pública estratégica y acompañar con más fuerza al sector productivo para generar empleo genuino.

También somos optimistas respecto a la llegada de inversiones privadas, especialmente en minería y producción, siempre con reglas claras, previsibilidad y responsabilidad ambiental. El desafío es transformar esas oportunidades en más trabajo, más desarrollo y más oportunidades para los sanjuaninos. Tenemos claro que el camino no es fácil, pero también sabemos hacia dónde vamos y queremos construir ese futuro".

-Guillermo Baigorrí, Fiscal General

"Creo que lo más difícil del 2025 fue el momento que atraviesa nuestra sociedad. La transición económica y la inseguridad son realidades que nos afectan a todos y que se sienten con fuerza en la vida cotidiana. Para el año que viene, espero que los pequeños cambios que vamos a impulsar desde el Ministerio Público Fiscal ayuden a reconstruir un vínculo de confianza con la Sociedad y que podamos recuperar la credibilidad en las instituciones y, especialmente, en la administración de Justicia".

-José Peluc, diputado nacional LLA

"Lo más difícil fue lograr más leyes en el congreso. Queríamos poder acelerar el pro seso pero está claro que hay sectores muy duros que no lo permiten. Lo que queremos lograr es llegar más a la gente con el mensaje y que se entiendo que un estado eficiente no es lo mismo que un estado presente. El eficiente te lo hace más fácil el presente es corrupción atraso y dejas secuelas siempre".

-Cristian Andino, diputado nacional PJ

"Lo más difícil de este año fue recorrer la provincia y encontrarme con tantas familias afectadas por la pérdida del trabajo, especialmente en sectores como la construcción y la industria. También fue muy duro escuchar a jubilados que no pueden comprar sus medicamentos o pagar la boleta de la luz. Para este 2026, espero que el rumbo del país cambie y que se implementen políticas que protejan nuestras economías regionales, la industria local y que permitan mejorar los haberes jubilatorios".

-José Luis Gioja, ex gobernador de San Juan

"Lo más difícil del 2025 fue la falta de una acción política clara y que esclarezca todas las mentiras, el fortalecimiento del Estado solamente para un grupito, que desde la Nación se está conformando. Para el 2026 que sea un año sin crueldades".

-Gustavo Fernández, ministro de la Producción

"Lo más difícil del año 2025 para nuestro ministerio fue la retracción de la actividad económica entre los meses de marzo y octubre. Retracción, digamos, que implicó niveles muy bajos del dólar que no favorecieron a muchos de los productos exportables de San Juan y altos niveles de tasas de interés que dificultaron el financiamiento tanto del sector bancario como el financiamiento a través de herramientas del gobierno provincial. me gustaría también dejar qué fue lo mejor en el 2025 y creo que dos líneas interesantes de trabajo que ha tenido el ministerio han tenido que ver con un trabajo muy amplio y profundo en materia de impulso a nuevos emprendedores y dentro de ese impulso emprendedor un trabajo muy enfocado también en emprendedores de la economía al conocimiento y a la innovación. Han sido dos ejes de trabajo con muchos programas aplicados a esas herramientas, desde el Aprender, Trabajar y Producir, que tenía un programa de autoempleo. El San Juan Emprende con una amplia oferta de formación para emprendedores. Y después todo el trabajo de la Secretaría de Ciencia y Técnica, trabajando con investigadores universitarios y también con empresas de la economía del conocimiento, con distintos programas de apoyo a nuevas startups que puedan potenciar la economía del conocimiento en San Juan".

-Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas

"Lo más difícil de este 2025 fue la situación económica por la que atravesamos y el desafío de poder cubrir todas las necesidades sociales, aunque con la buena administración logramos enfrentar ese escenario. Esperamos para este año cumplir con todas las obras proyectadas y un crecimiento sostenido durante todo el año".

-Mauricio Ibarra, dirigente peronista

"Fue un triste año, con medidas que dejaron a muchísimos argentinos rotos. Con la economía en su peor versión para la gente de trabajo. Un mal año para todos".

-Eduardo Cabello, diputado y secretario general de la CGT y de la UOCRA

"Lo más difícil del 2026 fue el cierre total de la obra pública. La expectativa es la recuperación de los puestos de trabajo que paulatinamente se van logrando, poder seguir logrando recuperar más puestos de trabajo y para San Juan, que los proyectos mineros puedan comenzar a desarrollarse así poder visualizar un mayor desarrollo".

-Carlos Munisaga, intendente de Rawson

"Lo más difícil ha sido el fin de año por la falta de recursos, llegamos muy justos pero llegamos y Lo mejor fue ganar la elección en Rawson y San Juan"

-Emilio Baistrocchi, líder de Hacemos y representante de Provincias Unidas en San Juan

"Sin dudas, la delicada situación de nuestro país es lo más difícil que hemos vivido todos este año. Uno lo percibe no solo en las noticias sino en el propio entorno, creo que todos estamos haciendo grandes esfuerzos. Es preocupante que no logremos consolidar la educación pública, la economía y la seguridad donde tenemos los peores indicadores de Latinoamérica. Respecto a lo estrictamente político, la profundización de la grieta es cada vez peor. El país está partido en dos. Esa situación lejos de sumar, acentúa nuestros problemas, y aleja a la Argentina de la posibilidad de encontrar el camino del crecimiento y el desarrollo. Para este 2026 esperamos que el gobierno ponga en agenda esos problemas que son los que están en el día a día de la mayoría de la gente. A los argentinos nos urge ocuparnos de los argentinos para empezar a resolver nuestros problemas y no seguir en una pelea estéril que ha durado demasiado tiempo y no nos ha llevado a ningún lado. El 2026 es el plafón para generar el diálogo y las acciones políticas en ese sentido"

-Franco Aranda, diputado del Frente Renovador

"Lo más difícil del 2025 para mí ha sido soportar la toma de decisiones del Gobierno Nacional en materia económica, que afectó a los más vulnerables. Además, ponerse de acuerdo en nuestro frente en la elección de los candidatos a diputados nacionales. Para el 2026 espero que el FR siga creciendo y desde lo económico, lamentablemente no tengo muy buen pronóstico pero espero que sea un mejor año para todos los argentinos".

-Marcelo Arancibia, dirigente del GEN

"Creo que lo más difícil en el 2025 ha sido adaptar el estado de la provincia de San Juan a un nuevo esquema nacional donde la dependencia de la provincia de los recursos nacionales está llegando a su fin. Y se trata de convertir una provincia Estadocéntrica y provincia-nación dependiente en un Estado eficiente, eficaz, que brinde los servicios que requiere la sociedad sanjuanina, pero generando un crecimiento en el sector privado. Creo que es el desafío más complicado que tiene la provincia y que no lo ha sabido resolver en el 2025 es pasar de ese esquema donde el 85-89% de los recursos vienen de la Nación y el resto solamente lo generan los impuestos provinciales. Cambiar ese esquema es cambiar la mentalidad de la manera de gobernar el Estado y priorizar un Estado eficiente y eficaz. En cuanto a la perspectiva para el 2026, el gran desafío histórico que tiene la provincia de San Juan es que el Poder Judicial demuestre poner los límites, y poner esos límites significa demostrar que está más allá de poder castigar solamente a los ladrones de gallinas, sino también a los ladrones de guantes blancos que han saqueado las arcas del Estado provincial. Creo que el 2026 el desafío es reconciliar el Estado con la sociedad, no solamente bajando la inflación a nivel nacional, sino también terminando con la corrupción que ha ha divorciado la relación de los sanjuaninos con su dirigencia política. Me parece que es el desafío 2026, y queda pendiente es resolver la crisis del 2025 que no se ha resuelto. Esto de ir acomodando un Estado a una nueva realidad internacional y nacional que no se condice con un Estado céntrico en términos económicos y provincia de nación dependiente".

-José "Pepe" Villa, secretario general de UPCN

"Esperamos baja del salario, despidos, y debilitamiento de los sindicatos e indemnizaciones que pagarán en el sector privado, con dinero del estado, bajando lo aportes patronales".

-Facundo Perrone, dirigente giojista

"Lo más difícil fue pelearla día tras día, poniéndole el hombro desde el lugar que cada uno tiene, contra la falta de empatía y cinismo de quienes tienen la responsabilidad de gobernar para la gente y atentan contra quienes los eligieron para ello. Igualmente para este 2026 tengo la esperanza de que juntos y teniendo en claro cuáles son las prioridades, en una sociedad que se encuentra desmembrada, vamos a encontrar puntos de conexión que nos permitan desde el trabajo, esfuerzo y compromiso hallar las soluciones que el pueblo reclama hace mucho tiempo".

-Fernanda Paredes, diputada provincial

"El 2025 fue un año difícil por el impacto del ajuste, que golpeó con más fuerza a los sectores más vulnerables, y por la creciente naturalización de discursos de odio y violencia que nos daña como sociedad. Para el año que viene espero más compromiso de todos, más diálogo y una política que vuelva a poner en el centro el respeto, la justicia social y las necesidades reales de la gente".

-Luis Rueda, diputado provincial y presidente del Partido Bloquista

"El 2025 fue un año difícil, marcado principalmente por la situación económica que atravesó el país y que afectó de manera directa a muchas familias, con pérdida de poder adquisitivo y dificultades para llegar a fin de mes. Ese fue, sin dudas, uno de los mayores desafíos del año. De cara a este nuevo año, tenemos la expectativa de que la situación económica comience a mejorar. Creemos que la prioridad debe estar puesta en el diálogo, la búsqueda de consensos y en generar condiciones que permitan más estabilidad y oportunidades para la gente. Confiamos en que, trabajando de manera responsable y con acuerdos, se pueda avanzar hacia un futuro mejor para San Juan y para todos los argentinos".

-Cintia Álamo, subjefa de la Policía de San Juan

"Lo más difícil fue intervenir en un conflicto armado donde perdió la vida Emir Barboza en Valle Grande. Deseo para 2026 menos violencia y más conciencia para prevenir fatalidades, y una sociedad más pacífica y empática".

-José Salinas, presidente del Foro de Abogados

"Lo más difícil fue al final de este 2025 tomar la decisión de descuidarle tiempo a mi padre, que tiene 83 años, y a mis tres hijos, que son pequeños, en pos de asumir la presidencia del Foro de Abogado con la responsabilidad que ello conlleva. Espero que este 2026 venga con salud para toda mi familia. Sin salud no se puede hacer nada de lo planeado y que tengamos siempre trabajo y sobre todo unidad familiar, que es la base de todo éxito. Particularmente, espero estar a la altura de las circunstancias representando a todos los colegas abogados de San Juan".

-Franco Montes, ex presidente del Foro de Abogados y abogado penalista

"Fue un año muy intenso. Desde un lado, en el Foro de Abogados revitalizamos el espíritu de la colegiación y eso nos permitió enfrentar desafíos unidos y con ánimo constructivo. En ese sentido, debo destacar el enorme trabajo realizado por todo el Directorio y el apoyo brindado por los colegas en las últimas elecciones, culminando con el triunfo de la lista encabezada por el Dr. Salinas, lo que que interpretamos como una ratificación del rumbo trazado. Desde lo profesional, también fue un año de mucha actividad, pero particularmente debo destacar la trascendencia que tuvo la justa y recta resolución en el caso Tellechea, destacando el profesionalismo e independencia de las Magistradas de Juicio, quienes recogieron la única solución jurídicamente posible, esto es la absolución de todos los acusados por inexistencia de delito. Para este año veo con fundado optimismo las proyecciones de crecimiento para nuestra Provincia. Y aprovechar la oportunidad para desearle a todos los sanjuaninos un muy feliz año nuevo, con salud, trabajo y prosperidad".

-Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan

"Lo más difícil del 2025 fue la situación económica que golpeó al bolsillo de la gente, los altos costos tributarios y los precios de los alquileres. El desafío para el 2026 es poder ser competitivos ante el aluvión de páginas virtuales de venta on-line, tanto nacionales como internacionales. También que haya una inflación contenida con un dólar estable que acompañe, reducción de cargas impositivas y un reforma laboral que permita al comercio generar empleo pero sin sobrepasar el derecho adquirido de los empleados. Espero que los propietarios de los alquileres, en la renovación, sean coherentes y acompañen a la situación económica del país. Y es primordial que se active la economía, para eso esperamos que San Juan comience urgente todos los proyectos mineros para generar empleo. Eso influirá en todos los sectores económicos de la provincia".

-Federica Mariconda, periodista y jefa de Asesores del Ministerio de Producción local

"Escribí un libro sobre Sarmiento, que está próximo a ser publicado. Completé una Maestría en Liderazgo. E integré, a nivel nacional, la Comisión Directiva de la Asociación de Consultores Políticos (ASACOP). En el medio, trabajé muchísimo desde el Ministerio de Producción para el Gobierno Provincial. Poniendo un grano de arena por un San Juan mejor. Y empecé a sembrar alguna semilla que espero pronto verla germinar. Pero, por encima de todo esto, resignifiqué el valor de estar con mis hijas y mi madre. La importancia de darme tiempo para estar con mis afectos. Volví a permitirme espacios y tiempos de reflexión. Para no marearme en el hacer incesante y donde reafirmé mi deseo de no conformarme con medias tintas, de buscar pintar el 2026 con nuevos trazos bien definidos que proyecten con fuerza todo lo que tengo para darme y para dar".

-Leonardo Pérez Tinto, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan

"Lo más difícil fue el mes y medio entre las elecciones provinciales bonaerenses y las legislativas nacional. Hubo mucha incertidumbre y especulación. Con respecto a los alquileres comerciales, se notó un baja en el último trimestre. Para el año 2026 esperamos un gran año impulsado por créditos hipotecarios. Liberación de los dólares de las cuentas ceras, ley de inocencia fiscal, proyecto de eliminación de impuesto a la ganancia cedular y, por supuesto, activación minera".

-Mirna Moral, secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio (SEC)

"Lo más difícil fue observar el aumento de la informalidad dentro del comercio, el maltrato laboral ejercido por empresas sanjuaninas a sanjuaninos, sin que comprendieran que es obligación del empleador asegurar un lugar laboral libre de todo hostigamiento, persecución, denigración, etc., etc., y que la Argentina firmó un convenio con la OIT que en su artículo 190 es eso lo que expresa. Las paritarias firmadas y no homologadas por el Gobierno nacional, que el Gobierno provincial siga trabajando a puertas cerradas sin atendernos y, por lo tanto, no tomar conciencia de las necesidades que compartimos con trabajadores que desarrollan su actividad en ministerios, secretarías, etc. Para el año que viene esperamos la coherencia por parte de los legisladores al momento de votar la reforma laboral; que no se sigan perdiendo fuentes de trabajo en blanco, sin importar el medio; que comience a crecer realmente la economía y que no sigan siendo únicamente promesas lo que nos llegue; empezar a recuperar el poder adquisitivo y que estemos por arriba de la línea de pobreza".

-Laura Vera, presidenta de Amas de Casa del País

"Lo más difícil para 2025 la situación económica, social, laboral y política. Siempre esperamos y deseamos lo mejor para el año próximo, pero objetivamente, de acuerdo al rumbo que ya se perfila, 2026 será un año con menos posibilidades para lograr avances colectivos e individuales".

-Adriana Vera, periodista de Telesol y La Mil 20

"Lo difícil siempre es acomodarse a los cambios que suponen un giro de 180°. En ese sentido, lo económico, político, social, tecnológico y comunicacional nos desafiaron al extremo este año. Espero un año más estable, con garantías laborales para todos: esa es la base de la tranquilidad para muchas familias".

-Dolly Rodríguez, periodista de Telesol y La Mil20

"En cuanto a lo periodístico, una de las cosas más difíciles fue transmitir a la gente el tema de las amenazas de bomba. Más allá de que existían en años anteriores, este año, de forma puntual, ese efecto boomerang aparecía por un lado y por el otro. Sabíamos que era difícil comunicarlo sin generar pánico, pero al mismo tiempo había que contarlo. De hecho, me tocó transmitir una en vivo, cuando estábamos saliendo con el móvil desde el Centro Cívico cuando ocurrió una amenaza de bomba. La gente pudo ver a través de la televisión de qué manera se evacuaba el edificio. Creo que eso fue lo más complejo de transmitir y de definir cómo encarar la cobertura. También fue difícil informar sobre medidas económicas que se toman y que sabemos que pueden golpear el bolsillo de la gente. Eso, sin dudas, fue parte de lo más complicado del año. ¿Y qué espero para este nuevo año? Sobre todas las cosas, mucha salud, unión y diálogo. Creo que es la mejor manera de poder salir adelante, a nivel personal, en lo laboral y, sobre todo, como sanjuaninos y argentinos. Sin diálogo estamos bastante complicados. Y, por encima de todo, deseo mucha prosperidad. Me parece que esa es la mejor manera de empezar el 2026".

-Gastón Villordo, presidente de la Cámara de Comercio de Rawson

"En 2025, lo más difícil de sostener para los comerciantes de Rawson fue el equilibrio entre ventas bajas y costos cada vez más altos. La caída del consumo, sumada a aumentos en alquileres, servicios e impuestos, redujo la rentabilidad al mínimo y obligó a muchos dueños a achicarse, atender personalmente o incluso cerrar. Mantener el local abierto, pagar los gastos fijos y reponer mercadería en un contexto de poco movimiento fue el principal desafío del año. Esperamos que 2026 traiga una recuperación del consumo, mayor estabilidad económica y medidas que acompañen al comercio local. Con costos más previsibles y el bolsillo de la gente un poco más ordenado, confiamos en que el movimiento vuelva a los barrios, se reactive la actividad y podamos sostener y hacer crecer los negocios que lograron resistir".

-Eduardo "Cachilo" Magallanes, director técnico del fútbol sanjuanino

"Lo del año pasado lo más difícil fue digerir la salida de Unión de Villa Krause sin motivo. Y lo que espero para este que comienza es que algún club nos llame, y sino, descansar, porque el año fue muy duro".

-Gustavo Samper, presidente de la Cámara Vitivinícola

“Lo más difícil creo que fue la casi implosión de las bodegas, con las alzas de costos, y la caída tanto de precios como de consumo… que fue muy difícil sostenerlas abiertas. Y para el año que viene, esperemos que empiece una verdadera recuperación del poder adquisitivo en general para poder tener alguna mejora tanto en el precio como en la comercialización. Y tener un mercado más ágil, como así también poder trabajar fuertemente en lograr la ley de edulcoración de bebidas y jugos naturales que para la provincia de San Juan sería una excelente oportunidad”.

-Agustín Monsalvo, empresario, Propietario de Super H3

“El 2025 fue un año muy complejo, creo que la crisis genera situaciones poco vistas y le da un valor excepcional a lo que conseguimos. Sobre el futuro es difícil decir que puede pasar porque depende mucho del entorno, cada vez se ve más la falta de unidad humana y eso hace que pueda dificultarse ir todos para el mismo lado incluso estando las condiciones dadas. Así que hay que trabajar en ese sentido para disfrutar y valorar los pasos que se consigan a medida que transitemos el próximo año, paso a paso”.

-Marcelo Figueroa-Meyer, director de teatro

"El balance de este 2025 es bastante positivo. Empezó con mucho trabajo y lo cerramos con una función en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario con el elenco de Las Aventuras de Poseidón. También he tenido mucha actividad con los otros elencos que dirijo y eso nos llena de alegría a todos".

-Facundo Vita, investigador del INTA y director del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CIGGIA)

“Desde lo laboral, ¡lo más difícil del 2025 ha sido tener un presidente de país bananero, que cree que un país se puede desarrollar sin ciencia! Para el 2026 sin muchas esperanzas que la cosa cambie.”

-Catuco Molina: presidente de Caprovit (Cámara de productores Vitícolas) y miembro de Coviar

“Lo más difícil fue sostenerse en un ambiente, desde mi punto de vista, casi hasta hostil. Nuestro sector fue agredido por un funcionario nacional (Sturzzeneger) comparándonos con dirigentes del fútbol. Y espero que en el 2026 podamos tener una cosecha en paz y que se destrabe la demanda. Salud, paz y trabajo para todos”.

-Andres Berzencovich, bodeguero (Borbore)

“La verdad que lo más difícil del 2025 fue intentar reconfigurar la empresa, veníamos escondiendo todo abajo de la alfombra: 20% de inflación, subíamos la lista de precios 22%, 35% de inflación, subimos a 40% y vamos andando. De repente, frenar todo y empezar a bajar costos y achicar números por todos lados, disminuir rentabilidades y mantener la máquina andando es lo que lo que más ha costado. Reconfigurar la forma en la que venías trabajando. Para el 2026 pedimos una política de estado de mediano y largo plazo que podamos mantener en el tiempo, y no que vayamos cuatro años para un lado y cuatro años para otro. Si tenemos que hacernos todos mineros, seremos mineros, pero si te dedicas a cualquier otro rubro, bueno, tener estabilidad que permita proyectarte hacia un horizonte mayor a cuatro años. Todavía hay mucho por trabajar en la Argentina, la baja de la inflación es solo un punto, pro no es suficiente, aunque es un primer paso. Está difícil la Argentina, pero yo la quiero, me gusta, y vamos a seguir apostando por el día a día de cada uno de nuestros trabajos".

-Miguel Rodríguez, empresario, al frente del shopping de Chimbas

“El 2025 fue más que difícil, todo un desafío. Separando la situación que fue muy mala desde el consumo, me encontré haciendo proyectos difíciles, sin experiencia, solo con las ganas y el sentido común, pero le puse mucha garra y creo que cerré un año prolijo, con balance muy positivo. Respecto al 2026, creo que a partir de mitad de año va a mejorar mucho y va a ser bueno desde lo económico. Desde lo personal, voy cerrando etapas con hijos y estoy en un ordenamiento de mi vida (personalmente por trabajo me deje muy de lado yo), y eso me pone mal, así que intentare cambiar eso”.

-Cristian Ramos, guitarrista

"Ha sido un año de bastantes cosas lindas, de cumplir un montón de metas. Hay algunas que no se cumplieron, pero que estoy seguro que si lo harán en el 2026. La escena musical ha sido muy hermosa, de mucha laburo para muchos colegas y eso es muy bonito".

-Antonio Giménez: presidente de la Cámara de Comercio Exterior

“Lo más difícil: ver jugar a Boca. Que espero para 2026: que se vaya Riquelme! Lo más difícil: la inestabilidad de mediados de año. Que esperamos para 2026: estabilidad y previsión, y mejora en el área laboral!”

-Enrique Velazco: presidente de CAEMCO (Cámara Empresarial de la Construcción)

“Lo más difícil del 2025 y que venimos arrastrando del 2024: la falta de obras. El gobierno provincial ha hecho el esfuerzo de mantener la obra pública dentro de lo que le permiten sus recursos, pero el hecho de que no llegue plata de la nación para la obra pública, y que los créditos todavía estén a tasas no accesibles tampoco ha reactivado la obra privada. Hay empresas literalmente paradas. Para el 2026 esperamos una reactivación completa, de obra pública y privada. Esperamos que la actitud del gobierno nacional cambie en función de la necesidad de negociar con los gobernadores para la aprobación de las leyes que le interesan. En cuanto a obra privada, que las tasas de interés de los créditos hipotecarios sean más accesibles y permitan además financiar emprendimientos".

-Juan Pablo Delgado: presidente de Casemi (Cámara de Servicios Mineros)

“Lo más duro de este año fue la previa a las elecciones y la incertidumbre respecto a la continuidad del programa de Milei. Hubo suba de tasas, desconfianza y todo quedó un poco paralizado. Nos afectó y nos está costando salir. También lo difícil es adaptarnos a este nuevo modelo de negocio, a este nuevo plan económico que tiene el gobierno nacional. Esperando a que reactive el consumo interno, el consumo micro, el desarrollo de proyectos nuevos. Para el 2026 vuelvo a renovar totalmente las expectativas, seguimos apostando. El empresario argentino es resiliente. Hoy San Juan tiene esa proyección con los proyectos que tenemos en marcha, con las aprobaciones y nuevas presentaciones al RIGI. La ley de glaciares, que dará un panorama más claro el año que viene. Creo que se están dando las condiciones para que esa expectativa que venimos trayendo hace bastante se transforme en realidad. El 2026 será mucho mejor y apostando fuerte para que San Juan desarrolle la minería”.

-Mauricio Colomé, presidente de la Cámara de Bodegueros de San Juan

"Sin dudas lo más difícil fue afrontar los cambios que ha tenido y está teniendo la industria sobre todo en el aspecto desde los hábitos de consumos como del económico - financiero. Para el 2026 esperamos un repunte en el poder de compra de los consumidores por lo tanto un mayor consumo".

-María Elina Mayorga, directora del Coro Beruti

"El coro Arturo Beruti hace un balance sumamente positivo de este 2025. Lo más destacado a nivel internacional ha sido la nueva edición de San Juan Canta Festival Internacional de Coros, en el que participaron 430 coreutas y contó con un enorme apoyo del Gobierno Provincial"

-Pablo Martin, presidente Mesa Vitícola

"Lo más difícil fue que las autoridades de gobierno provincial escuchen y entiendan los reclamos del sector de productores. Con lo cual, espero que en el 2026 se revierta esta situación".

- Matías Blaglieto, empresario minero y vice de Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN)

“Lo más difícil de 2025 fue estar preparado para inversiones que se ralentizaron, se inscribieron al RIGI, pero no comenzaron en el volumen que uno esperaba. El 2026 esperamos que comiencen, creemos que va a ser un buen año y las inversiones arranquen: las que están en San Juan, que el litio vuelva a prender motores, que el sur en Santa Cruz, vuelva a hacer inversiones en oro y plata, y que la minería de segunda categoría, que especialmente mueve mucho en Buenos Aires, Córdoba, San Juan también, vuelva a crecer, porque está muy impactada por la baja en la obra pública. No estamos exentos de riesgos, podemos competir con privados de Brasil, Estados Unidos o Chile, pero tenemos una competencia feroz de parte de China, con precios realmente muy bajos y un mercado abierto".

-Hermes Rodríguez, presidente de Cámara de Comercio de San Juan

"Lo más difícil fue tener que mantener nuestros negocios en pie a pesar de que el costo interanual por mantener un comercio abierto se elevó un 50% más en moneda contante y las ventas decrecieron un 20% también moneda constante. Para el 2026 esperamos que el ciudadano común pueda recuperar el nivel de compras y no se limite como hasta ahora a comprar lo justo y necesario. Esperamos que se active la microeconomía".

-Eli Domínguez, cantautora

"Si bien este año lo estoy terminando con mucho alegría por haber alcanzado varios objetivos en mi carrera, realmente fueron objetivos que tuve que retrasar muchas veces por la situación socioeconómica que hemos tenido. Para producir se necesita tener cierta estabilidad económica para poder invertir en lo que una hace de la manera más profesional posible. A principios de año tuve la intención de dejar mi trabajo estable para dedicarme más a la música, pero la verdad es que me quedé a mitad de camino y tuve que volver a ese trabajo y a partir de ahí acomodar la economía para darle vida a mi lado artístico".

-Fernando Godoy, presidente de Cámara de Proveedores Interprovinciales Mineros de San Juan (CAPRIMSA)

"El 2025 ha sido un año que esperábamos más movimiento de la minería y no se concretó. Venimos de varios años con solo Veladero y promesas de Gualcamayo, Hualilán, Los Azules, pero solo promesas. El 2026 ansiamos que salga la Ley de Glaciares en febrero. Si eso pasa, a trabajar con más fuerza, para tratar de que las mineras desembarquen. Después seguir trabajando, a ver si nos convoca o no el gobierno ya que está pendiente la ley de proveedores, porque habrá que ver que negocia el gobierno nacional con el provincial por la ley de glaciares. En la minería son tiempos muy largos, hay que decirle a la gente que hay que ponerse el overol y con la esperanza de que salga algún contrato. Esperamos que el 2026 sea un gran año minero, que la minería empiece a florecer”.

-Raúl Cabanay, vicepresidente Cámara Minera de San Juan

“Lo más difícil para la industria calera es la baja demanda por parte de la construcción y la siderurgia, ambas actividades muy golpeadas las que esperamos se vayan recuperando durante 2026 que es un año de crecimiento económico, del orden del 4,5 del PBI. En este nuevo año esperamos crecer en ventas, inaugurar el horno 4 y realizar las ampliaciones del parque fotovoltaico hasta una capacidad de 7 MW. Y, por cierto, colaborar en la consolidación de la industria minera en San Juan y el país".