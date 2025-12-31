miércoles 31 de diciembre 2025

Así arrancó el 2026 en el mundo, mientras Argentina espera el brindis

Mientras Argentina vive la previa, países de Oceanía y Asia ya celebraron la llegada del Año Nuevo. Mirá cómo lo muestran en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mientras en Argentina las mesas se preparan y el brindis se acerca, el 2026 ya comenzó a escribirse en distintos puntos del planeta. Como marca la tradición del huso horario, algunos países fueron los primeros en despedir el 2025 y recibir el nuevo año con celebraciones multitudinarias, fuegos artificiales y mensajes de esperanza.

El primer lugar del mundo en darle la bienvenida al 2026 fue Kiritimati, una remota isla del océano Pacífico que pertenece a la República de Kiribati. Allí, el cielo se iluminó con un espectáculo de pirotecnia que dio inicio simbólico a un nuevo ciclo a escala global.

Una hora más tarde, el Año Nuevo llegó a Auckland, en Nueva Zelanda. Miles de personas se concentraron en el paseo marítimo para presenciar el clásico show de fuegos artificiales desde la Sky Tower, una postal que rápidamente se viralizó en redes sociales y marcó uno de los festejos más esperados del planeta.

El recorrido continuó hacia Sídney, donde dos horas después de Auckland se desarrolló uno de los espectáculos más impactantes del mundo. Allí se utilizaron alrededor de nueve toneladas de pirotecnia en el tradicional show sobre la bahía. Sin embargo, la celebración tuvo también un momento de recogimiento: se realizó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del reciente tiroteo ocurrido en Bondi Beach.

Con el avance de las horas, el 2026 se extendió por Asia. Países como Japón, Hong Kong y Seúl celebraron con imponentes shows de luces y fuegos artificiales. Luego fue el turno de China, Filipinas, Singapur, Indonesia y Mongolia.

En Filipinas, particularmente, la llegada del nuevo año fue celebrada con una multitudinaria cuenta regresiva y un gran espectáculo pirotécnico en Manila. En tanto, la región oriental de Rusia —con ciudades como Anadyr, Yakutsk e Irkutsk— ya transita el 2026, mientras que el oeste del país aún permanece en 2025.

Así, mientras el nuevo año avanza desde el Pacífico hacia Occidente, en Argentina crece la expectativa por el brindis, los deseos y los encuentros que marcarán el inicio del 2026.

