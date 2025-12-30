miércoles 31 de diciembre 2025

Cómo evitar horas de cola para cruzar a Chile: la plataforma que muestra el paso minuto a minuto

Mendoza sumó una función clave a su sistema digital para que viajeros y transportistas consulten en tiempo real el estado de los pasos internacionales y planifiquen el cruce sin sorpresas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
paso a Chile

En plena temporada alta y con miles de vehículos rumbo a Chile por vacaciones y compras, el Gobierno de Mendoza lanzó una herramienta que promete cambiar la experiencia del cruce internacional. Se trata de PasAr, un nuevo apartado dentro de la plataforma Mendoza por Mí, pensado para que quienes viajen puedan anticiparse a demoras, cierres o congestionamientos antes incluso de salir de su casa.

La propuesta surge como respuesta al fuerte movimiento vehicular que se registra cada verano y se apoya en información oficial actualizada de manera permanente. A través de esta función, mendocinos, turistas y transportistas pueden conocer en tiempo real qué está ocurriendo en los principales pasos fronterizos, como el Sistema Integrado Cristo Redentor, en el Paso Los Libertadores, y el Paso Pehuenche, dos corredores clave hacia el país vecino.

Uno de los puntos más valorados de PasAr es que permite estimar los tiempos de espera según el nivel de congestión del tránsito, lo que ayuda a elegir el mejor horario para viajar y evitar filas que, en días críticos, pueden extenderse por más de cuatro horas. También ofrece detalles sobre el funcionamiento de los complejos aduaneros tanto del lado argentino como chileno, además de informar si los paradores de Uspallata y Penitentes se encuentran habilitados y cuántos vehículos hay en cada uno.

La plataforma no solo apunta al tránsito, sino también a agilizar los trámites. Desde allí se pueden descargar declaraciones juradas obligatorias para la aduana, acceder a recomendaciones de seguridad para circular en alta montaña y consultar teléfonos útiles ante emergencias o situaciones imprevistas durante el trayecto.

PasAr está disponible de manera online y no requiere la descarga de ninguna aplicación: se accede directamente desde cualquier celular, tablet o computadora ingresando a la web de Mendoza por Mí. La iniciativa busca ordenar el flujo vehicular, reducir la incertidumbre y mejorar la experiencia de quienes eligen cruzar a Chile por los pasos mendocinos, en un contexto donde la información clara y actualizada puede marcar la diferencia entre un viaje ágil o una espera interminable.

