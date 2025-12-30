martes 30 de diciembre 2025

Pánico en el aire

Enorme susto en Italia: cuatro heridos y 100 atrapados en un teleférico a 2800 metros sobre los Alpes

Los bomberos indicaron que el accidente implicó a las dos cabinas del teleférico, las cuales "impactaron contra las estructuras de las estaciones superior e inferior".

Redacción Tiempo de San Juan
image

Cuatro personas resultaron heridas y un centenar quedaron temporalmente atrapadas en la cima de una montaña del noroeste de Italia el martes, después de que una cabina de un teleférico llegara demasiado rápido a la estación superior, informaron los servicios de rescate.

Nadie resultó gravemente herido tras el accidente en el teleférico de Macugnaga, que asciende hasta el paso de Monte Moro, a 2.800 metros de altitud, cerca de la frontera con Suiza, declaró a la AFP un portavoz de los servicios de rescate alpinos italianos.

"Al parecer la cabina llegó a la estación superior a una velocidad excesiva, lo que provocó el accidente", precisaron los servicios de rescate alpinos en un comunicado.

Por su parte, los bomberos indicaron que el accidente implicó a las dos cabinas del teleférico, las cuales "impactaron contra las estructuras de las estaciones superior e inferior", según su comunicado.

Tres de los 15 pasajeros de la cabina superior resultaron heridos, al igual que el operador de la estación inferior, señalaron.

Un centenar de personas quedó bloqueado en lo alto de la montaña, ya que el teleférico no podía utilizarse para el descenso, pero unas tres horas después del accidente, ocurrido a las 10H30 GMT, todos habían sido evacuados en helicóptero.

"Las primeras informaciones indican que el remonte no desaceleró correctamente al entrar en la estación y chocó contra la barrera", explicó Filippo Besozzi, administrador de la empresa que explota el teleférico.

Añadió que el medio de elevación, renovado en 2023, no sufrió daños importantes pero era objeto de inspecciones.

Este accidente ocurre en plena temporada de esquí en los Alpes, cuando numerosos italianos y turistas acuden a la región por las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

FUENTE: Clarín

