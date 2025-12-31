miércoles 31 de diciembre 2025

Columna

Blanco de Año Nuevo: cuando la moda también se vive en San Juan

El blanco se impone cada 31 de diciembre como el color del verano y de los nuevos comienzos. Desde las tendencias internacionales hasta las celebraciones en San Juan, la moda reafirma su lugar como una elección estética que combina diseño, frescura y identidad local. Leé la columna completa de Raffa Andrada en otro miércoles con "M" de moda para Tiempo de San Juan.

Por Raffa Andrada
Así como en Navidad el rosado se impuso como un color ligado a la emoción, la sensibilidad y los vínculos, el cierre del año encuentra en el blanco a su protagonista indiscutido. No es una elección azarosa ni una simple costumbre repetida: en moda, el blanco es un lenguaje que habla de frescura, diseño y una mirada clara hacia lo que viene.

Año tras año, el blanco regresa cada 31 de diciembre con una vigencia que atraviesa generaciones. Y lejos de perder fuerza, se consolida. En un contexto donde la moda busca simplificar, alivianar y volver a lo esencial, este color se reafirma como una elección estética coherente con los tiempos actuales.

Desde las pasarelas internacionales hasta el street style de verano, el blanco se presenta como un color que realza el diseño. Cuando todo es blanco, el foco se traslada a las siluetas, a los cortes, a las texturas y al movimiento de las prendas. Vestidos fluidos, pantalones amplios, conjuntos de dos piezas, trajes livianos y camisas de líneas simples encuentran en este tono su mejor versión.

En clave tendencia, el blanco se lleva natural, sin rigidez. Los textiles nobles marcan el pulso de la temporada: lino con arruga intencional, algodón lavado, gasa liviana y satén de brillo sutil. Cada material aporta una lectura distinta, pero todos comparten una estética fresca y contemporánea, ideal para el clima y el ritmo del verano.

En San Juan, esta tendencia no es ajena. Muy por el contrario: a lo largo de los años, los sanjuaninos han ido incorporando el blanco con mayor presencia, tanto en lo cotidiano como en lo social. El clima, la luz y la identidad local dialogan perfectamente con este color que refleja frescura y elegancia sin exceso.

Hoy, vestir de blanco para Año Nuevo ya no es solo una tradición familiar, sino también una elección estilística cada vez más visible en eventos, encuentros y celebraciones. Incluso en el ámbito social, se han consolidado fiestas y reuniones con dress code total white, donde la moda se convierte en una experiencia compartida. El blanco deja de ser individual para transformarse en una identidad colectiva, elegante y actual.

El total white look se impone como uno de los grandes protagonistas de la noche del 31. Es moderno, seguro y visualmente impactante. Para quienes buscan sumar profundidad, las combinaciones con tonos nude, beige, dorados suaves o plateados aportan contraste sin romper la armonía del conjunto. Los accesorios cumplen un rol clave: calzado liviano, joyería delicada y detalles simples que acompañen sin competir.

En términos de siluetas, la tendencia apunta a prendas que acompañan el cuerpo con naturalidad. Nada rígido, nada forzado. La moda actual prioriza el bienestar, el movimiento y la autenticidad, y el blanco potencia esa búsqueda. Es un color que no impone, sino que se adapta al estilo personal de cada mujer, ya sea clásico, minimalista, bohemio o moderno.

Así como el rosado en Navidad conectó con lo emocional y lo afectivo, el blanco en Año Nuevo representa una estética de claridad y renovación. No promete fórmulas mágicas ni resultados inmediatos, pero sí comunica intención. Vestirse de blanco es elegir empezar liviano, con una imagen fresca y una mirada contemporánea.

En San Juan, donde la moda se vive cada vez con más conciencia y personalidad, el blanco se consolida como un aliado indiscutido del verano y de los nuevos comienzos. Porque al final, más allá de rituales o creencias, la moda también habla de cómo elegimos presentarnos ante lo que viene.

Y el blanco, temporada tras temporada, sigue siendo el color que mejor lo expresa.

