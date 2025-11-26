miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Columna

Cuando el vestuario también cuenta la historia: una mirada emocional a la Fiesta Nacional del Sol

Diseñadores, artesanos y creativos trabajan con una mirada profundamente local y contemporánea en donde es escencial reconocer que tenemos talento para contar quiénes somos desde la moda. Y ese potencial merece ser parte de la fiesta. Lee la columna completa de Raffa Andrada en un nuevo miércoles con "M" de moda en Tiempo de San Juan.

Por Raffa Andrada
moddboard 1
modboard 2

Quienes trabajamos con la moda sabemos que la ropa nunca es solo ropa. Es relato, es intención, es identidad. En cada elección estética hay un gesto que dice quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos transmitir. Y cuando se trata de un evento como la Fiesta Nacional del Sol —una celebración profundamente sanjuanina, atravesada por la emoción colectiva y por un lema tan cargado de sentido como “Mi tierra querida”— ese gesto tiene todavía más peso.

Lee además
La Fiesta Nacional del Sol fue el escenario elegido para dar a conocer la nueva unidad a GNC de la Empresa Transporte Libertador SRL, que formará parte de la Red Tulum.
Novedad sobre ruedas

La Red Tulum sumó un colectivo a GNC y con varios chiches
La Fiesta Nacional del Sol puso a Capital a la cabeza del ranking de ocupación hotelera en San Juan, durante el fin de semana largo.
Turismo

San Juan tuvo un 65% de ocupación hotelera este finde largo, qué departamento desbancó a Calingasta

Este año, mientras observaba la fiesta, pensé mucho en eso: en cómo la moda podría haber sido una herramienta más para reforzar ese mensaje de identidad. No lo digo desde el juicio ni desde la crítica, porque cada persona tiene su estilo, su impronta, su manera de presentarse. Lo digo desde el lugar de estilista, desde esa sensibilidad que me atraviesa cada vez que veo un escenario donde la estética puede acompañar una historia más grande.

En el mes de la Tradición, San Juan se mira al espejo. Y la Fiesta Nacional del Sol es uno de esos momentos donde la provincia se muestra hacia adentro y hacia afuera. Con su música, con su gente, con sus artistas… y también con la imagen general que se construye en torno al evento. Por eso pensé: qué lindo hubiera sido ver una presencia más marcada de nuestros colores, de nuestras texturas, de esos pequeños símbolos que nos identifican incluso sin necesidad de nombrarlos.

No hablo de trajearse como en un acto escolar ni de reproducir literalmente la estética gaucha. La tradición se puede reinterpretar desde lo contemporáneo, desde la moda actual, desde la sutileza. Una paleta inspirada en nuestros paisajes; un accesorio teñido con tintes naturales; una hebilla trabajada por artesanos; una pieza reciclada hecha por manos sanjuaninas; incluso el detalle sencillo de una escarapela. Pequeños gestos que hablan fuerte.

modboard 2

Lo que predominó, en cambio, fueron looks muy clásicos de gala, brillos, vestidos de fiesta impecables. Una estética que, por supuesto, tiene su belleza y su lugar. Pero al pensar en el contexto, me quedé con la sensación de que faltó ese toque “nuestro”, ese guiño que hiciera que la imagen acompañara el relato que la fiesta proponía. Ese puente entre la moda y la identidad que —cuando aparece— hace que todo cobre sentido.

Porque la moda no solo viste: la moda comunica. Y comunica incluso cuando no lo buscamos. Por eso mi reflexión nace desde el deseo de que, en un evento tan simbólico, haya un diálogo más consciente entre la narrativa y el vestuario. Que la estética general del evento también pueda incorporar ese lenguaje que construye pertenencia, emoción y sentido de identidad.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Cuando el vestuario también cuenta la historia: una mirada emocional a la Fiesta Nacional del Sol Diseñadores, artesanos y creativos trabajan con una mirada profundamente local y contemporánea en donde es escencial reconocer que tenemos talento para contar quiénes somos desde la moda. Y ese potencial merece ser parte de la Fiesta de todos los sanjuaninos. ¿Se vió reflejado este año? Lee la columna completa de Raffa Andrada en un nuevo miércoles con “M” de moda en Tiempo de San Juan y déjanos en comentarios tu opinión #moda #fiestanacionaldelsol #sanjuan #estilo #looks #opinion #diseño #sanjuaninos"
View this post on Instagram

Somos una provincia con estética propia. Con colores que son imposibles de confundir. Con texturas que nos representan. Con diseñadores, artesanos y creativos que trabajan con una mirada profundamente local y contemporánea. Tenemos talento para contar quiénes somos desde la moda. Y ese potencial merece ser parte de la fiesta.

Esta no es una columna para señalar a nadie. Es, simplemente, una invitación a pensar en todo lo que podemos sumar si dejamos que la moda también se vuelva parte del mensaje. Si entendemos que el vestuario no es un detalle menor, sino una herramienta cultural. Si nos animamos a que la identidad sanjuanina no solo se escuche y se vea… sino también se vista.

En lo personal, creo que cuando la moda se pone al servicio de la tierra que amamos, algo muy profundo sucede. Aparece un orgullo distinto, una emoción que se reconoce sin esfuerzo. Y quizás, en futuras ediciones, podamos construir esa estética que hable de nosotros con la misma fuerza con la que brillan nuestras artistas, nuestras tradiciones y nuestra gente.

San Juan tiene mucho para mostrar. Y la moda también puede ser una forma de decirlo.

Temas
Seguí leyendo

Mirá cómo quedó el césped del Estadio del Bicentenario post Fiesta Nacional del Sol

El éxito de la Fiesta Nacional del Sol 2025 impulsa dos cambios clave para la edición 2026, ¿cuáles son?

El talento sanjuanino brilló en los escenarios de la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

Los sanjuaninos, encantados con la Fiesta del Sol 2025: lo que más les gustó y lo que queda por mejorar

Así disfrutó el público del cierre de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Las particularidades que hacen de la Fiesta Nacional del Sol la celebración más sanjuanina de todas

Cerca de 320 mil personas visitaron la Fiesta Nacional del Sol 2025

Reclutando futuros rugbiers: la fuerte apuesta del Jockey Club en la Fiesta del Sol

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio
Grave

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco
Sorpresa

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Investigación por mala praxis

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito
Violencia de género

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito

Te Puede Interesar

¡Ya está habilitado el Paso de Agua Negra! Orrego estuvo presente junto con autoridades sanjuaninas y chilenas
Nueva temporada

¡Ya está habilitado el Paso de Agua Negra! Orrego estuvo presente junto con autoridades sanjuaninas y chilenas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dolor de Francisco Valentín Gómez (en el medio en la foto), quien esta semana cumple 81 años y ayer martes, en la zona de la Esquina Colorada, en Capital, peridó parte de su galpón textil por un incendio.
En primera persona

El crudo relato del dueño del galpón textil quemado: "Estamos desanimados, es el sacrificio de toda una vida"

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones
Giro de 180 grados

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones

El bodeguero Juan Camuñas irá a juicio por agredir a su pareja.
Flagrancia

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, irá a juicio

El titular de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, en una reunión anterior de ministros de Economia en Salta. 
Dos dias de trabajo

Los ministros de Economía del país llegan a San Juan: qué debatirán y por qué la reunión importa