Cuando el vestuario también cuenta la historia: una mirada emocional a la Fiesta Nacional del Sol

Quienes trabajamos con la moda sabemos que la ropa nunca es solo ropa. Es relato, es intención, es identidad. En cada elección estética hay un gesto que dice quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos transmitir. Y cuando se trata de un evento como la Fiesta Nacional del Sol —una celebración profundamente sanjuanina, atravesada por la emoción colectiva y por un lema tan cargado de sentido como “Mi tierra querida”— ese gesto tiene todavía más peso.

Este año, mientras observaba la fiesta, pensé mucho en eso: en cómo la moda podría haber sido una herramienta más para reforzar ese mensaje de identidad. No lo digo desde el juicio ni desde la crítica, porque cada persona tiene su estilo, su impronta, su manera de presentarse. Lo digo desde el lugar de estilista, desde esa sensibilidad que me atraviesa cada vez que veo un escenario donde la estética puede acompañar una historia más grande.

En el mes de la Tradición, San Juan se mira al espejo. Y la Fiesta Nacional del Sol es uno de esos momentos donde la provincia se muestra hacia adentro y hacia afuera. Con su música, con su gente, con sus artistas… y también con la imagen general que se construye en torno al evento. Por eso pensé: qué lindo hubiera sido ver una presencia más marcada de nuestros colores, de nuestras texturas, de esos pequeños símbolos que nos identifican incluso sin necesidad de nombrarlos.

No hablo de trajearse como en un acto escolar ni de reproducir literalmente la estética gaucha. La tradición se puede reinterpretar desde lo contemporáneo, desde la moda actual, desde la sutileza. Una paleta inspirada en nuestros paisajes; un accesorio teñido con tintes naturales; una hebilla trabajada por artesanos; una pieza reciclada hecha por manos sanjuaninas; incluso el detalle sencillo de una escarapela. Pequeños gestos que hablan fuerte.

Lo que predominó, en cambio, fueron looks muy clásicos de gala, brillos, vestidos de fiesta impecables. Una estética que, por supuesto, tiene su belleza y su lugar. Pero al pensar en el contexto, me quedé con la sensación de que faltó ese toque “nuestro”, ese guiño que hiciera que la imagen acompañara el relato que la fiesta proponía. Ese puente entre la moda y la identidad que —cuando aparece— hace que todo cobre sentido.

Porque la moda no solo viste: la moda comunica. Y comunica incluso cuando no lo buscamos. Por eso mi reflexión nace desde el deseo de que, en un evento tan simbólico, haya un diálogo más consciente entre la narrativa y el vestuario. Que la estética general del evento también pueda incorporar ese lenguaje que construye pertenencia, emoción y sentido de identidad.

Somos una provincia con estética propia. Con colores que son imposibles de confundir. Con texturas que nos representan. Con diseñadores, artesanos y creativos que trabajan con una mirada profundamente local y contemporánea. Tenemos talento para contar quiénes somos desde la moda. Y ese potencial merece ser parte de la fiesta.

Esta no es una columna para señalar a nadie. Es, simplemente, una invitación a pensar en todo lo que podemos sumar si dejamos que la moda también se vuelva parte del mensaje. Si entendemos que el vestuario no es un detalle menor, sino una herramienta cultural. Si nos animamos a que la identidad sanjuanina no solo se escuche y se vea… sino también se vista.

En lo personal, creo que cuando la moda se pone al servicio de la tierra que amamos, algo muy profundo sucede. Aparece un orgullo distinto, una emoción que se reconoce sin esfuerzo. Y quizás, en futuras ediciones, podamos construir esa estética que hable de nosotros con la misma fuerza con la que brillan nuestras artistas, nuestras tradiciones y nuestra gente.

San Juan tiene mucho para mostrar. Y la moda también puede ser una forma de decirlo.