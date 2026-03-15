Anunciaron cuándo será la Feria Internacional de las Artesanías en San Juan

La Feria Internacional de las Artesanías ya tiene fecha confirmada para su próxima edición. La organización anunció que la muestra se realizará del 30 de abril al 10 de mayo en el Complejo Costanera Predio Ferial, espacio que volverá a ser el punto de encuentro para artesanos, emprendedores y visitantes de toda la región.

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Se tratará de la 31° edición de este evento que, año tras año, convoca a expositores de distintos puntos de San Juan, de otras provincias argentinas y también de países vecinos, con una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal.

La feria es considerada una de las exposiciones más importantes del sector en el oeste argentino. Durante más de una semana, el predio se transforma en un paseo cultural y turístico donde el público puede recorrer puestos de artesanía, conocer técnicas tradicionales y adquirir piezas únicas.

Además de los stands de venta, la organización suele sumar espectáculos artísticos, patio gastronómico y distintas actividades culturales que complementan la propuesta para quienes visitan la feria.

En las próximas semanas se espera que los organizadores den a conocer más detalles sobre l