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Cambio de dirección

El giojismo y un inusitado apoyo a Andino

Del portazo por su candidatura a las visitas semanales y a la calificación como un dirigente “voluntarioso”. El sector del peronismo que no fue invitado al cónclave en 9 de Julio cambió su postura sobre el diputado nacional, en medio de las críticas por sus constantes visitas con tinte de campaña.

Por Ana Paula Gremoliche
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En las últimas semanas comenzó a observarse un cambio en el comportamiento del sector giojista para con el diputado nacional Cristian Andino y viceversa. Fue invitado a una reunión en Rawson en la que participó todo el núcleo de José Luis Gioja y hay fuentes que afirman que los dos pesos pesados del Partido Justicialista se frecuentan asiduamente. Sin dudas, un giro actitudinal que marca una diferencia respecto a lo sucedido durante las elecciones del 2025, cuando el exgobernador pegó el portazo de las negociaciones por las candidaturas, después de que el exintendente de San Martín recibiera la bendición del uñaquismo para encabezar la lista.

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Además de los acercamientos públicos, como el del encuentro en Rawson con motivo de la visita de la diputada nacional Kelly Olmos, y las reuniones casi semanales que el entorno del giojismo afirma que existen entre Gioja y Andino, también hay señales en declaraciones mediáticas (y privadas también).

De hecho, el exgobernador visitó el programa Off the record en Tiempo Streaming y nombró a Andino como uno de los posibles candidatos potables del peronismo para el 2027. Puertas adentro, las fuentes confirman que Gioja reconoce la voluntad del dirigente de “ir de acá para allá”.

Una característica reconocida por varios dirigentes giojistas, pero que se convirtió en una crítica en el interior del uñaquismo. De hecho, habría sido uno de los puntos que se señaló en el cónclave entre amigos peronistas que tuvo lugar en 9 de Julio. No es novedad que los movimientos y las visitas a los departamentos generan resquemor en ese ámbito. El consejo de parte del entorno de Sergio Uñac habría girado entorno al “no te quemes”.

De un lado ven con buenos ojos la inquietud de Andino, del otro no. Y quizá en este punto es donde está la piedra bazal del inusitado apoyo de parte del giojismo de cara a la construcción política para el 2027.

Es que el posicionamiento del exintendente de San Martín incomoda a los sectores que tienen aspiraciones para el próximo año. Esa incomodidad sería, conforme plantearon desde el entorno del exgobernador, uno de los motivos clave para el cambio de actitud de Gioja.

Lo cierto es que, por el momento, Gioja no participa de estas reuniones políticas que está planificando el peronismo. La primera, en 9 de Julio, fue casi como un encuentro de amigos (así definido por algunos de sus participantes). En la juntada del próximo lunes, solo participarán intendentes, senadores y diputados nacionales. Para que alguien del entorno giojistga participe de algunos encuentros se tendrá que esperar al tercero, que estará dedicado para los presidentes de junta en los que el PJ no es gobierno: allí podrá estar

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