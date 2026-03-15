La artista, vocalista del grupo Pijama Party, interpretó el tema Aventura junto a los cantantes Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera, líderes de Q’Lokura.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La sanjuanina Maca Flores cantó "Aventura" con Q'Lokura en el Bicentenario La vocalista de Pijama Party se subió al escenario con Q'Lokura y cantó Aventura durante el show que la banda dio en el estacionamiento del Estadio San Juan del Bicentenario. Un cruce cuartetero que hizo explotar al público. Video: Tarly Martín. Los detalles en www.tiempodesanjuan.com #qlokura"