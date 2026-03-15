La sanjuanina Maca Flores cantó "Aventura" con Q'Lokura en el Bicentenario

La cantante local se subió al escenario durante el show del grupo cuartetero en el estacionamiento del Estadio Bicentenario y compartió uno de los momentos más celebrados de la noche.
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La cantante local se subió al escenario durante el show del grupo cuartetero en el estacionamiento del Bicentenario y compartió uno de los momentos más celebrados de la noche.
La cantante local se subió al escenario durante el show del grupo cuartetero en el estacionamiento del Estadio Bicentenario y compartió uno de los momentos más celebrados de la noche.
El grupo cordobés Q'Lokura volvió a presentarse en San Juan y lo hizo con un show convocante en el estacionamiento del Estadio San Juan del Bicentenario. En medio del recital, hubo un momento especial para el público local: la sanjuanina Macarena Flores subió al escenario para cantar junto a la banda.
La artista, vocalista del grupo Pijama Party, interpretó el tema Aventura junto a los cantantes Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera, líderes de Q’Lokura.