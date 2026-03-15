¡Q'Lokura, qué emoción!: un sanjuanino no aguantó las lágrimas al saludar a Nico y el Chino

El fan sanjuanino no pudo evitar la emoción al conocer a los integrantes de Q'Lokura.

El cariño que se han ganado los chicos de Q'Lokura en San Juan volvió a vivir un nuevo capítulo esta madrugada, en una nueva presentación de la banda cuartetera en la Tierra del Sol y del Buen Vino.

Un fanático, como se puede ver en un video que la misma banda subió en su cuenta de IG, se acercó para saludarlos y no pudo contener las lágrimas al estar cerca de Nicolás Sattler y Facundo «El Chino» Herrera.

Embed - Q' Lokura on Instagram: "Llegamos San Juan Gracias por tanto cariño ¿Listos para bailar cuarteto?" View this post on Instagram "No puede ser. No puedo estar viviendo esto" se escucha decir al fan sanjuanino mientras recibe el saludo de sus ídolos y se toma una fotografía. "Gracias hermano", concluyó el emocionado sanjuanino.

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