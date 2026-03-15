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Llanto de alegría

¡Q'Lokura, qué emoción!: un sanjuanino no aguantó las lágrimas al saludar a Nico y el Chino

Un fanático se largó a llorar cuando los integrantes de la banda cuartetera le firmaron un autógrafo y se tomaron una foto con él en la antesala a su presentación el estacionamiento del Estadio del Bicentenario

Por Redacción Tiempo de San Juan
El fan sanjuanino no pudo evitar la emoción al conocer a los integrantes de QLokura.

El fan sanjuanino no pudo evitar la emoción al conocer a los integrantes de Q'Lokura.

El cariño que se han ganado los chicos de Q'Lokura en San Juan volvió a vivir un nuevo capítulo esta madrugada, en una nueva presentación de la banda cuartetera en la Tierra del Sol y del Buen Vino.

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Un fanático, como se puede ver en un video que la misma banda subió en su cuenta de IG, se acercó para saludarlos y no pudo contener las lágrimas al estar cerca de Nicolás Sattler y Facundo «El Chino» Herrera.

Embed - Q' Lokura on Instagram: "Llegamos San Juan Gracias por tanto cariño ¿Listos para bailar cuarteto?"
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"No puede ser. No puedo estar viviendo esto" se escucha decir al fan sanjuanino mientras recibe el saludo de sus ídolos y se toma una fotografía. "Gracias hermano", concluyó el emocionado sanjuanino.

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