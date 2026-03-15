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El drone de Tiempo

La Alem, reluciente, vista desde el aire: un cambio radical en la emblemática avenida sanjuanina

El secretario de Planificación capitalino, Gustavo Jofré, detalló los alcances de la repavimentación de Avenida Alem desde calle 9 de Julio hasta la Circunvalación. Los trabajos realizados y lo que falta para la inauguración.

Por Miriam Walter
La Avenida Alem, con el asfalto ya terminado.

La Avenida Alem, con el asfalto ya terminado.

La icónica Avenida Alem luce reluciente tras las obras de repavimentación que cubrieron el tramo estratégico desde calle 9 de Julio hasta el lateral de la Avenida de Circunvalación sur. Se trata de una intervención de aproximadamente 15.000 metros cuadrados que incluyó, además de la nueva carpeta asfáltica, una moderna demarcación con pintura en caliente para sendas peatonales y señalización horizontal.

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Las imágenes captadas por el drone de TIEMPO DE SAN JUAN permiten apreciar una transformación que, a nivel de suelo, ya disfrutan miles de conductores, pero que desde la altura revela cómo quedó de prolija la carpeta negra tan esperada por los vecinos.

Embed - Así quedo la Av. Leandro Alem después de su repavimentacion

En diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, el secretario de Planificación de la Capital, Gustavo Jofré, explicó que estos trabajos se realizaron bajo el Plan de Pavimentos Urbanos, utilizando remanentes de superficies del año anterior destinados específicamente a esta arteria. El funcionario de Susana Laciar aclaró que se trata de un plan provincial donde el municipio define los sectores prioritarios y la ejecución corre por cuenta de la empresa contratada por Vialidad Provincial. Si bien el grueso de la pavimentación y la demarcación ya están concluidos, el municipio trabaja ahora en sintonía con los pedidos de los vecinos para sumar obras complementarias que mejoren el entorno.

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Sobre lo que falta hacer para dejar la zona en condiciones óptimas antes de su inauguración, Jofré precisó que el foco está puesto en la infraestructura de las intersecciones. Al respecto, el secretario señaló que a la rotonda de la calle Pedro de Valdivia “tenemos que hacerle algunos toques, tenemos que armar ahí a lo mejor quizás unos cordones, mejorar un poco lo que es la parte de infraestructura”, debido a que la zona ha perdido algo de altura tras la repavimentación. Estas tareas buscan no solo la funcionalidad vial, sino también cumplir con la premisa de la intendenta de darle un toque estético superior a este tipo de intervenciones urbanas.

Respecto a los plazos para finalizar estas tareas menores y las rampas de accesibilidad que se están evaluando, el secretario se mostró optimista. Según detalló, “estamos evaluando prontamente el tema de la intervención en las rotondas. Creemos que en un mes más seguramente dejaremos esa rotonda ya terminada”, permitiendo que el entorno inmediato quede totalmente renovado y seguro para el tránsito peatonal y vehicular.

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La España, avanzada

Además de la intervención en la Avenida Alem, el plan de repavimentación en la Capital de San Juan contempla varias arterias clave. Entre ellas están las obras en la Avenida España que se centran actualmente en la finalización del cruce Norte con la Avenida Libertador, una tarea que sufrió retrasos debido a la necesidad de conectar la Plaza España con la vereda este mediante un pasante.

Jofré informó que para avanzar con la repavimentación y alcanzar la trocha Norte, el municipio se encuentra ejecutando una obra de arte específica que permita dar continuidad a los trabajos en la zona. Según las estimaciones oficiales, se espera que la intervención total, incluyendo la trocha sur de este cruce, esté concluida en un plazo aproximado de 20 días a un mes. El plan de pavimentación vigente para esta arteria contempla su alcance desde Libertador a Maipú.

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