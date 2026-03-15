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Inflación

Un huevo de Pascua puede costar hasta $60.000 en San Juan y están un 100% más caros que el año pasado

Los productos más grandes y de primeras marcas ya se venden en supermercados y chocolaterías de la provincia con valores que sorprenden. Comerciantes advierten que los precios prácticamente se duplicaron respecto de 2025 y muchos consumidores optan por versiones más pequeñas o caseras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En las góndolas de supermercados y chocolaterías sanjuaninas ya aparecen los clásicos productos de Pascua, con una amplia variedad de tamaños y precios. Entre las primeras marcas, un huevo Kinder de 150 gramos ronda los $30.900, se trata del mismo que en 2025 para estas fechas costaba unos $15.000, lo que denota un aumento del 100% en este tipo de productos.

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Otras marcas, como Bon o Bon, son algo más accesibles y así, encontramos un huevo de 210 gramos por unos $25.000 en supermercados sanjuaninos. En versiones más chicas, el Bon o Bon de 20 gramos cuesta cerca de $3.000 y el conejo Bon o Bon de 110 gramos se vende alrededor de $12.000.

También aparecen presentaciones más grandes o premium como el de la marca Cofler “4 huevos en 1”, de 428 gramos, se comercializa por unos $45.000, mientras que un pack de 20 huevitos mini que suman 260 gramos en total ronda los $25.000.

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Los huevos más grandes o familiares, pueden llega a pesar más de medio kilo de chocolate y uno de los más pedidos es el de la marca Rockets de 530 gramos que cuesta unos $58.000, mientras que el conejo de la misma marca, de 55 gramos, cuesta cerca de $6.300.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Chocolate con sorpresa… pero para el bolsillo. Los huevos de Pascua ya llegaron a las góndolas de San Juan y los precios no pasan desapercibidos: algunos modelos grandes pueden costar hasta $60.000. Según un relevamiento, los valores están hasta un 100% más caros que el año pasado. Desde opciones pequeñas de $3.000 hasta versiones gigantes de primeras marcas, hay de todo… pero no para todos los bolsillos. ¿Vas a comprar huevos de Pascua este año o preferís hacerlos caseros? Te leemos en comentarios. Por @agostinamsj www.tiempodesanjuan.com #pascua #sanjuan #chocolate #huevosdepascua"
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Otros productos que también aparecen en las vidrieras son el huevo Tofi de 115 gramos, con un valor aproximado de $14.000, y la presentación de Ferrero Rocher que incluye huevo y bombones de 137 gramos, que ronda los $24.100. En el segmento premium, el huevo gigante de Ferrero Rocher, cercano a los 500 gramos, puede alcanzar los $60.000.

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Si bien todavía no son muchos los supermercados sanjuaninos que pusieron los huevos en las góndolas, la mayoría del radio céntrico están exhibiendo sus productos, pero advierten que el costo de regalar chocoalte para Pascuas a los sanjuaninos les va a costar el doble.

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