El arte de vestirse en la media estación

En San Juan tenemos una particular relación con las estaciones. El verano parece no querer irse nunca y, cuando finalmente se despide, muchas veces sentimos que el frío llega casi de golpe. Pasamos de la remera liviana a la campera abrigada sin demasiadas escalas.

Y en ese salto rápido, sin darnos cuenta, nos perdemos uno de los momentos más lindos de la moda: la media estación.

El otoño empieza a insinuarse lentamente. Las mañanas ya se sienten más frescas, las tardes todavía conservan algo de calor y las noches invitan a sumar una prenda más. Es un clima cambiante, sí, pero también es el escenario perfecto para algo que en moda siempre resulta interesante: jugar con las capas.

Vestirse en capas es, en realidad, el gran secreto de la media estación. No se trata de abrigarse demasiado ni de quedarse corto, sino de encontrar ese equilibrio donde cada prenda cumple un rol. Una base liviana, una segunda capa que aporte estilo y, si hace falta, una tercera que acompañe cuando el día empieza a enfriar.

Es en ese momento del año cuando algunas prendas, que muchas veces quedan olvidadas en el placard, recuperan todo su protagonismo.

El blazer liviano es una de ellas. Tiene esa capacidad casi mágica de transformar un look simple en algo más elegante sin esfuerzo. Sobre una remera básica, una camisa o incluso un top sencillo, el blazer aporta estructura, presencia y ese aire sofisticado que nunca pasa de moda.

Otra gran aliada de la media estación es la camisa. No solo como prenda principal, sino también usada abierta sobre una remera o un top, generando una capa ligera que suma estilo sin sumar peso. Las camisas de algodón o de lino funcionan especialmente bien en este momento del año, porque acompañan el clima templado con naturalidad.

Los sweaters finos también encuentran su mejor momento en esta transición entre estaciones. Esos tejidos livianos que abrigan lo justo, perfectos para las primeras horas del día o cuando cae el sol. Son prendas versátiles, que se pueden llevar solas o acompañadas por un blazer o una campera liviana.

Y si hablamos de piezas claves, no podemos dejar afuera a las camperas de media estación. Chaquetas livianas, trenchs cortos o esas camperas que abrigan lo suficiente sin sentirse pesadas. Son prendas pensadas justamente para estos días donde el clima cambia varias veces en una misma jornada.

La media estación también tiene algo especial en cuanto a los colores. Los tonos neutros siguen siendo grandes aliados: beige, blanco roto, gris o azul funcionan siempre como una base elegante. Pero con la llegada del otoño empiezan a aparecer tonalidades más profundas que anticipan la nueva temporada: verdes apagados, marrones suaves, terracotas o esos tonos cálidos que combinan tan bien con los básicos de siempre. Hablamos aquí de colores en un sentido general, de esa paleta que naturalmente aparece cuando el verano empieza a despedirse. Pero muy pronto también estaremos hablando de los colores tendencia que marcarán este 2026, porque cada temporada trae nuevas tonalidades que invitan a renovar el guardarropa con pequeños toques de actualidad.

Quizás lo más interesante de esta etapa del año sea justamente esa posibilidad de combinar. De mezclar texturas, de superponer prendas, de construir un look con más intención. Cuando el invierno llega de lleno, muchas veces todo queda escondido bajo un gran abrigo. En cambio, la media estación permite que cada prenda se luzca.

Tal vez el secreto esté simplemente en aprender a disfrutar de ese pequeño momento entre estaciones. No apurarse a guardar la ropa liviana, pero tampoco adelantarse demasiado al abrigo pesado.

Columna Cuando el otoño empieza a asomarse en San Juan, vale la pena detenerse un momento frente al placard y redescubrir esas prendas de media estación que tenemos guardadas. En otro miércoles con "M" de moda en @tiempodesanjuan concé el arte de vestirse en la media estación junto a Raffa Andrada.

La moda, muchas veces, vive en esos detalles. En esos momentos de transición donde el estilo se vuelve más creativo y personal.

Por eso, cuando el otoño empieza a asomarse en San Juan, vale la pena detenerse un momento frente al placard y redescubrir esas prendas de media estación que tenemos guardadas.

Porque en ese equilibrio entre el calor y el fresco, entre el verano que se despide y el otoño que comienza, la moda encuentra uno de sus momentos más elegantes.