Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados

Las estafas virtuales son un flagelo difícil de contener para la Justicia, ya que conforme el avance de la tecnología y sus usos, los delincuentes se aprovechan de ello para elegir a sus víctimas y perpetrar los golpes. Eso fue lo que pasó en el último tiempo con los abogados sanjuaninos que habrían sido el blanco de los mismos.
Así lo advirtió el Foro de Abogados que, a través de sus sitio web oficial, informó a los matriculados sobre las maniobras de malvivientes que, en nombre de la entidad, solicitan datos personales con la finalidad -presuntamente- de delinquir. Como fueron varios los letrados que denunciaron esta situación, desde el organismo publicaron un comunicado.
Según detallaron, fueron llamados telefónicos los que se hicieron -por personas desconocidas- para obtener información personal de los abogados sanjuaninos. Se sabe que es de dominio público un listado de teléfonos y direcciones de los letrados, por lo que cualquier malintencionado podría servirse de ello para engañar.
Una fuente allegada indicó que fue víctima de un llamado y que, tras aportar sus datos, radicó la denuncia en la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, de modo que se investigue quién fue el responsable del delito.