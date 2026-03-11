El gendarme que quedó en la mira por golpear a sus hijos adoptivos la sacó barata: admitió que lo hizo y no irá preso

El gendarme Mauricio Sebastián Díaz, detenido en noviembre de 2025 tras ser denunciado de haber golpeado a sus dos hijos adoptivos, este miércoles fue condenado en un juicio abreviado.

Tal como pasó con su expareja -la miembro de la Policía de San Juan-, este aceptó la pena de 1 año de prisión condicional por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.

El dato impactante de este hecho es que esta pareja condenada estaba en proceso de adopción, ya estaban por recibir la tenencia cuando salió todo a luz. Fue la abuela adoptiva, madre de la policía, quien hizo la denuncia en UFI CAVIG porque la violencia que ejercían ambos sobre los menores era muchísima.

Ante este veredicto, los dos miembros de seguridad ya están libres y ambos tienen prohibido acercarse o contactarse con ellos.