La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

El sector de venta de electrodomésticos en San Juan comenzó el año con despidos y retiros voluntarios en varias cadenas, en un contexto de caída del consumo y cambios en el mercado que ya se sienten a nivel local.

El freno del consumo y la apertura de importaciones que ha golpeado a empresa de electrodomésticos nacionales ya empezó a sentirse en el comercio sanjuanino. En los primeros meses del año, el sector de electrodomésticos registró 19 trabajadores despedidos o que acordaron retiros voluntarios en distintas cadenas que operan en la provincia.

Para el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), la situación refleja el impacto local de una crisis que atraviesa a todo el rubro a nivel nacional, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la transformación del negocio hacia la venta online y cambios en el modelo comercial de las empresas.

Así lo confirmó Mirna Moral, secretaria general del SEC, quien detalló que los casos se produjeron entre enero, febrero y lo que va de marzo en distintas cadenas con presencia en la provincia. “Estos casos se han producido en las empresas Red Megatone, Naldo, On City y Recursos Financieros, esta última también dedicada a venta de electrodomésticos”, explicó la dirigente.

Las salidas alcanzan tanto a trabajadores con trayectoria como a empleados recientes. “De todos estos, la mayoría llevaban varios años… hay personas que han llegado a un acuerdo de retiro voluntario o han sido despedidas con mucha antigüedad y otro grupo que ni siquiera ha llegado al año de trabajo”, señaló Moral.

Un consumo débil

image

Para el gremio, la raíz del problema está en un factor que atraviesa a toda la economía: la pérdida del poder adquisitivo. “Lo que nos da en forma directa es el salario que tenemos la mayoría de los trabajadores, que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces eso influye y, lógico, no tenemos poder adquisitivo”, sostuvo Moral.

En ese contexto, la dirigente advirtió que el impacto no aparece de golpe, sino como un deterioro progresivo del mercado. “Esta crisis nos va pegando de a poquito a todo. Ahí está la justificación, lamentablemente”, agregó.

El nuevo rival

Otro elemento que, según el sindicato, está transformando el negocio es la expansión de la venta digital. En muchos casos, incluso las mismas cadenas ofrecen precios más bajos en internet que en sus locales físicos.

“La venta online también se suma y los hace pomada a los negocios. Porque vos comprás online y te lo llevan a tu casa y más barato de la misma empresa”, describió Moral.

Ese fenómeno, sumado a la caída del consumo, deja a los comercios tradicionales en una posición cada vez más frágil.

Un negocio que cambió de lógica

image

A la presión del mercado se suma un cambio estructural en la forma de operar del sector. “Antes la ganancia estaba en estoquearse; ahora la ganancia está en comprar y vender rápido”, explicó Moral. Según la dirigente, ese modelo más dinámico también repercute en la industria y en la estructura laboral de las empresas.

“Es una rueda que va alterando todos los órdenes y que empieza o termina en el último eslabón, que es el consumidor”, señaló.

Un problema que no se limita a un rubro

El panorama del comercio sanjuanino muestra señales similares en otros sectores. Tiempo de San Juan reflejó en las últimas semanas que el ajuste también alcanzó a supermercados.

“Lo que está ocurriendo con los electrodomésticos ya viene impactando en San Juan en los supermercados: a medida que íbamos avanzando en el año, 20 o 25 personas han perdido su trabajo que por diferentes métodos se fueron”, afirmó la dirigente.

Así, el movimiento que comenzó con algunos despidos aislados empieza a consolidarse como una señal de alerta para el empleo mercantil en la provincia.