miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Consumo en retroceso

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

En lo que va de 2026 ya se registran despidos o retiros voluntarios en cadenas de venta de artículos para el hogar en la provincia. Desde el sindicato mercantil analizan los motivos.

Por Elizabeth Pérez
El sector de venta de electrodomésticos en San Juan comenzó el año con despidos y retiros voluntarios en varias cadenas, en un contexto de caída del consumo y cambios en el mercado que ya se sienten a nivel local.

El sector de venta de electrodomésticos en San Juan comenzó el año con despidos y retiros voluntarios en varias cadenas, en un contexto de caída del consumo y cambios en el mercado que ya se sienten a nivel local.

image
image

El freno del consumo y la apertura de importaciones que ha golpeado a empresa de electrodomésticos nacionales ya empezó a sentirse en el comercio sanjuanino. En los primeros meses del año, el sector de electrodomésticos registró 19 trabajadores despedidos o que acordaron retiros voluntarios en distintas cadenas que operan en la provincia.

Lee además
La Subsecretaria de Trabajo de San Juan medió en varios conflictos laborales en el último año. 
Relevamiento

El mapa nacional de despidos, suspensiones y retiros: qué lugar ocupa San Juan y las empresas afectadas
venta de electrodomesticos: grandes cadenas denuncian hasta el 70% de morosidad
Consumo

Venta de electrodomésticos: grandes cadenas denuncian hasta el 70% de morosidad

Para el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), la situación refleja el impacto local de una crisis que atraviesa a todo el rubro a nivel nacional, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la transformación del negocio hacia la venta online y cambios en el modelo comercial de las empresas.

Así lo confirmó Mirna Moral, secretaria general del SEC, quien detalló que los casos se produjeron entre enero, febrero y lo que va de marzo en distintas cadenas con presencia en la provincia. “Estos casos se han producido en las empresas Red Megatone, Naldo, On City y Recursos Financieros, esta última también dedicada a venta de electrodomésticos”, explicó la dirigente.

Las salidas alcanzan tanto a trabajadores con trayectoria como a empleados recientes. “De todos estos, la mayoría llevaban varios años… hay personas que han llegado a un acuerdo de retiro voluntario o han sido despedidas con mucha antigüedad y otro grupo que ni siquiera ha llegado al año de trabajo”, señaló Moral.

Un consumo débil

image

Para el gremio, la raíz del problema está en un factor que atraviesa a toda la economía: la pérdida del poder adquisitivo. “Lo que nos da en forma directa es el salario que tenemos la mayoría de los trabajadores, que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces eso influye y, lógico, no tenemos poder adquisitivo”, sostuvo Moral.

En ese contexto, la dirigente advirtió que el impacto no aparece de golpe, sino como un deterioro progresivo del mercado. “Esta crisis nos va pegando de a poquito a todo. Ahí está la justificación, lamentablemente”, agregó.

El nuevo rival

Otro elemento que, según el sindicato, está transformando el negocio es la expansión de la venta digital. En muchos casos, incluso las mismas cadenas ofrecen precios más bajos en internet que en sus locales físicos.

“La venta online también se suma y los hace pomada a los negocios. Porque vos comprás online y te lo llevan a tu casa y más barato de la misma empresa”, describió Moral.

Ese fenómeno, sumado a la caída del consumo, deja a los comercios tradicionales en una posición cada vez más frágil.

Un negocio que cambió de lógica

image

A la presión del mercado se suma un cambio estructural en la forma de operar del sector. “Antes la ganancia estaba en estoquearse; ahora la ganancia está en comprar y vender rápido”, explicó Moral. Según la dirigente, ese modelo más dinámico también repercute en la industria y en la estructura laboral de las empresas.

“Es una rueda que va alterando todos los órdenes y que empieza o termina en el último eslabón, que es el consumidor”, señaló.

Un problema que no se limita a un rubro

El panorama del comercio sanjuanino muestra señales similares en otros sectores. Tiempo de San Juan reflejó en las últimas semanas que el ajuste también alcanzó a supermercados.

“Lo que está ocurriendo con los electrodomésticos ya viene impactando en San Juan en los supermercados: a medida que íbamos avanzando en el año, 20 o 25 personas han perdido su trabajo que por diferentes métodos se fueron”, afirmó la dirigente.

Así, el movimiento que comenzó con algunos despidos aislados empieza a consolidarse como una señal de alerta para el empleo mercantil en la provincia.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de San Juan hará una nueva oferta salarial a los docentes mientras habla de una fuerte caída en la recaudación

Exportaciones: el mosto de San Juan crece un 42% en febrero y ya representa casi la mitad a nivel nacional

Tras los despidos, ChangoMás ofreció retiros voluntarios a sus empleados

San Juan judicializa deudas de obras sociales mientras los hospitales atienden un 60% más de pacientes

El ranking de empresarios más ricos de la Argentina tiene un nuevo líder

La nueva lista de Forbes: quiénes son las personas más ricas del mundo

El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios

El petróleo baja y los mercados respiran mientras Trump promete un final cercano del conflicto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Paritaria

El Gobierno de San Juan hará una nueva oferta salarial a los docentes mientras habla de una fuerte caída en la recaudación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima
Un inocente preso

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Te Puede Interesar

El sector de venta de electrodomésticos en San Juan comenzó el año con despidos y retiros voluntarios en varias cadenas, en un contexto de caída del consumo y cambios en el mercado que ya se sienten a nivel local.
Consumo en retroceso

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.
Tribunales

Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Javier Milei saluda a José Antonio Kast, quien este miércoles asumió como nuevo presidente de Chile.
Nuevo escenario

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una solemne ceremonia que contó con la presencia de Javier Milei

Habrá audiencia publica para debatir el otorgamiento por parte del ENRE al proyecto minero Vicuña de la disponibilidad y ampliación de la línea de 500 kV y el Epre se prepara. 
Conflicto en San Juan

El EPRE confirmó que Nación convocará a audiencia pública por la línea eléctrica que pidió Vicuña

El paro docente se sintió fuerte el 3 de marzo para el inicio de clases. Este 11 y 12 de marzo no se pudo concretar porque desde el viernes rige la reforma laboral que impulsó Javier Milei y fue apoyada por Marcelo Orrego.
Debate abierto

Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra