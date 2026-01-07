El mapa nacional de despidos, suspensiones y retiros: qué lugar ocupa San Juan y las empresas afectadas

La Subsecretaria de Trabajo de San Juan medió en varios conflictos laborales en el último año.

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) relevó los despidos, crisis empresarias y retiros voluntarios en empresas de todo el país durante el último año. Este informe contabilizó 629 episodios en todo el país en el último año y San Juan también resultó afectada.

El último Mapa Federal de Conflictos Laborales y Cierres de Empresas (2024-2025), elaborado por CEPA, identificó 13 situaciones activas en la provincia de San Juan, vinculadas a despidos, crisis empresarias y programas de retiros voluntarios.

A nivel nacional, el relevamiento contabiliza 629 conflictos, con una mayor concentración en provincias de fuerte perfil industrial como Buenos Aires y Santa Fe. En ese contexto, San Juan aparece con un número menor en términos relativos, pero eso es suficiente para encender señales de atención sobre el empleo local.

Qué tipo de conflictos se registran en San Juan

Según el informe, los casos relevados en la provincia se distribuyen principalmente en tres categorías: despidos, situaciones de crisis y retiros voluntarios. Se trata de un fenómeno que atraviesa distintos rubros, desde los supermercados, la industria textil y la salud, hasta un medio de comunicación; lo que muestra un impacto transversal del contexto económico.

El mapa funciona como un termómetro del clima productivo. En el caso sanjuanino, aparecen tanto empresas de larga trayectoria como firmas vinculadas a actividades clave para la economía provincial.

Las empresas incluidas en el informe

De acuerdo al relevamiento de CEPA, las 13 empresas con conflictos laborales registrados en San Juan son: la alimenticia Solfrut, la textil Vicunha, el call center Gante, Cattorini Hermanos SA Cristalerías, Supermercado Salvador González, Libertad (Supermercado), Cencosud (Supermercado), la distribuidora eléctrica Naturgy, Servicios Generales de Cuyo (controles fitosanitarios), la bodega Fecovita, Diario de Cuyo, Clínica El Castaño y la fábrica de galletitas Tía Maruca.

La presencia de varias cadenas de supermercados refuerza el diagnóstico de una caída del consumo, mientras que los casos en la industria textil, vitivinícola y de servicios reflejan las dificultades que atraviesan sectores productivos tradicionales.

El resto de provincias

En la comparación regional, Mendoza registra 16 conflictos y La Pampa 11, lo que ubica a San Juan en una posición intermedia dentro del mapa nacional.

El documento destaca cifras significativas en provincias como Buenos Aires (168 conflictos), Santa Fe (65), La Rioja (52), Córdoba (38) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (38). Otros puntos del país presentan cifras menores, como Formosa con 3 casos o Santiago del Estero con 5 casos.

Si bien no se trata de un escenario generalizado de cierres, el informe advierte sobre la necesidad de monitorear estos procesos para evitar que situaciones transitorias deriven en pérdidas permanentes de puestos de trabajo.