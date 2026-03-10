martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Algo de calma

El petróleo baja y los mercados respiran mientras Trump promete un final cercano del conflicto

Las declaraciones del mandatario estadounidense trajeron alivio a los mercados. El Brent, referencia para Europa, cae durante esta jornada 7,5%, cotizando en torno a 91 dólares por barril.

Por Agencia NA
image

Los precios internacionales del petróleo retroceden este martes y los mercados se recuperan, ante la promesa de un final cercano del conflicto en Medio Oriente por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

Lee además
grandes ganancias de las petroleras argentinas por la guerra en iran
Acciones

Grandes ganancias de las petroleras argentinas por la guerra en Irán
La guerra marca una nueva fase peligrosa para Medio Oriente y el mercado del petróleo global.
Daños colaterales

Guerra en Irán: el petróleo registra la mayor alza en cuatro años por el cierre de Ormuz

El Brent, referencia para Europa, cae durante esta jornada 7,5%, cotizando en torno a 91 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cede un 8,7% y ronda los 86 dólares por barril.

Ambos índices de referencia habían arrancado la semana con fuertes alzas que acercaron las cotizaciones a la zona de los US$120 frente al recrudecimiento del conflicto pero con el correr de la jornada se recortó el avance.

La corrección en el valor del crudo está vinculada a un cambio de expectativas sobre la duración del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel con Irán, a partir de las declaraciones de Trump en las que anticipó que la guerra “ya está casi terminada”.

El mandatario norteamericano sostuvo recientemente en diálogo con CBS News que “la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos”.

En esa línea, volvió a manifestarse ante los republicanos en el Congreso, al insistir en que “la guerra terminará muy pronto", pero aclaró que será cuando Irán ya no tenga capacidad de atacar a Estados Unidos, Israel y sus aliados.

Al respecto, puso un freno al cese inmediato del conflicto al asegurar que “ganamos en diferentes niveles pero no es suficiente” y amenazó con intensificar los ataques si Irán bloquea el paso de petróleo a través del Estrecho de Ormuz

Aún manteniendo la postura confrontativa, este martes Trump dio un nuevo giro discursivo y abrió la puerta a negociaciones con Teherán afirmando que “es posible” dicho escenario que permita un encuentro entre las partes.

En este contexto, los principales mercados se recuperan. El índice Euro Stoxx 50 trepa un 2,4% y en España el Ibex 35 sube en torno a un 3% superando los 17.400 puntos. De igual manera sucede con las bolsas de París trepando 1,8%, Fráncfort 2,1%, Milán 2,4%, Londres 1,35%.

En el continente asiático, también se registraron alzas en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con un avance de 3% y Hong Kong, de 2,1%. En Seúl la suba alcanzó el 5,35% y en Shanghái el ascenso fue más moderado (+0,65%).

Asimismo, el precio del gas europeo también se desaceleró, al bajar un 16,39%. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, cayó hasta los 46 euros por megavatio hora.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios

El nuevo mapa del comercio en el centro de San Juan: polirrubros y mayoristas en locales chicos en auge, mientras caen kioscos y tiendas de adornos

Proveedores sanjuaninos están de acuerdo con asociarse con firmas de Chile, pero con ciertas condiciones

En San Juan, los combustibles subieron hasta un 3% en las estaciones de servicio

Última semana del Mega Outlet en San Juan: qué descuentos se ofrecen y cómo van las ventas

El riesgo país de la Argentina vuelve a la zona de los 600 puntos por la guerra en Medio Oriente

San Juan, entre las provincias donde menos costo tiene tomar un préstamo: por qué

Horacio Marín dijo que YPF no tocará el precio de los combustibles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
proveedores sanjuaninos estan de acuerdo con asociarse con firmas de chile, pero con ciertas condiciones
Propuesta

Proveedores sanjuaninos están de acuerdo con asociarse con firmas de Chile, pero con ciertas condiciones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.
Mina de oro en Jáchal

Se profundiza el éxodo de directivos en Gualcamayo y crece el misterio sobre el entorno de Retamero

Te Puede Interesar

Los denunciantes en la causa Branka Motors en la puerta de Flagrancia a la espera de la entrevista para conocer los términos de la reparación integral.
Exclusivo

Branka Motors: los imputados ofrecen $500.000.000 en 5 cuotas y garantías familiares para quedar libres

Por Redacción Tiempo de San Juan
La paritaria docente arrancó en febrero pero todavía no tiene acuerdo.
Escenario complejo

Plantón de los gremios docentes: dos no van a la paritaria y otro analiza no asistir este martes

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

La rotonda gigante en Ruta 20 y Gorriti es una obra muy esperada porque la zona es epicentro de siniestros viales en San Juan.
Obra pública

En San Juan, la rotonda de 120 metros de diámetro para la "zona de la muerte" ya tiene fecha de licitación

El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios
Dolor de bolsillo

El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios