Gendarmería secuestró más de 4 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia que debía pasar por San Juan

Durante un control realizado en la madrugada de este martes, efectivos de Gendarmería Nacional hallaron más de cuatro kilos de marihuana ocultos en el interior de un colectivo de larga distancia. El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 38, en la provincia de Catamarca.

Violento robo Video: un ladrón tiró de la bicicleta a una joven, la lastimó para robarle y escapó por el Lateral de Circunvalación

Pillado Intentó robar un supermercado en Capital y fue detenido por personal de seguridad

El micro tenía como recorrido Jujuy–Mendoza y previamente había pasado por la provincia de San Juan. El hallazgo se produjo cuando personal del Escuadrón 67 realizaba tareas de inspección sobre el transporte.

Para la revisión del vehículo también participó un perro detector de narcóticos de la Policía de Catamarca. El animal marcó de manera insistente el sector del baño del colectivo, lo que despertó las sospechas de los uniformados.

Tras una inspección más detallada, los gendarmes retiraron el recubrimiento plástico del lavamanos del baño y encontraron ocultos cuatro paquetes de forma irregular que contenían una sustancia vegetal.

Luego de las pruebas correspondientes, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 4 kilos con 325 gramos.

Ante esta situación, el Juzgado Federal N°1 y la Fiscalía Federal de Catamarca ordenaron el secuestro de la droga y dispusieron avanzar con las investigaciones para determinar quién sería el propietario del estupefaciente.