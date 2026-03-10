martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Narcotráfico

Gendarmería secuestró más de 4 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia que debía pasar por San Juan

El hallazgo se produjo con la ayuda de un perro antinarcóticos. El micro viajaba de Jujuy a Mendoza, pasando por San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante un control realizado en la madrugada de este martes, efectivos de Gendarmería Nacional hallaron más de cuatro kilos de marihuana ocultos en el interior de un colectivo de larga distancia. El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 38, en la provincia de Catamarca.

Lee además
Imagen de archivo
Pillado

Intentó robar un supermercado en Capital y fue detenido por personal de seguridad
video: un ladron tiro de la bicicleta a una joven, la lastimo para robarle y escapo por el lateral de circunvalacion
Violento robo

Video: un ladrón tiró de la bicicleta a una joven, la lastimó para robarle y escapó por el Lateral de Circunvalación

El micro tenía como recorrido Jujuy–Mendoza y previamente había pasado por la provincia de San Juan. El hallazgo se produjo cuando personal del Escuadrón 67 realizaba tareas de inspección sobre el transporte.

Para la revisión del vehículo también participó un perro detector de narcóticos de la Policía de Catamarca. El animal marcó de manera insistente el sector del baño del colectivo, lo que despertó las sospechas de los uniformados.

Tras una inspección más detallada, los gendarmes retiraron el recubrimiento plástico del lavamanos del baño y encontraron ocultos cuatro paquetes de forma irregular que contenían una sustancia vegetal.

Luego de las pruebas correspondientes, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 4 kilos con 325 gramos.

Ante esta situación, el Juzgado Federal N°1 y la Fiscalía Federal de Catamarca ordenaron el secuestro de la droga y dispusieron avanzar con las investigaciones para determinar quién sería el propietario del estupefaciente.

Temas
Seguí leyendo

Le robó a dos menores en una plaza y ahora deberá pagar con tareas comunitarias

Buscan un taxi que fue alquilado y desapareció junto con el conductor

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

Branka Motors: los imputados ofrecen $500.000.000 en 5 cuotas y garantías familiares para quedar libres

Segunda condena por abuso sexual contra el médico sanjuanino Miguel Amado

Choque en Media Agua: fue una mujer quién falleció, ya fue identificada

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Una anciana dejó su casa por un par de días para refaccionarla y ladrones se la desmantelaron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Te Puede Interesar

Tras la exigencia del Gobierno de San Juan de un 75% de presentismo durante los paros docentes, UDAP levantó la medida de fuerza
Por la reforma laboral

Tras la exigencia del Gobierno de San Juan de un 75% de presentismo durante los paros docentes, UDAP levantó la medida de fuerza

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hospital Rawson.
Estrategia

San Juan judicializa deudas de obras sociales mientras los hospitales atienden un 60% más de pacientes

Imagen de archivo
Pillado

Intentó robar un supermercado en Capital y fue detenido por personal de seguridad

Video: un ladrón tiró de la bicicleta a una joven, la lastimó para robarle y escapó por el Lateral de Circunvalación
Violento robo

Video: un ladrón tiró de la bicicleta a una joven, la lastimó para robarle y escapó por el Lateral de Circunvalación

Gendarmería secuestró más de 4 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia que debía pasar por San Juan
Narcotráfico

Gendarmería secuestró más de 4 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia que debía pasar por San Juan