Buscan un taxi que fue alquilado y desapareció junto con el conductor

El propietario de un taxi presentó una denuncia tras dejar de tener noticias del conductor al que le había alquilado su vehículo y desconocer también el paradero del automóvil. Se trata de Claudio Musu, quien aseguró que desde el miércoles 4 perdió todo tipo de contacto con Sebastián Augusto Contreras, el chofer que manejaba el auto desde hacía aproximadamente dos semanas.

Según relató, ese día fue la última vez que intercambiaron mensajes. Después de ese momento, intentó comunicarse en reiteradas ocasiones, pero nunca obtuvo respuesta. El vehículo en cuestión es un Fiat Siena de color blanco, patente AB650FI, que estaba afectado al servicio de taxi.

Musu explicó que además de intentar llamarlo y enviarle mensajes, también se acercó al domicilio del conductor para buscar alguna explicación. Sin embargo, indicó que los familiares del hombre manifestaron no tener información sobre su paradero.

De acuerdo con lo que le comentaron, el chofer habría atravesado recientemente una situación personal complicada relacionada con una separación de pareja. “Yo traté de ubicarlo varias veces. Primero no atendía y después directamente me bloqueó en WhatsApp”, señaló el dueño del automóvil.

Frente a esta situación y ante la falta de novedades sobre el conductor y el vehículo, el hombre decidió realizar una denuncia en la Central de Policía. La presentación fue radicada por presunta estafa y apropiación indebida.

Mientras continúa la búsqueda, Musu expresó su preocupación por lo ocurrido y remarcó que su principal objetivo es poder recuperar el auto. “No sabemos si se fue de la provincia o qué pudo haber pasado, pero necesito encontrar el vehículo”, sostuvo.

Cualquier persona que tenga datos que ayuden a ubicar el automóvil o al conductor puede comunicarse al teléfono 264 509-0719.