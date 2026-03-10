martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Denuncia

Buscan un taxi que fue alquilado y desapareció junto con el conductor

El propietario del vehículo denunció que perdió contacto con el hombre hace varios días. El auto es un Fiat Siena blanco que trabajaba como taxi.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El propietario de un taxi presentó una denuncia tras dejar de tener noticias del conductor al que le había alquilado su vehículo y desconocer también el paradero del automóvil. Se trata de Claudio Musu, quien aseguró que desde el miércoles 4 perdió todo tipo de contacto con Sebastián Augusto Contreras, el chofer que manejaba el auto desde hacía aproximadamente dos semanas.

Lee además
arranco el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del deposito judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Los denunciantes en la causa Branka Motors en la puerta de Flagrancia a la espera de la entrevista para conocer los términos de la reparación integral.
Exclusivo

Branka Motors: los imputados ofrecen $500.000.000 en 5 cuotas y garantías familiares para quedar libres

Según relató, ese día fue la última vez que intercambiaron mensajes. Después de ese momento, intentó comunicarse en reiteradas ocasiones, pero nunca obtuvo respuesta. El vehículo en cuestión es un Fiat Siena de color blanco, patente AB650FI, que estaba afectado al servicio de taxi.

Musu explicó que además de intentar llamarlo y enviarle mensajes, también se acercó al domicilio del conductor para buscar alguna explicación. Sin embargo, indicó que los familiares del hombre manifestaron no tener información sobre su paradero.

De acuerdo con lo que le comentaron, el chofer habría atravesado recientemente una situación personal complicada relacionada con una separación de pareja. “Yo traté de ubicarlo varias veces. Primero no atendía y después directamente me bloqueó en WhatsApp”, señaló el dueño del automóvil.

Frente a esta situación y ante la falta de novedades sobre el conductor y el vehículo, el hombre decidió realizar una denuncia en la Central de Policía. La presentación fue radicada por presunta estafa y apropiación indebida.

Mientras continúa la búsqueda, Musu expresó su preocupación por lo ocurrido y remarcó que su principal objetivo es poder recuperar el auto. “No sabemos si se fue de la provincia o qué pudo haber pasado, pero necesito encontrar el vehículo”, sostuvo.

Cualquier persona que tenga datos que ayuden a ubicar el automóvil o al conductor puede comunicarse al teléfono 264 509-0719.

Seguí leyendo

Segunda condena por abuso sexual contra el médico sanjuanino Miguel Amado

Choque en Media Agua: fue una mujer quién falleció, ya fue identificada

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Una anciana dejó su casa por un par de días para refaccionarla y ladrones se la desmantelaron

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Dos operarios de una subcontratista de Naturgy fueron llevados a Tribunales por el robo de transformadores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Te Puede Interesar

San Juan espera la llegada del Ironman 70.3.
Turismo y deporte

El "fenómeno Ironman": cómo se arma el evento que trae atletas de todo el mundo y deja millones en San Juan

Por Carla Acosta
El proyecto Los Azules formalizó ante el ENRE su oposición a la prioridad otorgada a Vicuña sobre la línea de 500 kV. La respuesta de Vicuña. 
Nueva pulseada en San Juan

Los Azules formalizó su oposición ante el ENRE por la línea de 500 kV, denunció "extralimitación" a favor de Vicuña y hubo respuesta

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

Buscan un taxi que fue alquilado y desapareció junto con el conductor
Denuncia

Buscan un taxi que fue alquilado y desapareció junto con el conductor

Los denunciantes en la causa Branka Motors en la puerta de Flagrancia a la espera de la entrevista para conocer los términos de la reparación integral.
Exclusivo

Branka Motors: los imputados ofrecen $500.000.000 en 5 cuotas y garantías familiares para quedar libres