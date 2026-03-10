martes 10 de marzo 2026

Procedimiento

Le robó a dos menores en una plaza y ahora deberá pagar con tareas comunitarias

El episodio ocurrió en la Plaza de los Niños y los elementos sustraídos fueron recuperados tras un procedimiento policial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Un hecho de robo ocurrido en la Plaza de los Niños, ubicada en la intersección de calles Chacabuco y Bogotá, tuvo resolución judicial luego de que el acusado accediera a una suspensión de juicio a prueba con tareas comunitarias.

De acuerdo con la información del caso, el episodio ocurrió el 10 de junio de 2025, alrededor de las 21:10. En ese momento, un menor identificado como R.F. se encontraba sentado en la plaza junto a su novia, la menor M.S., cuando fueron sorprendidos por la espalda por Lautaro Exequiel Castro y otro hombre que no pudo ser identificado.

Según el relato de las víctimas, tras amenazarlos, los agresores les arrebataron una campera negra marca The North Face. En el interior de la prenda se encontraban los teléfonos celulares de los jóvenes: un Motorola Edge 20 Lite y un Motorola G9.

Luego del hecho, los menores corrieron en busca de ayuda y una vecina de la zona se comunicó con el 911, informando que el presunto autor del robo sería un joven conocido en el barrio con el apodo de “El Rengo” Lautaro.

A partir de la intervención policial se logró ubicar el domicilio de Castro, donde dos mujeres realizaron la entrega voluntaria de la campera sustraída.

En el marco del proceso judicial, al imputado se le concedió el beneficio de suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año. Como parte de las condiciones deberá cumplir trabajos comunitarios no remunerados y realizar una reparación simbólica a favor de los damnificados.

