Choque en Media Agua: fue una mujer quién falleció, ya fue identificada

En la noche de este lunes se produjo un violento y trágico choque en la localidad de Media Agua en Sarmiento. En un primer momento se dijo que un hombre había perdido la vida, pero finalmente se confirmó que una joven, de 34 años, fue quién falleció.

Según fuentes judiciales, la muchacha que murió fue identificada como Evelyn Nievas (34). En este siniestro también resultaron heridas dos personas.

El choque fue en Ruta 237, entre Búfano y Doncel. La única información que ha sido brindada hasta ahora, es que una moto en la que circulaba una pareja impactó contra otra que estaba detenida en un costado de la ruta, la misma era pechada por un hombre.

Sobre la mecánica del hecho se supo que Nelson Córdoba iba a bordo de su moto Cerro 150cc, acompañado por su pareja Evelyn Nievas -la fallecida-. Por razones que son investigadas, este conductor embiste a Juan Ramón Santana y Vanesa Ayala Castro, que iban caminando en un costado de la ruta con la moto 110cc.

Nievas fue enviada de manera urgente al Hospital Ventura Lloveras, pero falleció al arribar al hospital. Córdoba terminó con politraumatismos y otras heridas, al igual que Juan Ramón Santana, que sufrió fractura de tibia y peroné.