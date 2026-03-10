martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

Choque en Media Agua: fue una mujer quién falleció, ya fue identificada

El siniestro ocurrió en horas de la noche de este lunes por Ruta 237, entre Búfano y Doncel. Otras dos personas resultaron heridas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-10 at 08.48.32

En la noche de este lunes se produjo un violento y trágico choque en la localidad de Media Agua en Sarmiento. En un primer momento se dijo que un hombre había perdido la vida, pero finalmente se confirmó que una joven, de 34 años, fue quién falleció.

Lee además
en media agua, villarruel estuvo en una reconocida estacion de servicio y una foto lo demuestra
Sarmiento

En Media Agua, Villarruel estuvo en una reconocida estación de servicio y una foto lo demuestra
arranco el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del deposito judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

Según fuentes judiciales, la muchacha que murió fue identificada como Evelyn Nievas (34). En este siniestro también resultaron heridas dos personas.

image

El choque fue en Ruta 237, entre Búfano y Doncel. La única información que ha sido brindada hasta ahora, es que una moto en la que circulaba una pareja impactó contra otra que estaba detenida en un costado de la ruta, la misma era pechada por un hombre.

Sobre la mecánica del hecho se supo que Nelson Córdoba iba a bordo de su moto Cerro 150cc, acompañado por su pareja Evelyn Nievas -la fallecida-. Por razones que son investigadas, este conductor embiste a Juan Ramón Santana y Vanesa Ayala Castro, que iban caminando en un costado de la ruta con la moto 110cc.

Nievas fue enviada de manera urgente al Hospital Ventura Lloveras, pero falleció al arribar al hospital. Córdoba terminó con politraumatismos y otras heridas, al igual que Juan Ramón Santana, que sufrió fractura de tibia y peroné.

Temas
Seguí leyendo

Branka Motors: los imputados ofrecen $500.000.000 en 5 cuotas y garantías familiares para quedar libres

Segunda condena por abuso sexual contra el médico sanjuanino Miguel Amado

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Una anciana dejó su casa por un par de días para refaccionarla y ladrones se la desmantelaron

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Dos operarios de una subcontratista de Naturgy fueron llevados a Tribunales por el robo de transformadores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.
Mina de oro en Jáchal

Se profundiza el éxodo de directivos en Gualcamayo y crece el misterio sobre el entorno de Retamero

Te Puede Interesar

Los denunciantes en la causa Branka Motors en la puerta de Flagrancia a la espera de la entrevista para conocer los términos de la reparación integral.
Exclusivo

Branka Motors: los imputados ofrecen $500.000.000 en 5 cuotas y garantías familiares para quedar libres

Por Redacción Tiempo de San Juan
La paritaria docente arrancó en febrero pero todavía no tiene acuerdo.
Escenario complejo

Plantón de los gremios docentes: dos no van a la paritaria y otro analiza no asistir este martes

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

La rotonda gigante en Ruta 20 y Gorriti es una obra muy esperada porque la zona es epicentro de siniestros viales en San Juan.
Obra pública

En San Juan, la rotonda de 120 metros de diámetro para la "zona de la muerte" ya tiene fecha de licitación

El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios
Dolor de bolsillo

El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios