Escenario complejo

Plantón de los gremios docentes: dos no van a la paritaria y otro analiza no asistir este martes

El Gobierno de San Juan convocó a los gremios docentes a seguir discutiendo en paritarias para este martes a la siesta, pero la parte trabajadora rechaza la oferta salarial y hay paro programado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La paritaria docente arrancó en febrero pero todavía no tiene acuerdo.

La discusión salarial de los docentes sanjuaninos está en un momento complejo. Mientras el Gobierno de San Juan convocó a seguir negociando este martes, dos de los tres gremios del magisterio, UDAP y AMET definieron no asistir al encuentro e ir directamente al paro por 48 horas. Esta situación es inédita en la provincia. Por su parte, UDA analizaba a media mañana qué hacer por las complicaciones legales que puede tener el faltazo.

"La parte empleadora convoca a seguir con la negociación paritaria, para el día martes 10 de marzo de 2026 a las 14 horas", dice el último acta de la paritaria en la que se discute un nuevo aumento salarial para el sector. El acuerdo con los maestros es la punta de lanza para la recomposición que se aplica a todos los estatales. En este sentido, el Sindicato Médico también convocó a un paro en los hospitales.

La negociación se tensó en el último encuentro del miércoles, cuando luego de varias horas de intensa discusión no se llegó a un acuerdo. Ese día casi a medianoche se dejó por escrito que "la parte sindical, luego de un cuarto intermedio entre sus integrantes para analizar la propuesta salarial precedente, expresa: que la rechaza porque no contiene los parámetros de incremento salarial solicitados en actas anteriores. Además ello la hace insuficiente y sin perjuicio de la veracidad o no con relación a los índices de inflación, deja constancia que en cualquier caso, el valor real del salario se viene deteriorando progresivamente perdiendo el valor adquisitivo para cubrir el costo de vida. Solicitando actualización de la remuneración, permitiendo frenar la quiebra de la economía familiar. En este acto comunican que los sindicatos adoptarán las medidas legales del caso haciendo las comunicaciones pertinentes".

Desde UDAP, Patricia Quiroga y desde AMET, Daniel Quiroga, confirmaron su inasistencia. Por su parte, fuentes de UDA informaron a TIEMPO DE SAN JUAN que "la convocatoria que hizo el gobierno fue unilateral. Porque como se lee en el acta convoca el gobierno no ambas partes. Los gremios como dicen el acta rechazaron la propuesta , el gobierno no aceptó este rechazo, no hace una nueva propuesta , y decide de forma unilateral convocar a una nueva reunión. El acta es clara al final, dice 'el gobierno', no ambas partes o las partes en común acuerdo. En cambio los gremios sí dejan escrito que rechazan".

Mientras UDAP y AMET definieron no asistir, según anunciaron, UDA analizaba con su equipo técnico como actuar. Según indicaron que en medio de esta discusión local "se oficializó la nueva ley de modernización laboral por eso están reunidos analizando las opciones. La nueva ley de modernización declara la educación esencial y trascendental". Esta última idea limita la huelga. De todas maneras, los tres gremios anunciaron paro por 48 horas para el 11 y 12 de marzo, es decir, esta semana. El Gobierno advirtió que descontará los días que los maestros no concurran a las aulas. Los gremios vienen de hacer un paro para el inicio de clases, el 3 de marzo, cuando se dio una medida de fuerza en todo el país por mejoras laborales.

La última oferta salarial

En la última reunión paritaria, el Gobierno ofreció "una propuesta salarial superadora por encima de la inflación", que consiste en:

  • Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de diciembre 2025.
  • Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.
  • Incrementar en 4 puntos el código E60 para el mes de marzo.
  • Incrementar en 2 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.
  • Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de marzo 2026.
  • Implementar para el mes de junio de 2026, cláusula de revisión sobre los incrementos brindados en marzo y junio del corriente año al valor índice.
