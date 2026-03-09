lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decreto

El gobierno nacional avanza en profundos cambios en la VTV

Entre las propuestas principales está que la primera revisión vehicular se haría a los cinco años, si este nuevo esquema es aplicado por las jurisdicciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A través del Decreto 139/2026, el Gobierno nacional ha dado un paso decisivo para avanzar con la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, busca transformar un trámite que ha sido calificado oficialmente como una "fuente constante de quejas por parte de los argentinos".

Lee además
cinturon de seguridad, licencias y rto: las contravenciones mas frecuentes en san juan
Multas

Cinturón de seguridad, licencias y RTO: las contravenciones más frecuentes en San Juan
la rto, otra vez en picada en san juan: afirman que la demanda cayo y cuales son las 3 fallas mas comunes en los vehiculos
Relevamiento

La RTO, otra vez en picada en San Juan: afirman que la demanda cayó y cuáles son las 3 fallas más comunes en los vehículos

Fin de la traba judicial

El camino para estos cambios quedó despejado luego de un proceso judicial que había condicionado su implementación. Originalmente planteada en 2025, la reforma sufrió una medida cautelar dictada por el juez federal Santiago Carrillo ante reclamos de cámaras de talleres de RTO. Sin embargo, según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con la publicación del nuevo decreto se cumplimentaron los requisitos administrativos pendientes, permitiendo retomar la iniciativa.

Los cambios centrales en el sistema

La reforma introduce modificaciones profundas tanto en los plazos de cumplimiento como en los lugares habilitados para realizar el control:

  • Nuevos plazos de verificación: Se establece una reducción en la frecuencia de los controles para los autos más nuevos. La primera VTV se realizaría a los cinco años desde el patentamiento. Entre los cinco y diez años de antigüedad, la revisión pasaría a ser cada dos años, mientras que los vehículos con más de diez años deberán continuar con el control anual.
  • Ampliación de centros verificadores: Uno de los pilares es la apertura del sistema. Ya no será exclusivo de plantas específicas; ahora cualquier taller mecánico o concesionaria que cuente con el equipamiento necesario podrá convertirse en centro verificador. Esto incluye también a los talleres que actualmente solo operan con vehículos de carga.
  • Eliminación de trámites: Se suprimirá el Informe de Configuración de Modelo (ICM), un documento que se exigía previamente a los vehículos con modificaciones estructurales, simplificando así el proceso y reduciendo costos.

Impacto en los conductores y tecnología

El Gobierno argumenta que la mayor competencia entre talleres y concesionarias permitirá incrementar la oferta de turnos, reducir las demoras y, eventualmente, impactar en los costos del servicio, que actualmente ronda los $53.819 en algunas jurisdicciones.

Además, expertos del sector señalan que esta desregulación permitirá a los talleres tradicionales transformarse en plataformas tecnológicas, incorporando herramientas de inteligencia artificial, videovigilancia inteligente y trazabilidad digital para mejorar la seguridad vehicular.

Implementación gradual y autonomía provincial

A pesar del impulso nacional, la puesta en marcha será gradual. Los nuevos centros verificadores deberán adquirir maquinaria específica —como frenómetros y alineadores ópticos— y adecuar sus sistemas informáticos.

Es fundamental destacar que la decisión final de aplicar estos cambios recae en cada jurisdicción. Como la VTV es una norma de tránsito administrada de forma autónoma, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires deberá decidir si adhiere total o parcialmente al nuevo esquema nacional

Temas
Seguí leyendo

Sturzenegger declaró un salto patrimonial de casi $970 millones en 2024

Alerta por embarazadas con consumos problemáticos: cómo es el trabajo interministerial para atender los casos en San Juan

Por la agenda internacional, Javier Milei no irá a Expoagro

Electrolux se achica, ofrece retiros voluntarios, y trabajadores acceden por las deudas, dice la UOM

Gremios de neumáticos pide que la provincia de Buenos Aires se haga cargo de FATE

Una carambola a tres bandas que termina en el juzgado federal de San Juan

Milei viajará a España a cerrar un foro económico de la derecha global

La migración de pacientes a los hospitales públicos pone bajo presión el funcionamiento del CIMYN

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dobladez cuestiono el paro medico y aseguro que los salarios le ganan a la inflacion
Tironeo

Dobladez cuestionó el paro médico y aseguró que los salarios le ganan a la inflación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado
Tragedia

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas
Accidente

Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas

Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.
Mina de oro en Jáchal

Se profundiza el éxodo de directivos en Gualcamayo y crece el misterio sobre el entorno de Retamero

Los dos detenidos. Leonel Correa (el de remera negra) fue liberado en la audiencia de esta mañana. El otro es Morán, quien continúa detenido.
Delitos contra la propiedad

Dos operarios de una subcontratista de Naturgy fueron llevados a Tribunales por el robo de transformadores