martes 10 de marzo 2026

Mineria

Por qué una minera planea abrir un túnel en plena cordillera sanjuanina

Un hueco para buscar cobre: qué hay detrás de la nueva apuesta de una empresa minera en la montaña de Iglesia.

Por Elizabeth Pérez
Lunahuasi, el proyecto de cobre de la minera NGEx que tiene una gran cantidad tambien de oro en el distrito Vicuña.&nbsp;

Lunahuasi, el proyecto de cobre de la minera NGEx que tiene una gran cantidad tambien de oro en el distrito Vicuña. 

En la cordillera sanjuanina una minera se prepara para hacer algo que no es habitual en la etapa ración: abrir un túnel dentro de la montaña. Lo hará una minera de uno de los dueños de Vicuña, donde están Josemaría y Filo del Sol, que recibió aprobación ambiental en San Juan para una obra poco común.

Se trata de la empresa NGEx, del grupo Lundin, que hará una galería subterránea para seguir buscando cobre, oro y plata en un yacimiento que ya mostró resultados excepcionales en la montaña iglesiana: el proyecto Lunahuasi. La empresa apunta a comenzar el túnel hacia fines de 2026.

La canadiense NGEx Minerals acaba de recibir en San Juan la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que le permite avanzar con la construcción de una galería de exploración en Lunahuasi, un yacimiento de cobre, oro y plata que viene despertando expectativas en el distrito minero Vicuña.

La compañía forma parte del grupo Lundin, el mismo conglomerado empresario que controla el proyecto Vicuña, donde se encuentran Josemaría y Filo del Sol. Aunque Lunahuasi es un proyecto distinto, se ubica muy cerca de Filo del Sol y comparte la misma continuidad geológica.

La obra aprobada no es menor: se trata de un túnel de exploración subterráneo, una herramienta que en minería se utiliza con mucha menos frecuencia que las perforaciones tradicionales.

Un método poco común

En la etapa de exploración minera lo habitual es perforar desde la superficie para analizar lo que hay en profundidad. Pero en Lunahuasi el terreno presenta un problema: la geografía es extremadamente escarpada.

Así lo explicó a Tiempo de San Juan el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan, Roberto Moreno, quien detalló que en la zona ya se realizaron numerosas perforaciones, pero la topografía complica seguir trabajando desde el exterior.

Allí las quebradas tienen pendientes muy pronunciadas y profundas, lo que vuelve riesgoso montar nuevas plataformas de perforación. Moreno informó que incluso se instalaron mallas y sistemas de contención para evitar caída de rocas, pero aun así el terreno sigue siendo complejo para continuar explorando de forma segura. Por eso apareció la alternativa del túnel.

“La opción más segura es hacer un túnel y al final generar una galería transversal desde donde perforar, como una T”, explicó Moreno. De esa manera, los equipos podrán trabajar directamente desde el interior de la montaña, alcanzando mayores profundidades y con mejores condiciones de estabilidad.

Resultados que entusiasman

La decisión de esa obra difícil está impulsada por los resultados que viene mostrando el proyecto. Según explicó, algunos pozos ya detectaron tramos de hasta 100 metros con cobre y oro “de muy buena ley”, lo que reforzó la hipótesis geológica de que el sistema mineralizado podría ser grande y profundo.

Los datos divulgados por la empresa también alimentan ese entusiasmo. Tiempo publicó meses atrás que en una de las últimas perforaciones se registraron valores cercanos al 10% de cobre equivalente, una ley extraordinariamente alta si se la compara con grandes proyectos como Josemaría, que ronda entre 0,5% y 0,6%.

Este tipo de concentraciones, especialmente en etapas tempranas de exploración, suele ser una señal muy buscada por la industria porque acelera los tiempos de recuperación de la inversión si el proyecto avanza hacia el desarrollo.

Un proyecto dentro del “distrito Vicuña”

Lunahuasi es uno de los descubrimientos más recientes dentro del distrito Vicuña, una franja metalífera que atraviesa la frontera entre Argentina y Chile y que en los últimos años se convirtió en uno de los focos mundiales de exploración de cobre.

Allí se ubican proyectos de gran escala como Josemaría y Filo del Sol –que conforman Vicuña a partir del Joint Venture entre BHP y Lundin-, pero también están Caserones y Los Helados en Chile, además de este nuevo hallazgo que todavía se encuentra en fase exploratoria. NGEx posee el 100% de Lunahuasi y también participa en el proyecto Los Helados, en Chile.

Una obra que exige más controles

El túnel de exploración implicó muchos más requisitos ambientales y técnicos que una exploración convencional, explicaron desde la Provincia. Por tratarse de una excavación subterránea, las autoridades exigieron detalles específicos sobre seguridad geotécnica, qué harán con el agua en el caso de que encuentren una napa subterránea, si pondrán sistemas de bombeo y donde pondrán las piedras y tierra que extraigan del túnel, es decir, el rezago.

Moreno informó que incluso se conformó una evaluación ampliada con especialistas en túneles, algo poco habitual en los proyectos de exploración. “Es una obra grande, aunque sea para explorar”, resumió Moreno.

El próximo paso

Con la aprobación ambiental ya otorgada, la empresa iniciará ahora la ingeniería detallada, la selección de contratistas y la preparación de las instalaciones de superficie. El objetivo de NGEx es comenzar con el desarrollo subterráneo en el último trimestre de 2026, una vez que se completen los permisos sectoriales restantes.

Si todo avanza según lo previsto, el túnel permitirá obtener muestras de mayor volumen, realizar estudios metalúrgicos y perforaciones desde el interior de la montaña, pasos clave para determinar si Lunahuasi puede convertirse en un próximo gran proyecto minero de la cordillera sanjuanina.

