Clima

Martes agradable en San Juan: el calor dará una tregua y la máxima no superará los 26°C

El pronóstico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas para la provincia. No se esperan lluvias y el viento soplará leve durante el día.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san juan smn sol soleado clima tiempo.jpg

Este martes se presentará con condiciones meteorológicas estables en San Juan, en una jornada que dará un respiro tras varios días de calor intenso. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera un día con nubosidad parcial, sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas más moderadas que las registradas durante el fin de semana.

La mañana comenzará con un ambiente fresco y cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima prevista es de 15°C, lo que permitirá un arranque de jornada más agradable para quienes deban salir temprano de sus casas. Con el correr de las horas el termómetro irá en ascenso, aunque sin alcanzar valores extremos.

Durante la tarde, el clima se mantendrá estable y con presencia de algunas nubes, mientras que la temperatura máxima llegará a 26°C, configurando un día templado típico de finales del verano sanjuanino. Los vientos soplarán leves a moderados, principalmente desde el sector norte, lo que ayudará a mantener el ambiente relativamente agradable.

Hacia la noche se espera que el cielo continúe parcialmente nublado y que la temperatura descienda gradualmente, manteniendo condiciones climáticas tranquilas en toda la provincia. De esta manera, el martes se perfila como una jornada ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de los últimos días cálidos antes de que el otoño comience a hacerse sentir.

