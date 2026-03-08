Tras las intensas lluvias, dos rutas sanjuaninas resultaron dañadas

Las intensas lluvias que afectan a la provincia mantienen en alerta a las autoridades y ya provocaron daños en al menos dos rutas nacionales, donde se registraron erosiones importantes y presencia de material de arrastre. Desde Vialidad Nacional emitieron un parte en el que advierten sobre el estado de varios corredores y recomiendan evitar circular durante la noche.
Según el informe oficial, basado en pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, continúa el alerta máximo en San Juan por la posibilidad de que las precipitaciones sigan afectando caminos y rutas durante la jornada.
Uno de los puntos más comprometidos se registra en la Ruta Nacional 153, donde se detectaron graves erosiones en la calzada a la altura del kilómetro 72.
Personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar para evaluar los daños y realizar tareas de mantenimiento que permitan mantener la circulación, aunque se solicita transitar con extrema precaución por el sector.
Por otra parte, otra de las vías afectadas es la Ruta Nacional 40, en el tramo Huaco – límite con La Rioja, donde el camino se encuentra transitable pero con precaución.
Entre los kilómetros 368 y 392 se registran erosiones en las banquinas, además de la presencia de animales sueltos, lo que aumenta el riesgo para los conductores que circulan por la zona.
En tanto, en el tramo San Juan – Talacasto, especialmente en los sectores de Villicum y Talacasto, se reportaron badenes con material de arrastre, por lo que también se pidió reducir la velocidad.
Otros tramos con precaución
El parte oficial señala además otras rutas donde se debe circular con cuidado debido a las condiciones climáticas:
Ruta Nacional 141: máxima precaución por lluvias.
Ruta Nacional 20 (San Juan – Caucete – El Encón: transitable con precaución.
Ruta Nacional 150 (Huaco – Parque Provincial Ischigualasto): precaución por neblina en algunos sectores.
**Ruta Nacional 40 Norte (San Juan – Jáchal) y Ruta Nacional 149 hacia Calingasta e Iglesia: transitables.