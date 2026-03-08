Tras las intensas lluvias, dos rutas sanjuaninas resultaron dañadas

Las intensas lluvias que afectan a la provincia mantienen en alerta a las autoridades y ya provocaron daños en al menos dos rutas nacionales, donde se registraron erosiones importantes y presencia de material de arrastre. Desde Vialidad Nacional emitieron un parte en el que advierten sobre el estado de varios corredores y recomiendan evitar circular durante la noche.

Según el informe oficial, basado en pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional , continúa el alerta máximo en San Juan por la posibilidad de que las precipitaciones sigan afectando caminos y rutas durante la jornada.

Uno de los puntos más comprometidos se registra en la Ruta Nacional 153, donde se detectaron graves erosiones en la calzada a la altura del kilómetro 72.

Personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar para evaluar los daños y realizar tareas de mantenimiento que permitan mantener la circulación, aunque se solicita transitar con extrema precaución por el sector.

Por otra parte, otra de las vías afectadas es la Ruta Nacional 40, en el tramo Huaco – límite con La Rioja, donde el camino se encuentra transitable pero con precaución.

WhatsApp Image 2026-03-08 at 9.14.03 AM En la RN40, en el tramo Matagusanos - Talacasto, hay badenes con arrastre y máquinas y personal trabajando en la zona

Entre los kilómetros 368 y 392 se registran erosiones en las banquinas, además de la presencia de animales sueltos, lo que aumenta el riesgo para los conductores que circulan por la zona.

En tanto, en el tramo San Juan – Talacasto, especialmente en los sectores de Villicum y Talacasto, se reportaron badenes con material de arrastre, por lo que también se pidió reducir la velocidad.

Otros tramos con precaución

El parte oficial señala además otras rutas donde se debe circular con cuidado debido a las condiciones climáticas:

Ruta Nacional 141: máxima precaución por lluvias.

Ruta Nacional 20 (San Juan – Caucete – El Encón: transitable con precaución.

Ruta Nacional 150 (Huaco – Parque Provincial Ischigualasto): precaución por neblina en algunos sectores.

**Ruta Nacional 40 Norte (San Juan – Jáchal) y Ruta Nacional 149 hacia Calingasta e Iglesia: transitables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2030632198206878030&partner=&hide_thread=false Tras las lluvias, así quedó la Ruta 141, en Caucete BADENES CON AGUA DESDE CONTROL FORESTAL HASTA DIFUNTA CORREA pic.twitter.com/sU60YdOeGY — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 8, 2026

Valle Fértil

En estos momentos está con lluvia tipo temporal en algunos sectores.

Desde la DPV se recomienda transitar con máxima precaución .

RP 510 : en su totalidad Marayes -Villa San Agustín- Baldecitos. Transitable con precaución en zona de badenes.

RP 523 :La Majada – Los Bretes, INTRANSITABLE, por material de arrastre y socavones.

RP 529: Circuito Parque Ischigualasto, Transitable con precaución (Estación EL Submarino No se puede Transitar)

Camino a Sierras de Chávez, INTRANSITABLE, por socavones y material de arrastre.

Camino Sierras de Riveros, INTRANSITABLE, por socavones y material de arrastre.

Camino a Sierras de Elizondo, INTRANSITABLE, por socavones y material de arrastre.

Iglesia

RP- 430 Angualasto Parque Nacional San Guillermo, Transitable con Precaución Equipos Trabajando (Empresa Vicuña).

Sarmiento.

RP 318 :En zona de badenes, se encuentra Transitable Con Precaución.

RP 116: Calle Mendoza Vieja, INTRANSITABLE, por bajada de agua y material de arrastre.

Jáchal

RP 456: Camino A Huerta de Huachi, transitar con precaución.

Pocito

RP 159: Calle 6 en Intersección con RP 64 Calle Chacabuco al Oeste, INTRANSITABLE por hundimiento de Loza en el puente.

Recomendaciones a los conductores

Ante este escenario, desde Vialidad Nacional reiteraron una serie de medidas de seguridad para quienes deban viajar:

Mantenerse atentos a las condiciones climáticas.

Evitar circular durante la noche.

Revisar previamente el estado del vehículo.

Reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado.

No cruzar badenes con agua o crecientes.

Respetar la señalización y las indicaciones del personal vial.

Las autoridades indicaron que las condiciones de las rutas pueden cambiar rápidamente si continúan las lluvias, por lo que recomendaron consultar los reportes oficiales antes de emprender viaje.