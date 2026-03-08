domingo 8 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vialidad Nacional

Tras las intensas lluvias, dos rutas sanjuaninas resultaron dañadas

Se trata de la Ruta Nacional 153, en el tramo que conecta Los Berros con Pedernal, y de la Ruta 40, a la altura de Matagusanos y Talacasto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-08 at 9.12.21 AM
WhatsApp Image 2026-03-08 at 9.14.04 AM
WhatsApp Image 2026-03-08 at 9.14.03 AM

Las intensas lluvias que afectan a la provincia mantienen en alerta a las autoridades y ya provocaron daños en al menos dos rutas nacionales, donde se registraron erosiones importantes y presencia de material de arrastre. Desde Vialidad Nacional emitieron un parte en el que advierten sobre el estado de varios corredores y recomiendan evitar circular durante la noche.

Lee además
Ahora, el alerta por tormentas rige para todo San Juan.
Hay alerta

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo
buscan desesperadamente a un adolescente en san juan: iba a san luis y no tomo el colectivo
Tiene 15 años

Buscan desesperadamente a un adolescente en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo

Según el informe oficial, basado en pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, continúa el alerta máximo en San Juan por la posibilidad de que las precipitaciones sigan afectando caminos y rutas durante la jornada.

Uno de los puntos más comprometidos se registra en la Ruta Nacional 153, donde se detectaron graves erosiones en la calzada a la altura del kilómetro 72.

Personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar para evaluar los daños y realizar tareas de mantenimiento que permitan mantener la circulación, aunque se solicita transitar con extrema precaución por el sector.

Por otra parte, otra de las vías afectadas es la Ruta Nacional 40, en el tramo Huaco – límite con La Rioja, donde el camino se encuentra transitable pero con precaución.

WhatsApp Image 2026-03-08 at 9.14.03 AM
En la RN40, en el tramo Matagusanos - Talacasto, hay badenes con arrastre y máquinas y personal trabajando en la zona

En la RN40, en el tramo Matagusanos - Talacasto, hay badenes con arrastre y máquinas y personal trabajando en la zona

Entre los kilómetros 368 y 392 se registran erosiones en las banquinas, además de la presencia de animales sueltos, lo que aumenta el riesgo para los conductores que circulan por la zona.

En tanto, en el tramo San Juan – Talacasto, especialmente en los sectores de Villicum y Talacasto, se reportaron badenes con material de arrastre, por lo que también se pidió reducir la velocidad.

Otros tramos con precaución

El parte oficial señala además otras rutas donde se debe circular con cuidado debido a las condiciones climáticas:

Ruta Nacional 141: máxima precaución por lluvias.

Ruta Nacional 20 (San Juan – Caucete – El Encón: transitable con precaución.

Ruta Nacional 150 (Huaco – Parque Provincial Ischigualasto): precaución por neblina en algunos sectores.

**Ruta Nacional 40 Norte (San Juan – Jáchal) y Ruta Nacional 149 hacia Calingasta e Iglesia: transitables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2030632198206878030&partner=&hide_thread=false

Valle Fértil

En estos momentos está con lluvia tipo temporal en algunos sectores.

Desde la DPV se recomienda transitar con máxima precaución .

RP 510 : en su totalidad Marayes -Villa San Agustín- Baldecitos. Transitable con precaución en zona de badenes.

RP 523 :La Majada – Los Bretes, INTRANSITABLE, por material de arrastre y socavones.

RP 529: Circuito Parque Ischigualasto, Transitable con precaución (Estación EL Submarino No se puede Transitar)

Camino a Sierras de Chávez, INTRANSITABLE, por socavones y material de arrastre.

Camino Sierras de Riveros, INTRANSITABLE, por socavones y material de arrastre.

Camino a Sierras de Elizondo, INTRANSITABLE, por socavones y material de arrastre.

Iglesia

RP- 430 Angualasto Parque Nacional San Guillermo, Transitable con Precaución Equipos Trabajando (Empresa Vicuña).

Sarmiento.

RP 318 :En zona de badenes, se encuentra Transitable Con Precaución.

RP 116: Calle Mendoza Vieja, INTRANSITABLE, por bajada de agua y material de arrastre.

Jáchal

RP 456: Camino A Huerta de Huachi, transitar con precaución.

Pocito

RP 159: Calle 6 en Intersección con RP 64 Calle Chacabuco al Oeste, INTRANSITABLE por hundimiento de Loza en el puente.

Recomendaciones a los conductores

Ante este escenario, desde Vialidad Nacional reiteraron una serie de medidas de seguridad para quienes deban viajar:

  • Mantenerse atentos a las condiciones climáticas.
  • Evitar circular durante la noche.
  • Revisar previamente el estado del vehículo.
  • Reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado.
  • No cruzar badenes con agua o crecientes.
  • Respetar la señalización y las indicaciones del personal vial.

Las autoridades indicaron que las condiciones de las rutas pueden cambiar rápidamente si continúan las lluvias, por lo que recomendaron consultar los reportes oficiales antes de emprender viaje.

Temas
Seguí leyendo

Cómo están las rutas nacionales y provinciales, tras las lluvias en San Juan

Anuncian un viernes gris en San Juan: ¿siguen las lluvias?

¡Otra vez alerta! Pronostican la llegada de tormentas eléctricas y granizo en San Juan

Jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en San Juan

Tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h: renuevan el alerta amarilla para el este sanjuanino

Vuelta a San Juan Damas 2026: horarios y recorrido de la Etapa 1

Peluc presidirá la comisión de la aclaratoria de Glaciares en Diputados y adelantó que habría invitaciones a gobernadores

Calor intenso y algo de viento: así estará el tiempo este miércoles en San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo
Video

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia
Lamentable

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos
De no creer

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

Un pozo negro y el fernet de los pobres: los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina video
Videonota

Un pozo negro y el "fernet de los pobres": los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina

Ahora, el alerta por tormentas rige para todo San Juan.
Hay alerta

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

Te Puede Interesar

Maribel, ¡qué mujer!
Orgullo sanjuanino

Maribel, ¡qué mujer!

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Plan de Pavimentos Urbanos se inició en febrero de 2025 con calles de Rawson. Hoy solo queda por iniciar Valle Fértil.
Expectativa en los municipios

La ola de pavimentos urbanos en San Juan, casi concluida: ¿habrá versión 2026?

El saludo del gobernador Marcelo Orrego a las sanjuaninas por el Día de la Mujer
En las redes

El saludo del gobernador Marcelo Orrego a las sanjuaninas por el Día de la Mujer

Motociclista chocó con un camión en Santa Lucía y terminó grave en el hospital
Siniestro vial

Motociclista chocó con un camión en Santa Lucía y terminó grave en el hospital

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado
Historias del Crimen

Un comerciante devenido en ladrón, el frustrado asalto al banco de Albardón y un policía asesinado