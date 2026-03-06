viernes 6 de marzo 2026

Cómo están las rutas nacionales y provinciales, tras las lluvias en San Juan

Vialidad Nacional actualizó el estado de transitabilidad y pidió máxima precaución en varios tramos. Persisten badenes con arrastre, erosiones en la calzada y cortes preventivos nocturnos en algunas rutas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes en San Juan, distintos organismos viales actualizaron el estado de las rutas que atraviesan la provincia. Las precipitaciones generaron anegamientos, crecientes y arrastre de material en varios sectores, lo que obligó a extremar las precauciones al circular.

Durante la tarde de este viernes, la delegación San Juan de Vialidad Nacional informó el estado actualizado de transitabilidad en las rutas nacionales. Si bien la mayoría de los corredores permanecen habilitados, varios tramos presentan complicaciones y requieren conducir con máxima precaución.

Uno de los sectores más comprometidos es la Ruta Nacional 153, en la zona de Pedernal. Entre el kilómetro 78 y el límite con Mendoza se registraron erosiones sobre la calzada, por lo que el tránsito está habilitado pero con extrema precaución. Desde el organismo recomendaron además evitar circular durante la noche y respetar la señalización colocada en el lugar.

En la Ruta Nacional 40 Sur, que conecta San Juan con Mendoza, el tránsito también es posible pero con precaución. Según indicaron, luego del límite interprovincial, ya en territorio mendocino, se detectaron badenes con agua y material de arrastre.

En tanto, la Ruta Nacional 40 Norte, entre la capital sanjuanina y San José de Jáchal, se encuentra transitable con precaución. Más al norte, en el tramo que une Huaco con el límite con La Rioja, la circulación es posible pero con máxima precaución debido a badenes con arrastre. En ese sector trabaja personal de Conservación Zona Norte de Vialidad Nacional.

Otra de las rutas que presenta restricciones es la Ruta Nacional 141, que conecta San Juan con Chepes. Allí se registraron lluvias en la zona y se mantiene un corte preventivo diario entre las 19:00 y las 07:00 horas.

Por su parte, la Ruta Nacional 20, entre San Juan, Caucete y El Encón, está habilitada pero con precaución. La misma condición rige para la Ruta Nacional 150, tanto en el tramo entre Huaco y el Parque Provincial Ischigualasto -donde se registraron lluvias importantes- como entre San José de Jáchal y Rodeo.

En cambio, la Ruta Nacional 149, tanto en el tramo Calingasta-Barreal como en Iglesia, se encuentra transitable sin restricciones.

Desde Vialidad Nacional reiteraron una serie de recomendaciones para quienes deban viajar: circular con extrema precaución, reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar cruzar badenes cuando presenten agua o material de arrastre. También aconsejaron evitar los desplazamientos nocturnos cuando existan alertas meteorológicas y respetar siempre las indicaciones del personal vial y de seguridad.

En paralelo, durante la mañana la Dirección Provincial de Vialidad había difundido el estado de los caminos provinciales, donde se registraban sectores intransitables y otros con circulación restringida por las crecientes y el arrastre de material.

Entre los puntos más complicados se encuentran algunos caminos de Sarmiento, donde las rutas provinciales 351 (Divisadero-Retamito) y 116 (calle Mendoza Vieja) permanecen intransitables por crecientes en los badenes. En Pocito, la ruta provincial 159 presenta un corte por el hundimiento de la losa de un puente, con un desvío habilitado por calles alternativas.

También se reportaron caminos intransitables en Valle Fértil, como el circuito del Ischigualasto por la ruta provincial 529 y los accesos a Sierras de Chávez, Elizondo y Riveros, debido a socavones y material de arrastre.

En el resto de los departamentos -como Iglesia, Calingasta, Jáchal y Ullum- la mayoría de los caminos se mantienen transitables, aunque con precaución y con equipos viales trabajando en distintos sectores para despejar arrastres y reparar los daños provocados por las lluvias.

