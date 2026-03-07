sábado 7 de marzo 2026

Hay alerta

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable para este domingo 8 de marzo en San Juan. Lluvias, tormentas fuertes y un descenso de temperatura marcarán el pulso del día. Repasá el detalle hora por hora para que no te sorprenda el agua.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El fin de semana llega a su fin en San Juan y, según los datos oficiales, lo hará con un marcado cambio en las condiciones climáticas. Si tenías planes al aire libre para este domingo 8 de marzo, es mejor que vayas preparando el paraguas y revises el cronograma, porque el agua será la gran protagonista.

De acuerdo con el pronóstico detallado por franja horaria, la inestabilidad será una constante durante prácticamente todo el día, comenzando con fuerza desde las primeras horas.

Captura de pantalla 2026-03-07 220226

La madrugada en San Juan: tormentas fuertes y alerta

El domingo arrancará complicado. Para la madrugada, se esperan tormentas fuertes. Lo más destacado de este período es la altísima probabilidad de precipitación, que se ubica entre el 70% y el 100%. Es decir, es casi un hecho que la lluvia castigará a la provincia en el inicio del día. La temperatura será fresca, rondando los 17°C, con viento del sector Sur (S) a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Mañana y Tarde: el agua no da tregua

A medida que avance la mañana, la intensidad de las tormentas podría disminuir levemente, pasando a ser calificadas simplemente como "tormentas". Sin embargo, el riesgo de lluvia sigue siendo considerable, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. La temperatura ascenderá sutilmente hasta los 18°C, mientras que el viento rotará hacia el Sudoeste (SO) y aumentará su intensidad, alcanzando velocidades de 23 a 31 km/h.

Llegada la tarde, se mantendrá el pronóstico de tormentas, con la misma probabilidad de precipitaciones (40% - 70%). Será el momento más cálido del día, con una temperatura máxima estimada en 25°C. El viento continuará soplando desde el Sudoeste (SO), aunque con menor fuerza, entre 13 y 22 km/h.

Noche: ¿mejora hacia el final?

Para el cierre del domingo, durante la noche, el panorama climático mostrará un ligero cambio en el tipo de fenómeno: se prevén chaparrones. La probabilidad de que siga lloviendo se mantiene alta, en el rango del 40% al 70%, por lo que el paraguas seguirá siendo necesario. La temperatura descenderá hasta los 22°C y el viento volverá a soplar desde el Sur (S), calmándose un poco (entre 7 y 12 km/h).

Es importante destacar que, para ninguna de las franjas horarias de este domingo, se han pronosticado ráfagas de viento significativas.

