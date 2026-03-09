Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.

Un temblor de importante magnitud ocurrido durante la madrugada de este lunes despertó a más de un sanjuanino. Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento se sintió en gran parte de la provincia e incluso en Mendoza.

El evento sísmico se registró a las 03:10 (hora local) y tuvo una magnitud de 4,9, con una profundidad de 122 kilómetros, de acuerdo con el reporte oficial del organismo.

El epicentro se ubicó 18 kilómetros al sudoeste de Calingasta, 34 kilómetros al norte de Barreal y 80 kilómetros al noreste del cerro Mercedario, en coordenadas -31.445 de latitud y -69.544 de longitud.

image

En cuanto a la intensidad del fenómeno, el INPRES indicó que alcanzó grado IV en la escala Mercalli Modificada en Calingasta, Barreal y la Ciudad de San Juan, donde el movimiento pudo percibirse con claridad y provocar la oscilación de objetos colgantes.

En Uspallata (Mendoza) la intensidad fue estimada entre III y IV, es decir que el sismo fue percibido por algunas personas en reposo y también pudo generar el leve movimiento de objetos. En tanto, en la Ciudad de Mendoza alcanzó grado III, donde fue sentido por algunas personas en reposo.

Por su parte, en Valle Fértil, el movimiento fue más leve, con una intensidad estimada entre II y III, por lo que pudo haber sido percibido ligeramente por algunas personas, principalmente en reposo o dentro de edificios.

Hasta el momento no se reportaron daños ni personas afectadas, aunque el movimiento fue percibido por gran cantidad de personas, a pesar de la hora en la que se registró.