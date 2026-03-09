lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el temblor tuvo una magnitud de 4,9 y se sintió hasta en Mendoza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.

Un temblor de importante magnitud ocurrido durante la madrugada de este lunes despertó a más de un sanjuanino. Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento se sintió en gran parte de la provincia e incluso en Mendoza.

Lee además
tras las intensas lluvias, dos rutas sanjuaninas resultaron danadas
Vialidad Nacional

Tras las intensas lluvias, dos rutas sanjuaninas resultaron dañadas
Ahora, el alerta por tormentas rige para todo San Juan.
Hay alerta

San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

El evento sísmico se registró a las 03:10 (hora local) y tuvo una magnitud de 4,9, con una profundidad de 122 kilómetros, de acuerdo con el reporte oficial del organismo.

El epicentro se ubicó 18 kilómetros al sudoeste de Calingasta, 34 kilómetros al norte de Barreal y 80 kilómetros al noreste del cerro Mercedario, en coordenadas -31.445 de latitud y -69.544 de longitud.

image

En cuanto a la intensidad del fenómeno, el INPRES indicó que alcanzó grado IV en la escala Mercalli Modificada en Calingasta, Barreal y la Ciudad de San Juan, donde el movimiento pudo percibirse con claridad y provocar la oscilación de objetos colgantes.

En Uspallata (Mendoza) la intensidad fue estimada entre III y IV, es decir que el sismo fue percibido por algunas personas en reposo y también pudo generar el leve movimiento de objetos. En tanto, en la Ciudad de Mendoza alcanzó grado III, donde fue sentido por algunas personas en reposo.

Por su parte, en Valle Fértil, el movimiento fue más leve, con una intensidad estimada entre II y III, por lo que pudo haber sido percibido ligeramente por algunas personas, principalmente en reposo o dentro de edificios.

Hasta el momento no se reportaron daños ni personas afectadas, aunque el movimiento fue percibido por gran cantidad de personas, a pesar de la hora en la que se registró.

Temas
Seguí leyendo

Buscan desesperadamente a un adolescente en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo

Cómo están las rutas nacionales y provinciales, tras las lluvias en San Juan

Anuncian un viernes gris en San Juan: ¿siguen las lluvias?

¡Otra vez alerta! Pronostican la llegada de tormentas eléctricas y granizo en San Juan

Jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en San Juan

Tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h: renuevan el alerta amarilla para el este sanjuanino

Vuelta a San Juan Damas 2026: horarios y recorrido de la Etapa 1

Peluc presidirá la comisión de la aclaratoria de Glaciares en Diputados y adelantó que habría invitaciones a gobernadores

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios
Los entretelones

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios

Por Carla Acosta
Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento
Emergencia climática

Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel
Judicial

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso
Tras la Fiesta de la Vendimia

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso

Fútbol sanjuanino
Para aliviar a los clubes

La Liga Sanjuanina cubrirá el 50% del pago de árbitros tras el paro en apoyo a Tapia