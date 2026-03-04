jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ciclismo

Vuelta a San Juan Damas 2026: horarios y recorrido de la Etapa 1

La carrera de este miércoles largará a las 16, desde la intersección de Avenida Libertador General San Martín y Calle Roque Sáenz Peña, Santa Lucía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
280b07e8-45c1-4862-9a7e-f46c33371777

Desde el martes 03 al domingo 08 de marzo 2026, en la provincia se disputará la segunda edición de la Vuelta a San Juan para damas. La competencia de ciclismo en ruta será exclusivamente femenina y recorrerá varios departamentos, producto de un prólogo y cinco etapas que superarán en total los 300 kilómetros de carrera. Las categorías participantes serán Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).

Lee además
jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en san juan
SMN

Jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en San Juan
El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Clima

Tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h: renuevan el alerta amarilla para el este sanjuanino

Esta carrera de tipo amateur contará con la presencia de equipos locales, nacionales e internacionales. La nómina oficial incluye a 124 ciclistas, procedentes de cinco países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.

Vuelta a San Juan Damas 2026 contará con la organización de Fundación Planeta Ramírez, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el auspicio principal de Gobierno de San Juan. El evento también tendrá respaldo por parte de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Agencia Deportes San Juan y Federación Ciclista Sanjuanina.

A continuación, la información correspondiente a la actividad del día:

Miércoles 04 de marzo – Etapa 1

Departamento: Santa Lucía.

Concentración: 15:00 , en intersección de Avenida Libertador General San Martín y Calle Roque Sáenz Peña.

Largada: 16:00.

Llegada: mismo punto de concentración y largada.

Recorrido: por Av. Libertador Gral. San Martín en tren controlado hasta calle Rawson, girar a la izquierda hasta Av. Sarmiento donde se dará el vía oficial. Continuar por la misma hasta calle Colón, al sur hasta calle Rawson y completar el circuito en 4 (cuatro) oportunidades, donde luego de finalizar el mismo girarán al sur en Av. Libertador Gral. San Martín hasta el punto de largada.

Total: 84,400 KM aprox.

Metas Sprint (2): Primera, al cumplir el primer giro en calle Rawson y Av. Libertador Gral. San Martín (20,9 KM); Segunda, al cumplir el tercer giro en calle Rawson y Av. Libertador Gral. San Martín (62,7 KM).

Seguí leyendo

Peluc presidirá la comisión de la aclaratoria de Glaciares en Diputados y adelantó que habría invitaciones a gobernadores

Calor intenso y algo de viento: así estará el tiempo este miércoles en San Juan

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

Los denunciantes de la estafa de Branka Motors meten presión en las puertas de Tribunales

Becas Progresar: cuál es la cantidad que los beneficiarios recibirán en marzo

Con un Prólogo en Santa Lucía, arranca la Vuelta a San Juan femenina de damas

Después del fuerte viento, cómo estará el tiempo en San Juan

ANSES marzo 2026: quiénes cobran HOY y cuánto reciben jubilados y pensionados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en san juan
SMN

Jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo
Tecnología

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud
Capital

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Te Puede Interesar

Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD
De cara al 2027

Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD

Por Redacción Tiempo de San Juan
Va a juicio el sujeto que le disparó en el pecho a un joven por un problema de territorios en Capital
Asentamiento Santa Bárbara

Va a juicio el sujeto que le disparó en el pecho a un joven por un problema de territorios en Capital

Los docentes vienen de hacer paro esta semana.
Tensión

Paritaria en San Juan: se viene otro paro docente, de UDAP por 48 horas

La Tonadita se viste de luto: murió Hugo Negro Figueroa
Despedida

'La Tonadita' se viste de luto: murió Hugo 'Negro' Figueroa

Imagen ilustrativa.
Lo último

La joven asaltada en Capital no estaba embarazada y el atacante sigue prófugo