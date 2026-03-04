Vuelta a San Juan Damas 2026: horarios y recorrido de la Etapa 1

Desde el martes 03 al domingo 08 de marzo 2026 , en la provincia se disputará la segunda edición de la Vuelta a San Juan para damas . La competencia de ciclismo en ruta será exclusivamente femenina y recorrerá varios departamentos , producto de un prólogo y cinco etapas que superarán en total los 300 kilómetros de carrera. Las categorías participantes serán Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).

Esta carrera de tipo amateur contará con la presencia de equipos locales, nacionales e internacionales . La nómina oficial incluye a 124 ciclistas, procedentes de cinco países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay .

Vuelta a San Juan Damas 2026 contará con la organización de Fundación Planeta Ramírez, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el auspicio principal de Gobierno de San Juan. El evento también tendrá respaldo por parte de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Agencia Deportes San Juan y Federación Ciclista Sanjuanina.

A continuación, la información correspondiente a la actividad del día:

Miércoles 04 de marzo – Etapa 1

Departamento: Santa Lucía.

Concentración: 15:00 , en intersección de Avenida Libertador General San Martín y Calle Roque Sáenz Peña.

Largada: 16:00.

Llegada: mismo punto de concentración y largada.

Recorrido: por Av. Libertador Gral. San Martín en tren controlado hasta calle Rawson, girar a la izquierda hasta Av. Sarmiento donde se dará el vía oficial. Continuar por la misma hasta calle Colón, al sur hasta calle Rawson y completar el circuito en 4 (cuatro) oportunidades, donde luego de finalizar el mismo girarán al sur en Av. Libertador Gral. San Martín hasta el punto de largada.

Total: 84,400 KM aprox.

Metas Sprint (2): Primera, al cumplir el primer giro en calle Rawson y Av. Libertador Gral. San Martín (20,9 KM); Segunda, al cumplir el tercer giro en calle Rawson y Av. Libertador Gral. San Martín (62,7 KM).