Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento

Las intensas tormentas que afectaron a San Juan durante el último fin de semana, tras el paso de un frente que causó desastres previos en Mendoza, impactaron sobre todo en Sarmiento. Gabriela Rodrigo , secretaria de Acción Social de la provincia, informó que la situación se agravó durante la madrugada del domingo, momento en el que se procedió a la evacuación de 10 familias en la zona sur del departamento sureño.

De este grupo, una vivienda sufrió un derrumbe total, lo que obligó a que sus ocupantes fueran autoevacuados y derivados a domicilios de familiares, mientras que los restantes hogares presentaron graves filtraciones en los techos, según informó la funcionaria este lunes en Radio Sarmiento.

Además de los casos que requirieron evacuación, la funcionaria detalló que otras 30 familias en Sarmiento sufrieron filtraciones menores y recibieron asistencia del Ministerio de Familia y el municipio local. En total, se estima que alrededor de 40 familias fueron damnificadas solo en ese departamento, especialmente en la zona Norte donde la bajada de creciente provocó el ingreso de agua a las viviendas.

La asistencia no se limitó al Sur, ya que el viernes se activaron operativos en Jáchal, específicamente en la localidad de La Gran China, para ayudar a más de 30 familias afectadas por el caudal de agua, aunque en dicho distrito no se registraron derrumbes ni evacuados.

La respuesta del Estado provincial se organizó en tres niveles operativos que incluyen la prevención, la asistencia inmediata y la atención por prioridades según el daño detectado por los trabajadores sociales. En los casos de mayor vulnerabilidad, identificados con el color rojo, se entregaron colchones, alimentos y frazadas para paliar las pérdidas materiales de quienes se encontraban con sus pertenencias mojadas o estructuras dañadas. Rodrigo explicó que se realiza un trabajo territorial constante para identificar viviendas precarias, algunas de las cuales aún poseen paredes de caña, lo que las hace más susceptibles ante eventos climáticos de esta magnitud.

La funcionaria también señaló que, en muchos casos, los problemas se ven potenciados por las acequias tapadas que facilitan el ingreso de agua a los hogares, a pesar de que los techos se encuentren en condiciones aceptables. Ante la persistencia de la inestabilidad climática, las autoridades mantienen la alerta amarilla y advierten que se esperan nuevas lluvias para la jornada del martes. Por este motivo, los equipos de Acción Social continúan trabajando de manera preventiva en departamentos como Caucete, Jáchal y Sarmiento para minimizar los riesgos de nuevas filtraciones y daños estructurales en las zonas más expuestas.