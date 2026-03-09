lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras la Fiesta de la Vendimia

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso

La vicepresidenta arribó desde Mendoza tras participar en la Vendimia y permaneció pocas horas en la provincia. No hubo agenda oficial ni contactos con dirigentes locales.

Por Florencia García
image

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, tuvo un paso tan breve como inesperado por San Juan este domingo. Su presencia en la provincia generó más dudas que certezas: nadie en el arco político local parece haber estado al tanto de su llegada ni haber participado de alguna actividad oficial.

Lee además
victoria villarruel a tsj: me pueden esperar en san juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer
Tiempo en la Vendimia 

Victoria Villarruel a TSJ: "Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer"
comenzo la asamblea legislativa en el congreso, a la espera del discurso de javier milei
Inicio de sesiones

Comenzó la Asamblea Legislativa en el Congreso, a la espera del discurso de Javier Milei

Según pudo reconstruir Tiempo de San Juan, Villarruel arribó a la provincia luego de participar en diversas actividades de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en Mendoza. Fuentes vinculadas a su entorno indicaron que, tras finalizar su agenda en esa provincia, la vicepresidenta y su equipo no lograron conseguir vuelos de regreso desde Mendoza hacia Buenos Aires, por lo que se trasladaron por vía terrestre hasta San Juan.

La estancia en territorio sanjuanino habría sido breve, de apenas una hora, arribó a las 17 horas y su vuelo hacia Buenos Aires partió 17.30 y no trascendieron reuniones políticas, institucionales ni actividades públicas durante su paso.

image

Ante la sorpresa que generó la información, Tiempo de San Juan consultó a distintas fuentes locales. Desde el Gobierno provincial aseguraron que no fueron avisados del arribo de la vicepresidenta. Tampoco hubo confirmaciones desde los espacios libertarios de la provincia: referentes de La Libertad Avanza y de Evolución Liberal indicaron no haber tenido contacto ni haberla recibido.

De este modo, lo único que se sabe con certeza es que Villarruel pasó por San Juan tras llegar desde Mendoza por vía terrestre, aunque su paso fue prácticamente inadvertido para la dirigencia política local. El paso de Villarruel por el lugar quedó registrado en una fotografía que comenzó a circular durante las últimas horas en redes sociales. En la imagen se la ve posando junto a una trabajadora de la estación de servicio y dos niños, en una estación ubicada en la intersección de las rutas nacionales 40 y 153, en la localidad de Media Agua.

image

Posteriormente arribó al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. En el lugar se montó un importante dispositivo de seguridad del que participaron efectivos del Grupo de Acción Motorizada (GAM), Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y bomberos, lo que generó sorpresa entre turistas y pasajeros que aguardaban en el aeropuerto por la cantidad de integrantes de distintas fuerzas que se concentraron en la zona.

image

La situación tiene un detalle curioso: apenas un día antes, durante el tradicional desayuno de la Coviar realizado en el Park Hyatt de Mendoza, la propia vicepresidenta le había adelantado a Tiempo de San Juan que pronto visitaría San Juan, ya que era una de las cuatro provincias del país que todavía no conocía.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Tiempo de San Juan en la Vendimia “Me pueden esperar en San Juan”. Esa fue la respuesta de Victoria Villarruel ante la consulta exclusiva de Tiempo de San Juan durante el desayuno de la Coviar. Villarruel llegó al hotel Hyatt de Mendoza para participar del tradicional encuentro de la industria vitivinícola y evitó hablar sobre su relación con el presidente Javier Milei."
View this post on Instagram

Lo que probablemente no imaginaba entonces era que esa visita terminaría ocurriendo apenas un día después, de manera imprevista y casi en silencio, tras no conseguir un vuelo de regreso desde Mendoza hacia Buenos Aires.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei le hizo un guiño a China y le puso fecha a la caída del régimen cubano

Orrego se reunió en Vancouver con autoridades de Fluor y conoció el modelo 3D del proyecto minero Vicuña

El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

El operativo fugaz y la sorpresa de las turistas: así fue la visita de Villarruel al aeropuerto de Las Chacritas

Objetivo cumplido: finalmente, Victoria Villarruel visitó San Juan

La zigzagueante postura de una de las sindicalistas más gravitantes con el Gobierno de San Juan

El Gobierno tildó de "estafa" al feminismo institucional en un polémico video

La ruta del dinero de la AFA: fotos y chats revelan los pagos de Toviggino a Chiqui Tapia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno promulgo el nuevo regimen penal juvenil
Boletín Oficial

El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios
Los entretelones

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios

Por Carla Acosta
Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento
Emergencia climática

Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel
Judicial

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso
Tras la Fiesta de la Vendimia

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso

Fútbol sanjuanino
Para aliviar a los clubes

La Liga Sanjuanina cubrirá el 50% del pago de árbitros tras el paro en apoyo a Tapia