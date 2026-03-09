Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, tuvo un paso tan breve como inesperado por San Juan este domingo. Su presencia en la provincia generó más dudas que certezas: nadie en el arco político local parece haber estado al tanto de su llegada ni haber participado de alguna actividad oficial.

Según pudo reconstruir Tiempo de San Juan, Villarruel arribó a la provincia luego de participar en diversas actividades de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en Mendoza. Fuentes vinculadas a su entorno indicaron que, tras finalizar su agenda en esa provincia, la vicepresidenta y su equipo no lograron conseguir vuelos de regreso desde Mendoza hacia Buenos Aires, por lo que se trasladaron por vía terrestre hasta San Juan.

La estancia en territorio sanjuanino habría sido breve, de apenas una hora, arribó a las 17 horas y su vuelo hacia Buenos Aires partió 17.30 y no trascendieron reuniones políticas, institucionales ni actividades públicas durante su paso.

Ante la sorpresa que generó la información, Tiempo de San Juan consultó a distintas fuentes locales. Desde el Gobierno provincial aseguraron que no fueron avisados del arribo de la vicepresidenta. Tampoco hubo confirmaciones desde los espacios libertarios de la provincia: referentes de La Libertad Avanza y de Evolución Liberal indicaron no haber tenido contacto ni haberla recibido.

De este modo, lo único que se sabe con certeza es que Villarruel pasó por San Juan tras llegar desde Mendoza por vía terrestre, aunque su paso fue prácticamente inadvertido para la dirigencia política local. El paso de Villarruel por el lugar quedó registrado en una fotografía que comenzó a circular durante las últimas horas en redes sociales. En la imagen se la ve posando junto a una trabajadora de la estación de servicio y dos niños, en una estación ubicada en la intersección de las rutas nacionales 40 y 153, en la localidad de Media Agua.

Posteriormente arribó al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. En el lugar se montó un importante dispositivo de seguridad del que participaron efectivos del Grupo de Acción Motorizada (GAM), Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y bomberos, lo que generó sorpresa entre turistas y pasajeros que aguardaban en el aeropuerto por la cantidad de integrantes de distintas fuerzas que se concentraron en la zona.

La situación tiene un detalle curioso: apenas un día antes, durante el tradicional desayuno de la Coviar realizado en el Park Hyatt de Mendoza, la propia vicepresidenta le había adelantado a Tiempo de San Juan que pronto visitaría San Juan, ya que era una de las cuatro provincias del país que todavía no conocía.

Lo que probablemente no imaginaba entonces era que esa visita terminaría ocurriendo apenas un día después, de manera imprevista y casi en silencio, tras no conseguir un vuelo de regreso desde Mendoza hacia Buenos Aires.