Tensión

La zigzagueante postura de una de las sindicalistas más gravitantes con el Gobierno de San Juan

Tras casi dos años de calma con el Gobierno de Orrego, la conducción de Patricia Quiroga en UDAP entró en tensión: cinco reuniones paritarias sin acuerdo derivaron en la convocatoria a un paro docente de 48 horas. Cómo fue el recorrido de gestión de la secretaria general del gremio docente más convocante de San Juan.

Por Ana Paula Gremoliche
Los gremialistas Patricia Quiroga (UDAP), Daniel Quiroga (AMET) y Karina Navarro (UDA) llegando juntos al despacho de la ministra de Educación Silvia Fuentes.

Los gremialistas Patricia Quiroga (UDAP), Daniel Quiroga (AMET) y Karina Navarro (UDA) llegando juntos al despacho de la ministra de Educación Silvia Fuentes.

La relación entre la conducción de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) y el gobierno de Marcelo Orrego atraviesa su momento de mayor tensión desde que asumió Patricia Quiroga como secretaria general del gremio. Tras casi dos años sin grandes conflictos, la negociación paritaria de 2026 derivó en cinco reuniones sin acuerdo salarial y en la convocatoria a un paro docente de 48 horas, un giro en el vínculo que hasta ahora se había mantenido en calma.

La llegada de Quiroga a la conducción de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) estuvo marcada por un contexto particular. Corría 2022 y el malestar docente había explotado en las calles con las protestas de los autoconvocados, que apuntaban contra los bajos salarios y, también, contra el propio sindicalismo. En ese escenario quedó golpeada la gestión del entonces secretario general, Luis Lucero, en plena administración del exgobernador Sergio Uñac.

En medio de ese clima, Quiroga emergió como una figura alternativa. No fue un camino sencillo: antes de competir tuvo que atravesar una batalla legal que incluyó la intervención de la Secretaría de Trabajo de la Nación para habilitar la participación de su lista. Finalmente, el 9 de abril de 2023 ganó las elecciones del gremio docente más grande de San Juan y terminó con una larga hegemonía sindical ligada al peronismo, representada por Lucero y antes por Ana María López de Herrera.

Cuando asumió, Quiroga repitió una frase que buscaba marcar distancia de la política partidaria: dijo que su conducción sería “apartidaria”. También dejó una definición que marcaría su vínculo con el poder: si al gobierno provincial le iba bien, a los docentes también.

Durante los primeros dos años de gestión, la relación con el Ejecutivo de Marcelo Orrego transcurrió sin grandes sobresaltos. No hubo paros provinciales y la única manifestación visible fue una marcha de velas frente a la Casa Natal de Sarmiento, el 19 de julio de 2024.

Ese clima de calma empezó a resquebrajarse este año. En el marco de la negociación paritaria de 2026, el diálogo entre el gremio y el Gobierno se empantanó. Ya se realizaron cinco reuniones sin acuerdo salarial y, tras el último encuentro, UDAP decidió convocar a un paro de 48 horas para el miércoles 10 y jueves 11 de marzo.

En esa última reunión, los representantes del Ejecutivo ofrecieron un aumento del 5% al Valor Índice con base en diciembre de 2025. Para marzo también plantearon una suba de seis puntos al Código A01 del nomenclador docente y de cuatro puntos al ítem E60. La propuesta incluía además dos puntos adicionales al sueldo básico en mayo, otro incremento del 5% al Valor Índice en junio y una cláusula de revisión ese mismo mes para evaluar las subas otorgadas.

Desde el gremio consideraron insuficiente la oferta. El punto no es menor si se tiene en cuenta que buena parte de los aumentos salariales otorgados durante 2025 no surgieron de acuerdos paritarios, sino que terminaron siendo definidos por decreto del Ejecutivo provincial.

El contexto también tiene otra particularidad: de aquellas protestas de autoconvocados que sacudieron al sistema educativo en 2022 surgieron dirigentes que hoy ocupan cargos dentro del propio Ministerio de Educación. Uno de los casos más conocidos es el de Jorge Echegaray, quien actualmente se desempeña como director de Sistemas en la cartera educativa.

Así, la gestión sindical de Quiroga, que arrancó con un vínculo casi sin conflictos con el Gobierno provincial, empezó a mostrar tensiones. Y el paro anunciado para esta semana aparece como el primer gran test de esa relación.

