lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Nueva York

Javier Milei le hizo un guiño a China y le puso fecha a la caída del régimen cubano

El Presidente vaticinó un reordenamiento del esquema internacional y aseguró que los socios que “ensucian” al gigante asiático “caerán”.

Por Agencia NA
Javier Milei, presidente de Argentina

Javier Milei, presidente de Argentina

El presidente Javier Milei habló de un reordenamiento del sistema internacional marcado por los conflictos bélicos, vaticinó la “caída” de varios socios comerciales que “ensucian” a la República Popular de China y habló de la “liberación” de Cuba a raíz de la intervención de Estados Unidos.

Lee además
milei dijo cuando empezara la inflacion con cero y apunto contra el kirchnerismo: no me van a llevar puesto como lo hicieron con macri
Video

Milei dijo cuándo empezará la inflación con cero y apuntó contra el kirchnerismo: "No me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri"
milei visito la tumba del rebe de lubavitch en nueva york en el inicio de su agenda en estados unidos
El Ohel

Milei visitó la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York en el inicio de su agenda en Estados Unidos

“China va a quedar más aislado en términos de que muchos de sus socios, que son malos socios y que ensucian su nombre, caerán, y entonces la situación va a ser más pura y limpia”, sostuvo desde Nueva York, donde participará de la Argentina Week.

Asimismo, el gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump trabaja en conquistar la paz nen la guerra entre Ucrania y Rusia y garantizó que el gobierno republicano intervendrá en Cuba. “Esto no es ni más ni menos una situación transitoria, un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero donde la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte”, anticipó.

“Muchos analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo. Ese tipo de argumentación es muy pobre conceptualmente y errada. Lo que importa es pura y exclusivamente la geopolítica”, afirmó, y agregó: “Hay un movimiento claro de Estados Unidos de afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas. Y otra parte tiene que ver con el terrorismo internacional”.

Para Milei, Irán “no solo que estaba enriqueciendo uranio de una manera verdaderamente profunda" sino que desarrollaba material nuclear lo que representa una amenaza para el mundo. “Si no fuera por la decisión y el coraje del presidente Trump, Irán hubiera alcanzado poderío militar, con lo que implica, en términos de riesgo, no solo para la zona de Medio Oriente, sino para el resto del mundo”, alertó, y sumó: “Irán se dedica a financiar el terrorismo internacional donde tiene vínculos, por ejemplo, en Latinoamérica con Cuba, con Venezuela y que desde ahí expandían el terrorismo al resto de la región”.

“Hasta este momento Estados Unidos venía atacando de manera quirúrgica, se notaba con plena claridad la forma de trabajo donde era claro y evidente la inteligencia israelí, sumada al potencial bélico de Estados Unidos”, subrayó.

Por su parte, reveló que la Argentina “está parada en el lugar correcto de la historia” al tiempo que planteó una mejora de los términos de intercambio a raíz de la suba del petróleo. “Es probable que para la segunda mitad del año todos los procesos bélicos hayan encontrado un final y entonces, en ese contexto, los precios se acomoden. Va a ser muy favorable desde el lado externo para la Argentina. Hay que saberlo aprovechar”, afirmó.

Por último, destacó la organización la Argentina Week y planteó que la administración libertaria mostrará al país “como una oportunidad de negocios”, por lo que, durante su discurso, utilizará las “herramientas del análisis financiero para mostrar que Argentina es una gran oportunidad de inversión”.

Temas
Seguí leyendo

Dolor en Olivos: falleció uno de los perros de Javier Milei

Argentina Week en Nueva York: confirmaron en qué panel disertará Orrego, en su viaje con Milei

Milei recordó su opinión sobre la Pulga: "No hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi"

Sebastián Amerio asumirá en la Procuración del Tesoro de la Nación

Juan Bautista Mahiques asumió como nuevo ministro de Justicia de Javier Milei, en lugar de Cúneo Libarona

La UIA salió al cruce luego del discurso de Milei en el Congreso: "Sin industria no hay Nación"

Milei recibió al embajador estadounidense, Peter Lamelas, en medio del conflicto en Medio Oriente

$Libra: encuentran borradores de un "acuerdo confidencial" entre Javier Milei y Hayden Davis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno promulgo el nuevo regimen penal juvenil
Boletín Oficial

El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios
Los entretelones

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios

Por Carla Acosta
Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento
Emergencia climática

Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel
Judicial

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso
Tras la Fiesta de la Vendimia

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso

Fútbol sanjuanino
Para aliviar a los clubes

La Liga Sanjuanina cubrirá el 50% del pago de árbitros tras el paro en apoyo a Tapia