Milei visitó la tumba del rebe de Lubavitch en Nueva York en el inicio de su agenda en Estados Unidos

El presidente Javier Milei inició su agenda en Estados Unidos con una actividad personal y espiritual: visitó “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson -conocido como el “rebe de Lubavitch”- en el cementerio de Montefiore, en Nueva York.

No era la primera vez que realizaba este ritual: antes de las PASO en 2023, había hecho un viaje fugaz al mismo sitio, al que cada año acuden miles de personas -incluidos líderes políticos y figuras públicas- para buscar inspiración, orientación espiritual o expresar agradecimiento, además de hacerlo en viajes posteriores al territorio estadounidense.

Schneerson, nacido en 1902 en Nikolaiev, Ucrania, fue una de las figuras más influyentes del judaísmo contemporáneo. Tras emigrar a Europa y luego a Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, en 1950 asumió el liderazgo del movimiento Jabad-Lubavitch, transformándolo en una red global con miles de centros comunitarios, escuelas y sinagogas. Desde su muerte en 1994, su tumba en Nueva York se convirtió en un lugar de peregrinación para fieles judíos y líderes internacionales.