Azul Antolínez fue coronada Reina Nacional de la Vendimia 2026

En una noche cargada de emoción, Mendoza eligió a su nueva soberana vendimial. Azul Micaela Antolínez, representante de San Rafael, fue coronada como Reina Nacional de la Vendimia 2026 en el Teatro Griego Frank Romero Day, luego de imponerse en la votación final con 52 sufragios.

La joven de 21 años se convirtió así en la sucesora de Alejandrina Funes y protagonizó uno de los momentos más esperados de la tradicional fiesta mendocina, que este año celebró sus 90 años de historia con el espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”.

La elección fue reñida. La representante de Tunuyán, Agustina Giacomelli, obtuvo 44 votos y fue consagrada como virreina nacional.

La coronación de Antolínez marca un hecho histórico para el departamento del sur mendocino, que volvió a obtener la corona nacional después de 28 años. La última reina de San Rafael había sido María Cecilia Fornara en 1998.

Con este nuevo título, el departamento alcanza su décima corona nacional en los 90 años de historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia y se posiciona entre los distritos con mayor cantidad de soberanas.

image La presentación oficial de las nuevas Reina y Virreina de la Vendimia. Foto: Gobierno de Mendoza.

El mensaje de la nueva reina

Tras recibir los atributos vendimiales, Azul Antolínez agradeció emocionada el apoyo de los mendocinos y destacó el significado cultural de la celebración.

“Este año cumplimos noventa años de una fiesta que celebra a nuestros ancestros, que llegaron a esta tierra a trabajar, convirtiendo el desierto en oasis y el oasis en cosecha. Muchísimas gracias por coronarme. Me pongo a su disposición para trabajar en cada rincón de la provincia”, expresó entre lágrimas.

Por su parte, la flamante virreina Agustina Giacomelli también agradeció a su familia, amigos y al equipo que la acompañó durante el proceso vendimial. Además, dedicó unas palabras a los trabajadores de la vid y a los artistas que participaron del acto central.

Quién es Azul Antolínez

Azul Micaela Antolínez tiene 21 años y representó al distrito de El Nihuil, en San Rafael. La joven estudia la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura y además es emprendedora: desde adolescente comenzó vendiendo collares y actualmente cuenta con su propia tienda de accesorios en el centro de su departamento.

Su elección como reina departamental se realizó a fines de enero durante la fiesta “Tierra de Sueños”, donde se impuso con 39 votos.

