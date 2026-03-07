sábado 7 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en la Vendimia

Desayuno de la Coviar: un pedido de reducción de impuestos, convenios y una nutrida marcha ambientalista afuera

Las figuras más representativas del sector vitivinícola del país se dieron cita en el hotel Hyatt. Como siempre, hubo fuerte presencia de la política, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel. La otra Coviar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.51.57
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.33
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.34
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.33 (1)
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.33 (2)
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.50 (1)
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.50
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.49 (2)
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.49 (1)
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.49

El desayuno de la Coviar reunió a más de 1.100 personas, entre empresarios del sector vitivinícola, gobernadores, legisladores y hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel. El cierre del evento implicó la firma de convenios y un pedido al gobierno nacional de reducción de impuestos para el sector. En la puerta del hotel Hyatt, mientras se celebraba el acto central, un nutrido grupo de ambientalistas se hizo escuchar marchando contra el desarrollo minero en la vecina provincia.

Lee además
impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumaticos
De no creer

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos
detuvieron a una mujer por llevar un kilo de cocaina oculto en un peluche
Ingenioso

Detuvieron a una mujer por llevar un kilo de cocaína oculto en un peluche
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.33

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue la última autoridad que llegó a la tradicional actividad. En el escenario se produjo la asunción del nuevo presidente de la Coviar, Fabián Ruggieri, quien viene del sector cooperativo. Siguiendo los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola al 2030 (PEVI), desde COVIAR reclamaron una agenda de competitividad que incluya reducción de impuestos, baja de costos logísticos y condiciones de financiamiento acordes a los ciclos productivos.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.34

Otros temas en los que hubo acuerdo fueron: impulsar una estrategia de diversificación en el uso productivo de la uva para ganar rentabilidad y nuevos mercados; fuerte apuesta por la innovación en el vino blanco, el jugo concentrado o mosto, pasas y uva en fresco; fuerte apoyo de los Gobiernos de Mendoza y San Juan al proyecto de edulcoración con jugos naturales (lo que incluye una disputa con las multinacionales de gaseosas que aún no se termina de resolver); convenios para promocionar el Torrontés Riojano; alentar el estudio y desarrollo de levadores para la producción de vinos con bajo alcohol o desalcoholizados e incentivar el uso de herramientas tecnológicas para medir la huella de carbono.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.33 (2)

Tras asumir la presidencia, Ruggieri dijo: “Yo no llego solamente desde un rol institucional. Llego como productor, como presidente de una cooperativa y como parte de un sistema integrado que todos conocemos: el del viñedo, la bodega y el mercado. Por eso quiero empezar reconociendo algo que todos sabemos: hoy la vitivinicultura atraviesa un momento difícil pero tenemos oportunidades para salir. Necesitamos vender más y ganar mercados. Pero debemos ser claros: para invertir, diversificar, mejorar nuestra rentabilidad y ser competitivos necesitamos financiamiento que sea acorde a la actividad, con plazos y tasas adecuadas tanto para realizar las inversiones como para prefinanciar exportaciones, reducir los costos logísticos, disminuir la carga impositiva, seguir trabajando en acuerdos comerciales que disminuyan los aranceles que pagamos en el mundo al exportar”.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.33 (1)

Mientras se firmaban convenios y se tejían acuerdos en el Hyatt, en la puerta una nutrida marcha ambientalista en contra de la minería ganó protagonismo. El hecho cobra significación especial en este momento porque la gestión de Cornejo ha puesto el ojo en la minería como motor de expansión económica. Mendoza tiene una tradición antiminera fuerte y todavía no consiguen la licencia social que requiere el desarrollo de la actividad.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.50 (1)
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.50
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.49 (2)
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.49 (1)
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.49
Temas
Seguí leyendo

Dolor en Olivos: falleció uno de los perros de Javier Milei

No pudo ser: Faustino Oro se quedó a un paso de ser el gran maestro más joven de la historia

Bullrich, ¿contra el "Chiqui" Tapia?: recibió a Nahuel Gallo y dijo que hubo un intento de "apropiación" por parte de la AFA

Juan Bautista Mahiques asumió como nuevo ministro de Justicia de Javier Milei, en lugar de Cúneo Libarona

El Gobierno convoca a ATE y UPCN a reabrir la paritaria del sector público nacional

Argentina se sumará a una coalición de seguridad hemisférica contra el narcoterrorismo que impulsa Estados Unidos

ANMAT prohibió dos modelos de lentes de contacto: de cuáles se trata

Detuvieron a una mujer acusada de abandonar a su bebé recién nacido en la calle

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumaticos
De no creer

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan

Imagen ilustrativa
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Así se ve hoy la calle Amable Jones. video
El drone de Tiempo 

Se viene una "doble vía" para descogestionar la Libertador: cómo será y cómo se ve hoy desde el cielo

Un pozo negro y el fernet de los pobres: los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina video
Videonota

Un pozo negro y el "fernet de los pobres": los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo
Video

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo

Te Puede Interesar

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20
Qué se investiga

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia
Lamentable

Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Desayuno de la Coviar: un pedido de reducción de impuestos, convenios y una nutrida marcha ambientalista afuera
Tiempo en la Vendimia

Desayuno de la Coviar: un pedido de reducción de impuestos, convenios y una nutrida marcha ambientalista afuera

Observatorio Félix Aguilar. 
Vínculos internacionales

En medio del conflicto con Estados Unidos, qué hay detrás de la llegada de una comitiva china al Observatorio Félix Aguilar

Un pozo negro y el fernet de los pobres: los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina video
Videonota

Un pozo negro y el "fernet de los pobres": los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina