Desayuno de la Coviar: un pedido de reducción de impuestos, convenios y una nutrida marcha ambientalista afuera

El desayuno de la Coviar reunió a más de 1.100 personas, entre empresarios del sector vitivinícola, gobernadores, legisladores y hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel. El cierre del evento implicó la firma de convenios y un pedido al gobierno nacional de reducción de impuestos para el sector. En la puerta del hotel Hyatt, mientras se celebraba el acto central, un nutrido grupo de ambientalistas se hizo escuchar marchando contra el desarrollo minero en la vecina provincia.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue la última autoridad que llegó a la tradicional actividad. En el escenario se produjo la asunción del nuevo presidente de la Coviar, Fabián Ruggieri, quien viene del sector cooperativo. Siguiendo los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola al 2030 (PEVI), desde COVIAR reclamaron una agenda de competitividad que incluya reducción de impuestos, baja de costos logísticos y condiciones de financiamiento acordes a los ciclos productivos.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.34

Otros temas en los que hubo acuerdo fueron: impulsar una estrategia de diversificación en el uso productivo de la uva para ganar rentabilidad y nuevos mercados; fuerte apuesta por la innovación en el vino blanco, el jugo concentrado o mosto, pasas y uva en fresco; fuerte apoyo de los Gobiernos de Mendoza y San Juan al proyecto de edulcoración con jugos naturales (lo que incluye una disputa con las multinacionales de gaseosas que aún no se termina de resolver); convenios para promocionar el Torrontés Riojano; alentar el estudio y desarrollo de levadores para la producción de vinos con bajo alcohol o desalcoholizados e incentivar el uso de herramientas tecnológicas para medir la huella de carbono.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.33 (2)

Tras asumir la presidencia, Ruggieri dijo: “Yo no llego solamente desde un rol institucional. Llego como productor, como presidente de una cooperativa y como parte de un sistema integrado que todos conocemos: el del viñedo, la bodega y el mercado. Por eso quiero empezar reconociendo algo que todos sabemos: hoy la vitivinicultura atraviesa un momento difícil pero tenemos oportunidades para salir. Necesitamos vender más y ganar mercados. Pero debemos ser claros: para invertir, diversificar, mejorar nuestra rentabilidad y ser competitivos necesitamos financiamiento que sea acorde a la actividad, con plazos y tasas adecuadas tanto para realizar las inversiones como para prefinanciar exportaciones, reducir los costos logísticos, disminuir la carga impositiva, seguir trabajando en acuerdos comerciales que disminuyan los aranceles que pagamos en el mundo al exportar”.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.33 (1)

Mientras se firmaban convenios y se tejían acuerdos en el Hyatt, en la puerta una nutrida marcha ambientalista en contra de la minería ganó protagonismo. El hecho cobra significación especial en este momento porque la gestión de Cornejo ha puesto el ojo en la minería como motor de expansión económica. Mendoza tiene una tradición antiminera fuerte y todavía no consiguen la licencia social que requiere el desarrollo de la actividad.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.50 (1)

WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.50

WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.49 (2)

WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.52.49 (1)