sábado 7 de marzo 2026

Video

Quiénes son los detenidos por el asalto a la anciana en Rivadavia: a la mujer de 80 años la desfiguraron y le llevaron de todo

Además de los elementos que le fueron robados a la señora, personal de la Brigada Oeste también secuestró gran cantidad de estupefacientes y armas de fuego. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pavon

La investigación por el salvaje ataque a Elva E., una jubilada de 80 años que fue violentamente agredida en su domicilio, dio un giro. Personal de la Brigada Oeste desplegó una serie de allanamientos en el departamento Rivadavia que terminaron con la detención de tres personas y el hallazgo de un verdadero "bazar" de objetos robados, drogas y armas de fuego.

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
El primer golpe policial tuvo lugar en el Barrio Marquesado II, específicamente en la Manzana A. Allí, los efectivos lograron capturar a los dos principales sospechosos de haber golpeado y desvalijado a la anciana. Los detenidos fueron identificados como Gonzalo Martín Pavón, de 27 años, y Agustín Pavón, de 26 años. Ambos quedaron inmediatamente vinculados al robo agravado por la violencia ejercida contra la víctima.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 21.41.34

La continuidad de las tareas investigativas llevó a los uniformados hacia un segundo domicilio ubicado en el Lote 2541, en la zona de la Manzana Ñ. En este lugar se procedió a la detención de Ana Noemí Calivar, una mujer de 46 años que habría funcionado como receptora de los bienes sustraídos. En su poder se encontró un par de zapatillas marca Nike que, según la investigación, Martín Pavón le habría vendido poco después del asalto, confirmando que pertenecían a la anciana. Además, se secuestró la suma de $149.600 en efectivo.

El despliegue policial en la casa de Calivar permitió recuperar una impactante cantidad de efectos. Entre los objetos secuestrados figuran cuatro televisores de grandes dimensiones (marcas RCA, Samsung, TCL y Daewoo), una impresora multifunción HP, proyectores, parlantes, una consola de videojuegos portátil y hasta un equipo DVR Hikvision. También se hallaron herramientas industriales como lijadoras, taladros y cepilladoras, junto con electrodomésticos de uso diario como tostadoras, caloventores y un tensiómetro digital. Completan el botín recuperado dos bicicletas de alta gama marca SLP, ambas rodado 29.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 21.41.34 (1)

Sin embargo, el operativo tomó una dimensión mucho más grave cuando la policía detectó la presencia de armamento y estupefacientes. En la vivienda de la mujer se incautó un revólver calibre .22 corto con carga completa y un revólver calibre .38 que contenía municiones de 9 mm en su tambor. El hallazgo incluyó también más de 30 proyectiles de diversos calibres, lo que derivó en el inicio de un legajo por tenencia de arma de fuego bajo la jurisdicción de Flagrancia.

Finalmente, la intervención de la Justicia Federal se hizo necesaria tras el hallazgo de 100 envoltorios de cocaína ya fraccionados para la venta, que arrojaron un peso de 33 gramos tras las pruebas de campo realizadas por personal de Drogas Ilegales. De esta manera, mientras los hermanos Pavón enfrentan la causa por la brutal agresión a la jubilada, Calivar quedó cercada por una triple acusación que incluye el encubrimiento del robo, la tenencia de armas y la infracción a la Ley de Estupefacientes.

Temas
