sábado 7 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Caucete

Accidente en cadena en la Ruta 20: un motociclista se dio a la fuga y otro pelea por su vida

Dos motos y al menos dos autos estuvieron involucrados en el siniestro. El tránsito debió ser interrumpido mientras trabajaba la policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

Un fuerte siniestro vial ocurrido durante la noche del sábado en Ruta 20, a la altura de Bodegas Aries, en el departamento Caucete, dejó como resultado a un motociclista con lesiones de gravedad que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Lee además
fuerte choque en ruta 20 y acceso este termino con tres heridos
Santa Lucía

Fuerte choque en Ruta 20 y Acceso Este terminó con tres heridos
cayo un joven acusado de robar equipos informaticos en una casa de capital: lo atraparon por las camaras
Operativo

Cayó un joven acusado de robar equipos informáticos en una casa de Capital: lo atraparon por las cámaras

De acuerdo con los primeros informes, el hecho se originó cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Suran, identificado como Daniel Tapia, de 40 años, se detuvo a un costado de la ruta. En ese momento, dos motos que circulaban por el lugar no habrían advertido la maniobra.

Como consecuencia, el primer motociclista terminó chocando contra la parte trasera del vehículo. Instantes después, una segunda moto impactó contra la motocicleta que había protagonizado el primer choque, provocando que ambos conductores cayeran con violencia sobre la calzada.

Quien resultó con las heridas más severas fue el conductor de la segunda moto, un joven de 24 años de apellido Ruarte, vecino del barrio Las Moritas. Debido a la gravedad de las lesiones fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Tras el accidente, el primer motociclista involucrado abandonó la escena. En medio de la situación, además, un Volkswagen Gol conducido por Facundo Farías, de 28 años, terminó atropellando la motocicleta de Ruarte, lo que derivó en un choque en cadena sobre la Ruta 20.

En el operativo intervinieron efectivos policiales, entre ellos autoridades de la Departamental Este y la subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo. A raíz del hecho, el tránsito en la zona debió ser interrumpido momentáneamente y se dispusieron desvíos hasta finalizar las tareas en el lugar.

Temas
Seguí leyendo

Golpe delictivo en una casa de fin de semana en loteo privado de Pocito

(Sábado)Avanza la investigación contra la mujer policía que hirió de un balazo a una cabo en un destacamento de Albardón

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

El sanjuanino acusado de golpear y amenazar a su exmujer hará trabajos comunitarios y pagará $80.000 para frenar la causa

Intentó robar en dos lugares, se resistió a la Policía y rompió un patrullero: fue condenado

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

En cuatro horas, asaltaron a dos choferes de aplicaciones en Pocito y Santa Lucía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cayo un joven acusado de robar equipos informaticos en una casa de capital: lo atraparon por las camaras
Operativo

Cayó un joven acusado de robar equipos informáticos en una casa de Capital: lo atraparon por las cámaras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Imagen ilustrativa
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan

Quiso mostrar la cancha de Árbol Verde desde el aire y el video se volvió viral por dos detalles inesperados
Redes

Quiso mostrar la cancha de Árbol Verde desde el aire y el video se volvió viral por dos detalles inesperados

Te Puede Interesar

El comercio rawsino atraviesa un escenario complicado por la suba de los costos fijos y la poca demanda. 
Realidad

Alquileres altos, inseguridad y la dependencia en época de temporadas: las preocupaciones del comercio de Rawson

Por Guillermo Alamino
La Vicegobernadora de Mendoza a Tiempo: Tenemos que aprender de San Juan sobre minería, nos llevan 20 años de ventaja
Exclusivo

La Vicegobernadora de Mendoza a Tiempo: "Tenemos que aprender de San Juan sobre minería, nos llevan 20 años de ventaja"

Escudo de las Américas: junto a Milei y otros líderes, Trump anunció una alianza regional para enfrentar al narcoterrorismo y a China
En el hotel Trump Doral

"Escudo de las Américas": junto a Milei y otros líderes, Trump anunció una alianza regional para enfrentar al narcoterrorismo y a China

Victoria Villarruell a TSJ: Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer
Tiempo en la Vendimia 

Victoria Villarruell a TSJ: "Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer"

Así se ve hoy la calle Amable Jones. video
El drone de Tiempo 

Se viene una "doble vía" para descogestionar la Libertador: cómo será y cómo se ve hoy desde el cielo