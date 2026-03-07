Accidente en cadena en la Ruta 20: un motociclista se dio a la fuga y otro pelea por su vida

Un fuerte siniestro vial ocurrido durante la noche del sábado en Ruta 20 , a la altura de Bodegas Aries , en el departamento Caucete, dejó como resultado a un motociclista con lesiones de gravedad que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho se originó cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Suran , identificado como Daniel Tapia , de 40 años, se detuvo a un costado de la ruta. En ese momento, dos motos que circulaban por el lugar no habrían advertido la maniobra.

Como consecuencia, el primer motociclista terminó chocando contra la parte trasera del vehículo. Instantes después, una segunda moto impactó contra la motocicleta que había protagonizado el primer choque, provocando que ambos conductores cayeran con violencia sobre la calzada.

Quien resultó con las heridas más severas fue el conductor de la segunda moto, un joven de 24 años de apellido Ruarte, vecino del barrio Las Moritas. Debido a la gravedad de las lesiones fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Tras el accidente, el primer motociclista involucrado abandonó la escena. En medio de la situación, además, un Volkswagen Gol conducido por Facundo Farías, de 28 años, terminó atropellando la motocicleta de Ruarte, lo que derivó en un choque en cadena sobre la Ruta 20.

En el operativo intervinieron efectivos policiales, entre ellos autoridades de la Departamental Este y la subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo. A raíz del hecho, el tránsito en la zona debió ser interrumpido momentáneamente y se dispusieron desvíos hasta finalizar las tareas en el lugar.