viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Allanamiento

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados

El operativo de la Brigada de Investigaciones Oeste se realizó en distintos domicilios de Rivadavia. Dos hermanos quedaron vinculados al asalto a una mujer de 80 años y una mujer fue detenida tras el hallazgo de cerca de 100 envoltorios de cocaína.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (91)

Un operativo policial permitió avanzar en la investigación de un violento robo ocurrido en el departamento Rivadavia, donde una jubilada de 80 años fue asaltada en su vivienda. Tras una serie de allanamientos, la Policía secuestró elementos presuntamente robados, armas de fuego y droga.

Lee además
Un hombre de 25 años quedó detenido tras robar productos de un supermercado e intentar huir por los techos de las casas de un barrio.
Video

Entró a un supermercado, se llenó los bolsillos y salió sin pagar: lo atraparon mientras huía por los techos
El carnicero asaltado contó que es el cuarto hecho delictivo que sufre.
Atraco en una carnicería

Como era poca la plata, tres asaltantes se llevaron de botín 70 kilos de carne de un negocio de Capital

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste en distintos domicilios del departamento. Como resultado de las medidas judiciales, los efectivos lograron vincular al hecho a dos hermanos de apellido Pavón, de 26 y 27 años, quienes quedaron señalados como presuntos autores del asalto denunciado por la mujer.

Durante uno de los allanamientos, los investigadores encontraron una gran cantidad de objetos que serían de procedencia ilícita, entre ellos electrodomésticos, bicicletas y otros bienes. Además, en el lugar se hallaron dos revólveres junto a varias municiones, por lo que también se inició una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego.

El operativo tomó otra dimensión cuando los policías detectaron cerca de 100 envoltorios con cocaína, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal por una posible infracción a la ley de estupefacientes.

En ese marco, una mujer identificada como Calivar, de 46 años, fue detenida y quedó vinculada a la causa por drogas. Posteriormente fue trasladada y alojada en la Comisaría 34°. En tanto, la investigación por el robo a la jubilada continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Cayó en Chimbas tras robar un estudio jurídico a metros de Tribunales: un taxista fue clave para su detención

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

Dictaron la prisión preventiva para el presunto ladrón que entró a una abastera de carne y robó $3.000.000

El bizarro robo que sufrió Radio Colón: dicen que la ladrona es una señora

Fue por un degradé y terminó con una causa penal: indignante robo en una peluquería de Chimbas

Entraron mientras dormían y en cinco minutos desvalijaron la casa: los videos

Cayó parte de la banda que robó en un taller mecánico de Rawson

Cayeron dos sospechosos por el robo a una familia en Caucete: secuestraron una netbook escolar y otros objetos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
aparecio el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad
Propuesta

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato
Cuarto Intermedio

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes
Proyecto

Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia
Histórico

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados
Allanamiento

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados

Más allá de haber sido ignorada durante su estreno, Intruso es una película que merece una oportunidad. video
Tiempo para Ver

Fue ignorada cuando estrenó, pero esta película de ciencia ficción dice algo incómodo sobre el amor en pareja