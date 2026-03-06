Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados

Un operativo policial permitió avanzar en la investigación de un violento robo ocurrido en el departamento Rivadavia, donde una jubilada de 80 años fue asaltada en su vivienda. Tras una serie de allanamientos, la Policía secuestró elementos presuntamente robados, armas de fuego y droga.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste en distintos domicilios del departamento. Como resultado de las medidas judiciales, los efectivos lograron vincular al hecho a dos hermanos de apellido Pavón, de 26 y 27 años, quienes quedaron señalados como presuntos autores del asalto denunciado por la mujer.

Durante uno de los allanamientos, los investigadores encontraron una gran cantidad de objetos que serían de procedencia ilícita, entre ellos electrodomésticos, bicicletas y otros bienes. Además, en el lugar se hallaron dos revólveres junto a varias municiones, por lo que también se inició una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego.

El operativo tomó otra dimensión cuando los policías detectaron cerca de 100 envoltorios con cocaína, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal por una posible infracción a la ley de estupefacientes.

En ese marco, una mujer identificada como Calivar, de 46 años, fue detenida y quedó vinculada a la causa por drogas. Posteriormente fue trasladada y alojada en la Comisaría 34°. En tanto, la investigación por el robo a la jubilada continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.