Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

La tragedia ocurrida en la noche del jueves en Rawson dejó una víctima fatal y un joven gravemente herido. Con el paso de las horas se conoció que el fallecido fue Jeremías Javier Ávila Aballay, de 18 años, quien viajaba como acompañante en la motocicleta.

El rodado era conducido por su primo, Catriel Benjamín Aballay Ferreyra, de 21 años, quien permanece internado en estado delicado. En las últimas horas familiares y amigos difundieron pedidos de cadena de oración a través de redes sociales.

“Pido cadena de oración para Catriel Benjamín Aballay Ferreyra. Tuvo un accidente y está en grave estado. Fuerzas primo”, indicó uno de los flyers que comenzó a circular.

También aparecieron mensajes de despedida para el joven fallecido. “Por qué vos, primo. Me dolió tanto tu partida que todavía no caigo… te voy a extrañar siempre”, escribió un familiar.

El caso

El siniestro ocurrió cerca de las 22.45 en la intersección de calles Rizo y Capdevila, en el barrio Hugo Montaño. Según la investigación, en el lugar chocaron un Chevrolet Corsa, conducido por Domingo Alberto Castillo (44), y una motocicleta enduro de 150 cc.

Tras el fuerte impacto, ambos jóvenes salieron despedidos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson, donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Ávila Aballay.

De acuerdo con testigos, ninguno de los dos llevaba casco al momento del choque. La investigación del hecho quedó a cargo del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio.