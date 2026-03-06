viernes 6 de marzo 2026

Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

La víctima tenía 18 años y falleció tras el choque entre una moto y un auto en el barrio Hugo Montaño. Su primo, que conducía el rodado, permanece internado en grave estado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.

El rodado era conducido por su primo, Catriel Benjamín Aballay Ferreyra, de 21 años, quien permanece internado en estado delicado. En las últimas horas familiares y amigos difundieron pedidos de cadena de oración a través de redes sociales.

“Pido cadena de oración para Catriel Benjamín Aballay Ferreyra. Tuvo un accidente y está en grave estado. Fuerzas primo”, indicó uno de los flyers que comenzó a circular.

También aparecieron mensajes de despedida para el joven fallecido. “Por qué vos, primo. Me dolió tanto tu partida que todavía no caigo… te voy a extrañar siempre”, escribió un familiar.

El caso

El siniestro ocurrió cerca de las 22.45 en la intersección de calles Rizo y Capdevila, en el barrio Hugo Montaño. Según la investigación, en el lugar chocaron un Chevrolet Corsa, conducido por Domingo Alberto Castillo (44), y una motocicleta enduro de 150 cc.

Tras el fuerte impacto, ambos jóvenes salieron despedidos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson, donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Ávila Aballay.

De acuerdo con testigos, ninguno de los dos llevaba casco al momento del choque. La investigación del hecho quedó a cargo del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio.

