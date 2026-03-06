viernes 6 de marzo 2026

Atracos callejeros

En cuatro horas, asaltaron a dos choferes de aplicaciones en Pocito y Santa Lucía

Uno de los hechos fue contra un chofer de moto de DiDi el miércoles por la noche. La otra víctima fue un conductor de Uber, asaltado en los primeros minutos de este jueves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Dos choferes de aplicaciones sufrieron el ataque de ladrones en menos de cuatro horas. Un chofer de motos de DiDi cayó en la emboscada de dos ladrones que lo asaltaron en un barrio de Pocito. Algo parecido le sucedió a un conductor de Uber, que fue atacado por dos desconocidos en Santa Lucía y le robaron la recaudación.

El primero de los hechos ocurrió el miércoles por la noche en Pocito. Según fuentes judiciales, la víctima fue Elías Páez, de 23 años, quien trabaja como chofer de moto para la aplicación DiDi. El joven contó que alrededor de las 21 tomó un viaje a través de la plataforma y se dirigió al barrio Teresa de Calcuta.

Al llegar a la esquina de calles Frías y Picasso, dos sujetos lo abordaron. En ese momento uno de los delincuentes lo encañonó con un arma de fuego. Los asaltantes le robaron un celular Motorola y luego escaparon corriendo. El motociclista resultó ileso y más tarde se presentó más tarde en la Subcomisaría Buenaventura Luna para denunciar el hecho, confirmaron a TIEMPO DE SAN JUAN.

El segundo caso se produjo ya en la madrugada de este jueves, cerca de la 1, en Santa Lucía. En ese caso el asaltado fue Fernando Guardia, de 26 años, conductor de un auto Uber, señaló una fuente judiciales. El hombre relató que tomó un viaje en calle Porres, frente a la plaza del barrio Los Andes.

Allí subió un pasajero por la puerta trasera del vehículo, pero casi de inmediato lo amenazó mostrándole un arma de fuego. Al mismo tiempo apareció otro sujeto por el lado del conductor. Entre ambos lo redujeron y le robaron la billetera, en la que llevaba unos 80.000 pesos de la recaudación, además de un celular.

Tras concretar el robo, los ladrones escaparon. Este último hecho delictivo fue denunciado en la Subcomisaría Santa Lucía Este y quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

