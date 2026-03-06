Intentó robar en dos lugares, se resistió a la Policía y rompió un patrullero: fue condenado

Un hombre fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva luego de protagonizar una serie de hechos delictivos en el centro sanjuanino que incluyeron hurto, intento de robo, resistencia a la autoridad y daños a un móvil policial . La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado , en el que además se declaró su reincidencia .

Terrible caso Condenado por abusar de su hijo, pero sobreseído por el abuso y embarazo de su hija: el peso de la prescripción

El condenado fue identificado como Cristian Jasi , quien quedó imputado en una causa que fue investigada por el fiscal Francisco Micheltorena , con la asistencia del ayudante fiscal Eduardo García Thomas .

El episodio comenzó el 7 de febrero de 2026, cuando la propietaria de una cadena de heladerías dejó estacionado un utilitario Peugeot frente al local que utiliza como frigorífico para almacenar helados. El vehículo permanecía con el motor encendido, ya que de esa manera se mantiene en funcionamiento la cámara frigorífica que transporta la mercadería.

En ese momento, Jasi aprovechó que el rodado estaba sin medidas de seguridad y abrió sus puertas con la intención de sustraer algún objeto de valor. Sin embargo, al no encontrar elementos de interés, se llevó únicamente la llave de encendido y se retiró del lugar por calle Maipú hacia el oeste.

La situación fue advertida minutos después por una empleada del local, quien notó que el vehículo ya no estaba en funcionamiento, lo que ponía en riesgo la cadena de frío de los helados. Al revisar el utilitario, observaron que alguien había abierto todas las puertas y sustraído la llave, por lo que dieron aviso al 911.

Con la descripción aportada por las víctimas, personal policial inició un operativo de búsqueda. En ese marco, los efectivos recibieron el alerta de que un sujeto con características similares había intentado cometer otro robo a unos 300 metros del lugar, en una vivienda ubicada sobre calle Chile al 58 Oeste.

Según la investigación, allí Jasi ingresó por la puerta de la casa, que estaba apenas abierta, y tomó un celular que se encontraba sobre una mesa. Sin embargo, la propietaria del teléfono lo descubrió, lo enfrentó y, tras un forcejeo en el que resultó lesionada, logró recuperar el dispositivo y dar aviso a la Policía.

La mujer incluso comenzó a perseguir al sospechoso hasta que los efectivos lograron localizarlo en inmediaciones de calle Cereceto, pasando al este de calle Mendoza.

Al momento de la detención, el hombre se resistió al accionar policial, agredió a los uniformados y lesionó a uno de ellos. Una vez reducido y trasladado al móvil policial, continuó con su conducta violenta: golpeó reiteradamente el vidrio de la puerta con la cabeza y con sus pies logró torcer y dañar el parante del vehículo oficial, provocando daños visibles.

Debido a su estado de alteración, fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde se inició el procedimiento especial de flagrancia con intervención del Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, en una audiencia realizada en el marco del sistema acusatorio, se homologó el acuerdo de juicio abreviado, mediante el cual Cristian Jasi fue condenado a cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, se declaró su reincidencia y se dispuso prisión preventiva.