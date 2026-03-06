viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reincidente

Intentó robar en dos lugares, se resistió a la Policía y rompió un patrullero: fue condenado

El acusado fue detenido tras una persecución en el centro y recibió cuatro meses de cárcel mediante un juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un hombre fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva luego de protagonizar una serie de hechos delictivos en el centro sanjuanino que incluyeron hurto, intento de robo, resistencia a la autoridad y daños a un móvil policial. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, en el que además se declaró su reincidencia.

Lee además
llegaba a juicio por tentativa de femicidio y quedo en libertad tras ser condenado por un delito menor
Judiciales

Llegaba a juicio por tentativa de femicidio y quedó en libertad tras ser condenado por un delito menor
condenado por abusar de su hijo, pero sobreseido por el abuso y embarazo de su hija: el peso de la prescripcion
Terrible caso

Condenado por abusar de su hijo, pero sobreseído por el abuso y embarazo de su hija: el peso de la prescripción

El condenado fue identificado como Cristian Jasi, quien quedó imputado en una causa que fue investigada por el fiscal Francisco Micheltorena, con la asistencia del ayudante fiscal Eduardo García Thomas.

El episodio comenzó el 7 de febrero de 2026, cuando la propietaria de una cadena de heladerías dejó estacionado un utilitario Peugeot frente al local que utiliza como frigorífico para almacenar helados. El vehículo permanecía con el motor encendido, ya que de esa manera se mantiene en funcionamiento la cámara frigorífica que transporta la mercadería.

En ese momento, Jasi aprovechó que el rodado estaba sin medidas de seguridad y abrió sus puertas con la intención de sustraer algún objeto de valor. Sin embargo, al no encontrar elementos de interés, se llevó únicamente la llave de encendido y se retiró del lugar por calle Maipú hacia el oeste.

La situación fue advertida minutos después por una empleada del local, quien notó que el vehículo ya no estaba en funcionamiento, lo que ponía en riesgo la cadena de frío de los helados. Al revisar el utilitario, observaron que alguien había abierto todas las puertas y sustraído la llave, por lo que dieron aviso al 911.

Con la descripción aportada por las víctimas, personal policial inició un operativo de búsqueda. En ese marco, los efectivos recibieron el alerta de que un sujeto con características similares había intentado cometer otro robo a unos 300 metros del lugar, en una vivienda ubicada sobre calle Chile al 58 Oeste.

Según la investigación, allí Jasi ingresó por la puerta de la casa, que estaba apenas abierta, y tomó un celular que se encontraba sobre una mesa. Sin embargo, la propietaria del teléfono lo descubrió, lo enfrentó y, tras un forcejeo en el que resultó lesionada, logró recuperar el dispositivo y dar aviso a la Policía.

La mujer incluso comenzó a perseguir al sospechoso hasta que los efectivos lograron localizarlo en inmediaciones de calle Cereceto, pasando al este de calle Mendoza.

Al momento de la detención, el hombre se resistió al accionar policial, agredió a los uniformados y lesionó a uno de ellos. Una vez reducido y trasladado al móvil policial, continuó con su conducta violenta: golpeó reiteradamente el vidrio de la puerta con la cabeza y con sus pies logró torcer y dañar el parante del vehículo oficial, provocando daños visibles.

Debido a su estado de alteración, fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde se inició el procedimiento especial de flagrancia con intervención del Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, en una audiencia realizada en el marco del sistema acusatorio, se homologó el acuerdo de juicio abreviado, mediante el cual Cristian Jasi fue condenado a cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, se declaró su reincidencia y se dispuso prisión preventiva.

Temas
Seguí leyendo

Un changarín abusó en reiteradas ocasiones de su hijastra y fue condenado, pero se salvó de ir a la cárcel

Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

En cuatro horas, asaltaron a dos choferes de aplicaciones en Pocito y Santa Lucía

Entraron a una casa en Pocito y robaron hasta los inodoros: fueron condenados

Robaron una costosa moto en pleno microcentro sanjuanino y la Policía la encontró horas después

Intentó robarle el celular a un remisero, huyó y terminó detenido tras meterse a una casa

Detuvieron a un hombre acusado de entrar a la casa de una jubilada en Chimbas, mientras escapaba de la Policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
aparecio el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico
Grave

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal
Video

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal

Te Puede Interesar

Tras el planteo de la CGT por la reforma laboral, qué caminos jurídicos tendría y cuál sería su impacto en San Juan
Amparo

Tras el planteo de la CGT por la reforma laboral, qué caminos jurídicos tendría y cuál sería su impacto en San Juan

Por Luz Ochoa
Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Imagen ilustrativa
Atracos callejeros

En cuatro horas, asaltaron a dos choferes de aplicaciones en Pocito y Santa Lucía

Una uruguaya se quedó con el capítulo III de la Vuelta a San Juan Damas 2026; la general sigue siendo de Maribel Aguirre
Ciclismo

Una uruguaya se quedó con el capítulo III de la Vuelta a San Juan Damas 2026; la general sigue siendo de Maribel Aguirre

Atención conductores: badenes con agua complican el tránsito hacia Mendoza
Video

Atención conductores: badenes con agua complican el tránsito hacia Mendoza