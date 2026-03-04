Condenado por abusar de su hijo, pero sobreseído por el abuso y embarazo de su hija: el peso de la prescripción

Este miércoles 4 de marzo, un hombre fue condenado a cinco años de prisión efectiva tras ser denunciado por su hija, quien rompió un silencio de décadas al descubrir que su medio hermano menor también era víctima de abuso. Pese a que la mujer tuvo un hijo producto de las violaciones sufridas durante su adolescencia (se corroboró con un ADN), la Justicia dictó su sobreseimiento por ese hecho debido a la prescripción de la acción penal. La sentencia se centró exclusivamente en los delitos recientes de abuso sexual simple y la tenencia de material de explotación sexual infantil (MASI) hallado en poder del imputado cuando analizaron su celular.

Abusador Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Padrastro pervertido Un changarín abusó en reiteradas ocasiones de su hijastra y fue condenado, pero se salvó de ir a la cárcel

El calvario comenzó hace más de tres décadas, cuando la hija del acusado tenía apenas 9 años y se extendieron hasta los 15. Los abusos, perpetrados de manera sistemática en el ámbito intrafamiliar, se extendieron durante seis años.

Como consecuencia de este sometimiento, la víctima quedó embarazada y dio a luz a un hijo, fruto del delito cometido por su propio padre. A pesar de la evidencia biológica y el trauma sostenido, el miedo y el entorno dejaron el caso en la sombra durante gran parte de su vida.

No se da a conocer el nombre del ahora condenado para resguardar la integridad e identidad de las víctimas.

El punto de quiebre ocurrió en 2025. La mujer, que hoy supera los 40 años, decidió romper el silencio y radicar la denuncia formal en UFI CAVIG, tras descubrir un hecho devastador: su padre estaba repitiendo el patrón con un medio hermano menor de edad. Esta nueva revelación hizo que tomara la decisión final de realizar la denuncia formal.

El caso tuvo la audiencia de formalización correspondiente, en aquella ocasión el fiscal Roberto Ginsberg solicitó la imputación de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la denunciante, abuso sexual simple en perjuicio del menor con corrupción de menores. Tras el cambio en la Fiscalía, el caso después pasó a manos de la fiscal coordinadora de UFI CAVIG, Claudia Ruiz y el ayudante fiscal Omar Galeano.

image Fiscal coordinadora Claudia Ruiz Carignano

Sin embargo, el proceso judicial arrojó un resultado agridulce. Al analizar los hechos denunciados por la hija, la Justicia determinó que la acción penal se encontraba extinguida (con jurisprudencia a un fallo de la Corte Suprema de la Nación por prescripciones). A pesar de la gravedad del abuso y el embarazo resultante, el tribunal dictó el sobreseimiento del acusado por este cargo en noviembre de 2025, amparándose en la prescripción de los delitos debido al tiempo transcurrido desde que la víctima alcanzó la mayoría de edad. Cabe recalcar que los abusos los sufrió cuando ella tenía 9 años y se extendieron hasta los 15 años. La denuncia la realizó cuando superó los 40 años.

Finalmente, la condena de 5 años de prisión efectiva se sostuvo únicamente sobre los hechos más recientes. El tribunal lo halló culpable de abuso sexual simple en perjuicio de su hijo menor y de la tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas (MASI). Este último cargo fue agravado debido a que el material incautado involucraba a niños menores de 13 años.

Cabe destacar que este hombre, por su edad, cumplirá la pena en su domicilio con tobillera electrónica. Desde la Justicia informaron que dependerá del Juzgado de Ejecución dónde deberá cumplir la misma cuando el fallo quede firme.