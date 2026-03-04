miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Terrible caso

Condenado por abusar de su hijo, pero sobreseído por el abuso y embarazo de su hija: el peso de la prescripción

Un caso que estalló en 2025 tuvo final este miércoles, 4 de marzo, con un juicio abreviado en contra el acusado, de 72 años. El hecho es impactante y esconde una trama muy dramática.

Por Redacción Tiempo de San Juan
abusador detenido.jpg

Este miércoles 4 de marzo, un hombre fue condenado a cinco años de prisión efectiva tras ser denunciado por su hija, quien rompió un silencio de décadas al descubrir que su medio hermano menor también era víctima de abuso. Pese a que la mujer tuvo un hijo producto de las violaciones sufridas durante su adolescencia (se corroboró con un ADN), la Justicia dictó su sobreseimiento por ese hecho debido a la prescripción de la acción penal. La sentencia se centró exclusivamente en los delitos recientes de abuso sexual simple y la tenencia de material de explotación sexual infantil (MASI) hallado en poder del imputado cuando analizaron su celular.

Lee además
El abusador compareció este martes ante el juez.
Padrastro pervertido

Un changarín abusó en reiteradas ocasiones de su hijastra y fue condenado, pero se salvó de ir a la cárcel
El ahora condenado.
Abusador

Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

El calvario comenzó hace más de tres décadas, cuando la hija del acusado tenía apenas 9 años y se extendieron hasta los 15. Los abusos, perpetrados de manera sistemática en el ámbito intrafamiliar, se extendieron durante seis años.

Como consecuencia de este sometimiento, la víctima quedó embarazada y dio a luz a un hijo, fruto del delito cometido por su propio padre. A pesar de la evidencia biológica y el trauma sostenido, el miedo y el entorno dejaron el caso en la sombra durante gran parte de su vida.

No se da a conocer el nombre del ahora condenado para resguardar la integridad e identidad de las víctimas.

El punto de quiebre ocurrió en 2025. La mujer, que hoy supera los 40 años, decidió romper el silencio y radicar la denuncia formal en UFI CAVIG, tras descubrir un hecho devastador: su padre estaba repitiendo el patrón con un medio hermano menor de edad. Esta nueva revelación hizo que tomara la decisión final de realizar la denuncia formal.

El caso tuvo la audiencia de formalización correspondiente, en aquella ocasión el fiscal Roberto Ginsberg solicitó la imputación de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la denunciante, abuso sexual simple en perjuicio del menor con corrupción de menores. Tras el cambio en la Fiscalía, el caso después pasó a manos de la fiscal coordinadora de UFI CAVIG, Claudia Ruiz y el ayudante fiscal Omar Galeano.

image
Fiscal coordinadora Claudia Ruiz Carignano

Fiscal coordinadora Claudia Ruiz Carignano

Sin embargo, el proceso judicial arrojó un resultado agridulce. Al analizar los hechos denunciados por la hija, la Justicia determinó que la acción penal se encontraba extinguida (con jurisprudencia a un fallo de la Corte Suprema de la Nación por prescripciones). A pesar de la gravedad del abuso y el embarazo resultante, el tribunal dictó el sobreseimiento del acusado por este cargo en noviembre de 2025, amparándose en la prescripción de los delitos debido al tiempo transcurrido desde que la víctima alcanzó la mayoría de edad. Cabe recalcar que los abusos los sufrió cuando ella tenía 9 años y se extendieron hasta los 15 años. La denuncia la realizó cuando superó los 40 años.

Finalmente, la condena de 5 años de prisión efectiva se sostuvo únicamente sobre los hechos más recientes. El tribunal lo halló culpable de abuso sexual simple en perjuicio de su hijo menor y de la tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas (MASI). Este último cargo fue agravado debido a que el material incautado involucraba a niños menores de 13 años.

Cabe destacar que este hombre, por su edad, cumplirá la pena en su domicilio con tobillera electrónica. Desde la Justicia informaron que dependerá del Juzgado de Ejecución dónde deberá cumplir la misma cuando el fallo quede firme.

violencia de genero 2026
Temas
Seguí leyendo

Condenaron a la mujer de Ullum que mató de un cuchillazo a su marido, pero la pena es condicional y seguirá en libertad

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud

Les dictan dos meses de prisión preventiva a los tres sospechosos de la causa Branka Motors

Una camioneta invadió el carril contrario, atropelló a un ciclista de 82 años y lo mató

Fallido inicio del juicio contra los policías federales acusados de robarle $20.000.000 a un camionero: ¿habrá acuerdo con la víctima?

Un pitbull atacó a una niña de 3 años en Pocito y se investigan las responsabilidades

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

Un conocido ladrón sanjuanino golpeó a su ex en 2024, burló a la ley por más de un año y lo detuvieron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En San Juan se hicieron operativos por UPD. En la foto, divulgada por la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), se muestra el festejo en esa comuna esta semana, que se dio junto a establecimientos privados y con más de 1200 jóvenes que celebraron en lugares habilitados.
Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Te Puede Interesar

Hay revuelo en San Juan por la Línea de Extra Alta Tensión 500 kv San Juan- Rodeo, en Iglesia. 
Infraestructura en disputa

Revuelo en la minería sanjuanina por una línea eléctrica que enfrenta a dos organismos de control

Por Elizabeth Pérez
Les dictan dos meses de prisión preventiva a los tres sospechosos de la causa Branka Motors
Tribunales

Les dictan dos meses de prisión preventiva a los tres sospechosos de la causa Branka Motors

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Condenaron a la mujer de Ullum que mató de un cuchillazo a su marido, pero la pena es condicional y seguirá en libertad video
Tribunales

Condenaron a la mujer de Ullum que mató de un cuchillazo a su marido, pero la pena es condicional y seguirá en libertad

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud
Capital

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud