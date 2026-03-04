miércoles 4 de marzo 2026

Este miércoles

Fallido inicio del juicio contra los policías federales acusados de robarle $20.000.000 a un camionero: ¿habrá acuerdo con la víctima?

Este miércoles estaba estipulado el inicio del juicio contra los cuatro miembros de la PFA acusados de quedarse con el dinero del camionero cuando hacían un control policial en el Vallecito. La misma se suspendió luego que la defensa dijera que existía la posibilidad de una reparación integral a favor de la víctima. El presidente del tribunal le otorgó la posibilidad a esta parte de esta solución alternativa. El jueves se define todo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este miércoles iba a comenzar el juicio contra los cuatro policías federales acusados de robarle $20.000.000 a un camionero oriundo de Salta, en medio de un control que se estaba realizando en la localidad de Vallecito, en Caucete.

Sin embargo, antes del inicio del debate, los abogados defensores Fernando Bueno de la Cruz, Leonardo Miranda y Jorge Olivera Legleu dieron a conocer que querían llegar a una solución alternativa del conflicto. La defensa expresó los términos del acuerdo, que consistía en una reparación integral a favor del denunciante (ya que el delito se cometió contra el patrimonio de una persona).

En consecuencia, el tribunal colegiado compuesto por Hugo Echegaray, Daniel Doffo y la jueza Carolina Pereira suspendió hasta mañana la audiencia, otorgándole a la defensa que hagan el escrito de tal petición.

Cabe destacar que la Fiscalía, representada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, expresó que estaba en contra de tal petición de la defensa.

Una de las condiciones de la defensa era que querían comunicarse directamente con el denunciante. La Fiscalía se opuso a esta petición expresando que no podía tener contacto directo y solicitaron que la defensora oficial federal Gema Guillén esté presente.

Finalmente, el presidente del Tribunal dio a lugar y en las próximas horas habrá una reunión entre las partes y el denunciante. Se le hará conocer esta petición de la defensa y él definirá si hace lugar a o no. La audiencia se retomará este jueves.

Estos son los cuatro policías apuntados

image

Su cara no se había dado a conocer nunca y recién en este inicio de debate sobre mostrados públicamente. Estos son el oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito (el de la izquierda de la imagen con lentes), el sargento Gabriel Ángel Puca (con traje), el cabo primero Marcos Horacio Altamirano (remera verde) y el cabo Matías Leonel Vega Ante (remera roja).

