Un pitbull atacó a una niña de 3 años en Pocito y se investigan las responsabilidades

Un episodio de violencia animal conmocionó al barrio Las Pampas, en Pocito, donde una niña de tres años fue mordida en el rostro por un perro de raza pitbull perteneciente a un vecino. La menor debió recibir atención médica y el hecho es investigado por la Policía.

Según indicaron fuentes policiales, por causas que todavía se intentan establecer, el perro de raza pitbull atacó a la nena y le ocasionó heridas en la zona del rostro. Y la situación provocó momentos de gran tensión entre quienes se encontraban en el lugar, ante la gravedad de las lesiones y la corta edad de la víctima.

Tras el incidente, la niña fue trasladada con urgencia al Hospital Federico Cantoni, donde el personal de salud le practicó las curaciones correspondientes por las mordeduras faciales. Luego de permanecer en observación y constatar que su estado no revestía riesgo, recibió el alta médica.

A raíz de lo sucedido, intervino personal de la Comisaría 7ma. Tanto los padres de la menor como los dueños del animal acudieron a la dependencia policial para dejar constancia de lo ocurrido. Allí se iniciaron las actuaciones judiciales pertinentes para determinar las eventuales responsabilidades del propietario del perro. La investigación continúa en curso y busca esclarecer cómo se desencadenó el ataque.