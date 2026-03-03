Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios

Un operativo conjunto entre la Policía Federal Argentina y el grupo GERAS de la Policía de San Juan permitió desarticular una banda familiar acusada de comercializar drogas al menudeo en el departamento Chimbas. Tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Los procedimientos se realizaron este martes en los barrios Lote API II y Lote Hogar 15, tras una orden de allanamiento que incluyó tres domicilios. Desde la sede local de la fuerza federal partieron varios móviles y efectivos que participaron del despliegue.

Según informaron fuentes vinculadas al operativo, al momento del ingreso los sospechosos se encontraban en las viviendas junto a menores de edad. Durante las requisas, los agentes secuestraron alrededor de 100 dosis de cocaína ya fraccionada para la venta, unos 100 cigarrillos artesanales de marihuana, dinero en efectivo y plantas de cannabis.

Como resultado, fueron detenidas dos mujeres y un hombre, integrantes de la misma familia, señalados como responsables de la actividad ilícita. La causa quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, que ahora deberá avanzar con la investigación.