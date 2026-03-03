martes 3 de marzo 2026

Santa Lucía

Fuerte choque en Ruta 20 y Acceso Este terminó con tres heridos

El impacto entre un Volkswagen Bora y un Fiat Palio ocurrió durante el mediodía de este martes. Bomberos debió intervenir para rescatar a ocupantes atrapados y la UFI Delitos Especiales investiga cómo se produjo el siniestro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un choque se registró este martes, alrededor de las 13, en la intersección de Ruta 20 y Acceso Este, en Santa Lucía. El hecho generó un importante operativo policial y la intervención de ambulancias y personal de Bomberos. Según las primeras informaciones, se registraron tres heridos.

De acuerdo a fuentes policiales, el choque fue protagonizado por un Volkswagen Bora que circulaba por Ruta 20 en sentido oeste-este y un Fiat Palio que lo hacía de norte a sur por el Acceso Este. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron en el cruce.

A raíz del impacto, Bomberos debió trabajar para asistir a personas que quedaron atrapadas en uno de los rodados. El conductor y dos mujeres que viajaban en el Fiat Palio fueron trasladados a un centro de salud. Además, un hombre y una mujer que se desplazaban en el Bora recibieron asistencia médica.

Hasta el momento no se informó oficialmente el estado de salud de los heridos. La zona permaneció con circulación restringida mientras trabajaba personal policial y peritos, con intervención de la UFI Delitos Especiales.

