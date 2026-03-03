martes 3 de marzo 2026

Loteo Centenario

Discutió con su hermano, lo golpeó y amenazó a su cuñada con un cuchillo en Chimbas: lo condenaron a 6 meses en la cárcel

El hecho ocurrió el domingo por la mañana, intervino la Policía tras un llamado al 911 y el caso se resolvió bajo el sistema de Flagrancia con una condena de cumplimiento efectivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
servicio-penitenciario-provincial-penal-chimbas-sppjpg.webp

Un conflicto familiar ocurrido el domingo por la mañana en el Loteo Centenario, en Chimbas, terminó con un hombre condenado a prisión efectiva tras agredir a su hermano y amenazar de muerte a su cuñada mientras sostenía un cuchillo. El caso fue tramitado bajo el procedimiento especial de Flagrancia y este martes se conoció que fue condenado a seis meses de prisión efectiva.

Imagen ilustrativa.
Según informaron este martes fuentes judiciales, el hecho ocurrió el 1 de marzo, alrededor de las 9:46, en una vivienda ubicada en la Manzana A del Loteo Centenario, donde conviven varios integrantes de una misma familia. En ese contexto, Gonzalo Agustín Vega comenzó a discutir con otros moradores de la casa. La situación escaló cuando su hermano, Matías Vega, intervino para intentar calmarlo y recibió un golpe de puño en el rostro, lo que derivó en un forcejeo.

De acuerdo con la investigación, tras el altercado Matías se dirigió a su habitación, donde se encontraba su pareja, Priscila Ontiveros, junto a su hija recién nacida, y le pidió que se encerrara debido al estado de exaltación de su hermano. Sin embargo, el agresor volvió a acercarse y, empuñando un cuchillo metálico con mango negro, lanzó amenazas de muerte contra la mujer.

Ante la gravedad de la situación, las víctimas dieron aviso al 911. Efectivos policiales llegaron al domicilio y, con autorización del propietario, ingresaron a la vivienda. Allí procedieron a la aprehensión de Vega, quien aún se encontraba ofuscado y tenía el arma blanca en su poder, la cual fue secuestrada.

El ayudante fiscal en turno se hizo presente en el lugar y, tras comunicarse con la fiscal de turno, se dispuso la aplicación del procedimiento especial de Flagrancia. Las víctimas fueron trasladadas a la UFI CAVIG, donde radicaron la denuncia penal y fueron examinadas por el médico legista y el gabinete psicológico.

La causa fue caratulada como lesiones leves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. Intervino la fiscal Yanina Galante, con la asistencia de la ayudante fiscal Lucía Escudero. Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado, Gonzalo Agustín Vega fue condenado a seis meses de prisión efectiva y continuará detenido bajo prisión preventiva.

Fuentes judiciales señalaron además que la posibilidad de una suspensión de juicio a prueba fue descartada luego de que una de las víctimas se opusiera expresamente a esa alternativa.

Temas
Dejá tu comentario

un supuesto arreglo de proxenetas termino con un hombre quemado en capital
Por Redacción Tiempo de San Juan

Imagen ilustrativa
UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: Quiero ayudar a las personas video
Imagen ilustrativa.
Por Redacción Tiempo de San Juan
El radiotelescopio chino, con un importante desarrollo en Calingasta, quedó suspendido por Nación,
El abusador compareció este martes ante el juez.
¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca video
